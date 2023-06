trend: Ist es für ein global bekanntes und renommiertes Unternehmen überhaupt notwendig, sich explizit als Toparbeitgeber zu präsentieren?

Sonja Wehsely: Alle Unternehmen – kleine, mittlere, aber auch größere wie zum Beispiel wir – merken, dass sich der Arbeitsmarkt verändert. Bewerberinnen und Bewerber begegnen uns heute auf Augenhöhe. Als Arbeitgeberin muss ich um die eigenen Stärken wissen und diese auch darstellen – für aktuelle wie für zukünftige Kolleginnen und Kollegen. Ich kann mich nicht auf den Wettbewerbsvorteil eines multinationalen Unternehmens verlassen, sondern muss an meiner Attraktivität für Mitarbeitende ständig arbeiten.



Und was macht Siemens Healthineers attraktiv?

Als Unternehmen mit mehr als 70.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mehr als 20 Milliarden Euro Umsatz und Niederlassungen in mehr als 70 Ländern punkten wir mit Internationalität und der Vielfalt an Tätigkeiten. Bei uns zu arbeiten, bedeutet nicht, ein Leben lang dasselbe zu tun. Sich weiterzuentwickeln und Veränderungsmöglichkeiten wahrzunehmen, ist hier nicht nur möglich, es wird aktiv unterstützt. Auch unsere Innovationskraft ist ein Faktor: Wir investieren jährlich knapp zehn Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung, um unsere Rolle als Weltmarktführer in der Medizintechnik nicht nur zu halten, sondern weiter auszubauen.





Wie halten Sie es mit der Flexibilität?

In der Pandemie haben alle gelernt, dass Arbeit nicht gleichbedeutend mit Anwesenheit im Büro ist. Diese Erkenntnis hat sich auch in Österreich und Deutschland durchgesetzt, wo die Kultur eine andere war als zum Beispiel in den Ländern Skandinaviens. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fordern mehr Flexibilität. Im "Siemens Healthineers Way of Working" versuchen wir, die richtige Balance zwischen Homeoffice und Anwesenheit im Büro zu finden. Für uns ergibt sich so eine Win-win-Situation: Schließlich sind wir soziale Wesen – Teamgeist und Miteinander dürfen nicht zu kurz kommen. Das wissen nicht nur Angehörige der Generation Z zu schätzen, sondern alle Altersgruppen. Konkret wird Flexibilität mit den Teamleiterinnen und Teamleitern so vereinbart und organisiert, dass kollaboratives Arbeiten für beide Seiten funktioniert.



Stichwort Gen Z: Junge Talente zu gewinnen, gilt als große Herausforderung. In Technologieunternehmen geht es stark um das besonders knappe MINT-Segment. Wie gehen Sie das an?

Der Wettbewerb um Talente ist gerade bei MINT-Fächern ein großes Thema. Wir wollen aus dem gesamten Talente-Pool schöpfen. Das bedeutet, gerade in Österreich und Deutschland besonderen Fokus auf weibliche Talente zu legen. Denn traditionell und im Vergleich zu manchen Ländern in Mittel- und Osteuropa sind MINT-Fächer bei uns männlich dominiert. Umso wichtiger ist es, jungen Frauen, die nach der Ausbildung bei Siemens Healthineers einsteigen, ein Umfeld zu bieten, in dem sie authentisch und produktiv sein können. Insgesamt ist die Arbeit von Personalabteilungen eine andere geworden: Es reicht nicht, darauf zu warten, wer sich bewirbt oder das perfekte Motivationsschreiben verfasst. Wir gehen heute proaktiv auf Kandidatinnen zu, auch LinkedIn ist ein wichtiger Faktor. Wir können den Young Professionals, gerade aus MINT-Fächern, mit unserer Forschungsintensität und internationalen Perspektiven sehr viel anbieten.





Der Gen Z geht es stark um Purpose.

Der Sinn der eigenen Tätigkeit wird heute kritischer hinterfragt, und das ist gut so. Als globaler Player mit einem Portfolio, das das Gesundheitssystem voranbringt, sind wir privilegiert. In der Krebstherapie etwa bilden wir den gesamten Patientenpfad von der Diagnose im Labor oder mit Bildgebung bis zur Behandlung ab. Der digitale Zwilling in der Medizin wird immer wichtiger für die Wahl des jeweils passenden Behandlungsansatzes. Wenn ich mit jungen Talenten darüber spreche, was wir beim Thema "Patient Twinning" alles tun, muss ich zum Purpose nicht mehr viel erklären.



Neben Ihrer Geschäftsverantwortung leiten Sie bei Siemens Healthineers das Global Diversity, Equity & Inclusion Board. Welche Ziele verfolgen Sie mit der firmeneigenen DEI-Gruppe?

Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion sind für uns sehr wichtige Ziele, die gleichzeitig unser Geschäft unterstützen. Mein Engagement ist aber auch intrinsisch motiviert, eine bessere Konstellation kann ich als Managerin nicht vorfinden. Im Diversity, Equity & Inclusion Board, das ich aktuell leiten darf, sind Entscheiderinnen aus allen Geschäftsbereichen und Regionen der Welt vertreten. Uns geht es darum, die Organisation noch stärker in Richtung Vielfalt zu entwickeln. Vielfalt ist nicht nur das Gegenteil von Einfalt, sondern macht erwiesenermaßen Teams stärker. Menschen haben den Hang, ihr Umfeld ähnlich auszurichten, wie sie selbst sind. Unsere Initiativen sollen dem entgegenwirken. Ein Global Board kann Governance-Themen global vorgeben, auch wenn diese, wie es Vielfalt und Diversität entspricht, in den Weltregionen und dann länderspezifisch umgesetzt werden.





Welche Initiativen sind das zum Beispiel?

Wir unterstützen in meiner Region Mittel- und Osteuropa sogenannte Employee Resource Groups, die hier nicht so verbreitet, in den USA hingegen sehr üblich sind. Das sind von Mitarbeitenden unseres Unternehmens aus eigener Motivation angestoßene Initiativen. Ein Beispiel für so eine Resource Group ist "StepUP", ein in unserer Zentrale in Erlangen gegründeter, mittlerweile globaler Zusammenschluss engagierter Mitarbeiterinnen, die einander unterstützen – zum Beispiel bei den Themen Weiterbildung und Mentoring. Bei "StepUP" geht es auch um das Aufzeigen von Entwicklungsperspektiven auf internationaler Ebene. Das ist speziell für jene Kolleginnen interessant, für die eine internationale Arbeitsperspektive von ihrem persönlichen Hintergrund her nichts Selbstverständliches ist. In unserem internationalen Netzwerk mit seiner globalen Community werden sie ermutigt, sich mit ihren jeweiligen Kompetenzen in gemeinsame Projekte einzubringen. Bei dieser Internationalisierung von "StepUP" war ich von Anfang an dabei, bis ich das globale Diversity, Equity &Inclusion Board übernommen habe. Im Rahmen dieses Programms betreue ich nach wie vor fünf Mentees.



Wie arbeiten Sie mit Mentees?

Ich biete pro Monat je eine Stunde für ein bilaterales Gespräch an und stehe anlassbezogen auch darüber hinaus zum Austausch zur Verfügung. Das Programm läuft sechs Monate, oft bleiben wir weiter im Kontakt. Als Mentorin bin ich ein "Tool" für unsere zukünftigen Führungskräfte, das sie nutzen können. Ich erwarte, dass Mentees klar definieren, was sie sich vom Mentoring erwarten. Männern im gleichen Alter mit gleicher Ausbildung ist oft klarer, wo sie hinwollen und wie sie das Ziel erreichen. Frauen fehlen häufig die Vorbilder, auch deshalb betreue ich gerne Mentees aus den verschiedensten Ländern.



Wie hoch ist aktuell der Frauenanteil im Management?

Unser Vierervorstand ist mit zwei Frauen und zwei Männern besetzt, durchaus eine Seltenheit bei DAX-Unternehmen. Im Senior-Management haben wir einen Frauenanteil von 25 Prozent erreicht. Das ist ein schöner Erfolg, denn vor drei Jahren lag der Anteil bei 17 Prozent. Aber das ist uns nicht genug – wir haben in Sachen Frauenanteil im Management noch ein Stück des Weges vor uns.



Sie müssen also viele weibliche Talente entdecken und fördern?

In meiner Rolle und für alle Führungskräfte ist die Entwicklung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gleichwertig mit klassischen Geschäftstätigkeiten wie der Beschäftigung mit Markt- und Umsatzprognosen oder Kunden. Wir haben unternehmensweit Reviews auf allen Ebenen, um Talente im Unternehmen zu entdecken und zu fördern. Personalentwicklung wird von unserem Human-Resources-Team professionell und engagiert betreut. Die Förderung von Talenten ist aber Chefsache – als Führungskraft muss ich Commitment zeigen.



ZUR PERSON

Sonja Wehsely, Executive Vice President und Managing Director der Zone Zentral-/Osteuropa und Zentralasien des an der Frankfurter Börse notierten Medizintechnikspezialisten Siemens Healthineers, verantwortet von Wien aus 30 Märkte. Sie ist auch Vorsitzende des globalen Diversity, Equity & Inclusion Boards. Zuvor implementierte sie als Head of Strategy, Business Development, Government Affairs & Policy am Firmensitz in Deutschland eine nachhaltige Wachstumsstrategie für die heterogene Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA). Vor ihrem Wechsel zu Siemens Healthineers 2017 war die Juristin (Universität Wien) politisch aktiv, zuletzt als Wiener Stadträtin für Gesundheit und Soziales.

