IoT Forum 2018 - Innovate with IoT

Am 16. und 17. Mai findet im Congress Center der Messe Wien das Jahresforum für das Internet der Dinge statt. Die führende Konferenz für IoT & Industrie 4.0 geht damit in die sechste Runde. Sie informiert mit inspirierenden Inhalten, zeigt praxisnahe IoT-Umsetzungen und bringt die unterschiedlichsten Industriebranchen zusammen.

Beim 6. IoT Forum am 16. und 17. Mai 2018 erleben und spüren Sie, wie Sie Industrie 4.0, AI, Blockchain und das Internet der Dinge (IoT) in Ihrem Unternehmen ein- und umsetzen können. Die Teilnehmenden erwartet ein spannendes Programm mit über vierzig Top- Sprechern - zu den sieben Keynotes kann man im Programm persönliche Schwerpunkte wählen: Industrie 4.0, IoT Security & Privacy, IoT Data Analytics & AI, Connected & Autonomous Transportation, Blockchain, Wearables & AR/VR, Smart Home, Smart City and Agriculture.

Erleben Sie Praxis pur und ungeschminkt u.a. mit Atos, SBB AG, westermo, AIT Austrian Institute of Technology, TU Wien, BMW Steyr, DOKA ventures, BSH Home Applications, Dynatrace, Software Competence Center Hagenberg, Pessl Instruments, Dual Inventive, Arch Systems, RHI, Gabriel-Chemie, u.v.m.

Das Programm auf drei Bühnen wird durch interaktive Workshops und die Networking- Lounge ergänzt. Bei der IoT-Party im „Salettl am Riesenrad“ können Sie Drinks bei einer Gondelfahrt mit Blick über Wien genießen.

Nähere lnformationen und Anmeldung

www.iot-forum.at