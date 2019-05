Die Serie "Schule macht Wirtschaft" präsentiert Schülerinnen und Schüler der österreichischen Oberstufenklassen, die Unternehmen gründen. Wer eine Junior Company führt, darf – und muss – vieles selbst entscheiden. Diese Eigenständigkeit ist willkommen und ungewohnt zugleich. An der Medien HAK in Graz und an der Ecole Güssing gehen die jungen Gründer gut mit der neuen Verantwortung um.

Nette und zuvorkommende Bedienung, guter Preis, frische Produkte und angenehme Atmosphäre am Verkaufsstand: All das finden Kunden der Junior Company #YourSmoothie, die einmal pro Woche an ihrer Schule, der Medien HAK in Graz, frische Smoothies und Obstsalate als Jause verkauft.

Von diesem kundenorientierten Geschäftssinn war Jürgen Roth, Vizepräsident der WKÖ und Präsident von Junior Österreich, begeistert. Und weil er diese Art unternehmerischen Denkens für so wichtig hält – egal, ob man später sein eigenes Unternehmen führt oder angestellt ist –, hat er sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: „Ich möchte, dass jeder Schüler und jede Schülerin in Österreich einmal in einer Junior Company mitarbeitet.“

Auch an der Ecole Güssing haben Schüler sich der Jause verschrieben. Die Teams von „it’s yummy“ und „schokola“ präsentierten ihre Ideen unter anderem dem Vizepräsidenten WK Burgenland Klaus Sagmeister. Besonders viel Spaß haben die Schüler an der Teamarbeit und daran, selbstständig Entscheidungen zu treffen.

Laut Betreuungslehrerin Barbara Binder lernen die Kinder „zentrale Kompetenzen, die auch im Berufsleben wichtig sind“. Der Lehrer agiere dabei eher als Coach: „Er unterstützt, hilft und ist der Experte im Hintergrund. Mit diesem Freiraum umzugehen, müssen sie erst lernen.“

Klaus Sagmeister, Vizepräsident der WK Burgenland, gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der Ecole Güssing. © Michael Appelt

Die Geschichte ist der trend-Ausgabe 20-21/2019 vom 10. Mai 2019 entnommen.