Holacracy Praxis bei Ontec: Leadership mit Rollen & Kreisen

Das Wiener IT-Unternehmen Ontec beschäftigt rund 70 feste und etwa 20 fixe freie Mitarbeiter. Neben IT-Betrieb und Managed IT-Services zählen Software-Development für geschäftskritische Prozesse sowie in steigendem Maße AI zum Leistungsspektrum. Ontec ist aber auch Pionier in Sachen Führung, nämlich das erste heimische Unternehmen, das Holacracy als Organisationsform in der täglichen Praxis umsetzt. Zu Holacracy sind Mythen und Halbwissen im Umlauf: keine Hierarchien, keine Chefs, basisdemokratisch, soziokratisch, alle entscheiden über alles -im Grunde alles falsch. Holacracy ist auch kein Sozialexperiment, keine Kooperative, sondern für Ontec die effizienteste Form, ein IT-Unternehmen zeitgemäß agil und im Sinne von New Work zu führen.

Vorstand - den gibt es, denn Ontec ist eine AG -Daniel Sieder zum Prinzip: "Es ist eine Organisation als selbstlernendes System. Nicht ein Projekt, sondern ein Prozess, der sich weiterentwickelt. Und diese Reise ist nie zu Ende." Bei einer Weiterbildung für das mittlere Management hatten er und seine Kollegen Holacracy kennengelernt und seien davon "angefixt" worden: "Wir hatten ein Practitioner-Training light und sprachen darüber, wie cool und superagil das ist. Unser monatliches Meeting war dagegen wenig effizient -das war der Impuls." Nur die Meeting-Regeln von Holacracy zu übernehmen, wurde verworfen, "wenn, dann richtig", war letztlich das Commitment der Eigentümer, die Entscheidungshoheit abzugeben. "Wir sind ein IT-Unternehmen, müssen agil sein und brauchen ein Organisationsmodell, das dem Rechnung trägt und dazu passt, was in der Branche wichtig ist: Self-Empowerment und Talente mit intrinsischer Motivation gewinnen", so Sieder zu den Überlegungen, die dazu führten, dass 2018 die "Machtübergabe" an eine Verfassung als für alle verbindliches Regelsystem feierlich mit Urkunde besiegelt wurde.

TACTICAL MEETING AI-CIRCLE: Tobias Eljasik-Swoboda (LeadLink, Project Coordinator ), Matthias Hausegger (AI Account Management, Vorstand ), Uros Zivkovic (Machine Learning Engineer, Secretary to the Circle ; v. l.). Mitarbeiter nehmen in verschiedenen Kreisen unterschiedliche Rollen wahr - im Schnitt drei bis sechs pro Kopf. © beigestellt

Vorher wurde, begleitet von Organisationsentwickler dwarfs and Giants, die Implementierung geplant und dafür trainiert, mit Simulationen und Trainingssessions primär zum Verlernen alten Verhaltens. In einer Discovery Session wurde erfasst und in Form von Rollenbildern manifestiert, was Mitarbeiter in ihrer Arbeit tatsächlich tun, nicht etwa, was in der Jobbeschreibung steht.

Aus dieser Ist-Abbildung ergaben sich die ersten Kreise, die zentralen Elemente von Holacracy. "Nahe an dem, was da war, an den bestehenden Abteilungen, im Wissen, dass das nicht perfekt ist und adaptiert wird. Aber 'safe enough to try'", erinnert sich Sieder und nennt damit auch die Prinzipien, nach denen Ontec seitdem durch ein System von Kreisen geführt wird, die durchaus in Hierarchie zueinander stehen und in denen Mitarbeiter entsprechend definierten Rollen vertreten sind. Im Schnitt kommen auf jeden Mitarbeiter drei bis sechs Rollen. Auf klassische Managementrollen und übliche Hierarchien wird verzichtet, fachliche Entscheidungen sollen durch die Rollen mit der entsprechenden inhaltlichen Kompetenz getroffen werden.

TACTICAL MEETING AI-CIRCLE. Christoph Ster (Data Scientist, Pre-Sales ), Valerie Bauer (Marketing & Communications, New- Business-Marketing ; v. l.). In meist wöchentlichen Tactical Meetings sorgt ein Moderator (Facilitator) für systematisches Info-Update, damit jeder in seinen Rollen informiert ist und kompetent entscheiden kann. © beigestellt

Zweck, Entscheidungsdomänen und Verantwortlichkeit sind für jeden Kreis und jede einzelne Rolle klar definiert und für alle transparent. Für das operative Zusammenspiel sowie Veränderungen daran gibt es in jedem Kreis zwei Arten von Meetings und neben den fachlichen auch ein paar Standardrollen, die für interne Funktionalität und das kreiseübergreifende Zusammenspiel sorgen:

Tactical Meeting: operatives, meist wöchentliches Update als Synchronisation und Cockpit jedes Kreises. Der Moderator, Rollenbezeichnung "Facilitator", arbeitet offene Punkte und Projektupdates nach Checklisten ab, Rollen berichten über ihnen zugeordnete Kennzahlen. Diskutiert wird dort eher wenig. Daran werden Facilitators auf den in jedem Meetingraum aufliegenden Sheets mit erforderlichen Punkten und Tipps erinnert. "Keine Diskussion", heißt es darin mehrfach explizit. Besprochen werden sehr wohl vorab in die Agenda eingebrachte "Spannungen". Ein "Secretary" erfasst alles und entscheidet im Zweifel auch über die Auslegung der Governance. "Neuen im Onboarding ist oft suspekt, dass das sehr formell wirkt. Weil es effizient ist! Socializing findet nur beim Check-in und Check-out statt", erklärt Sieder. Diese Stringenz hat sich in der Pandemie bei Homeoffice, Onlineund hybriden Meetings extrem bewährt.

Governance-Meetings sind das Forum des Kreises, in dem er grundlegende Fragen klärt und Veränderungen vornimmt. Dort können neue Rollen definiert und verändert, umfangreich gewordene Rollen auch zu Subkreisen erweitert und wieder zurückgeführt werden. Sie finden statt, wenn Bedarf ist, etwa erkannte Spannungen zu lösen sind oder Strukturveränderungen vorgeschlagen werden. Des Pudels Kern der Mitbestimmung: Ist ein Veränderungsvorschlag "safe enough to try", wird er umgesetzt. Einwände müssen valide sein, mit belastbaren Argumenten gestützt, warum er dem Unternehmen schaden und nicht zumindest ausprobiert werden kann. Abgestimmt wird nicht, nötigenfalls gibt es eine Einwands-und bei Uneinigkeit eine Integrationsrunde mit Kontrollfragen und Eins-zu-eins-Diskussion. Ist keine Lösung in Sicht, kann der Facilitator die Diskutanten auffordern, sich außerhalb des Meetings auf eine für beide akzeptable Lösung zu verständigen.

FOKUS-MEETING IT-SERVICES. Thomas Tremetsberger (Projektleiter, Developer, RepLink ), Marco Lenhardt (Tool Owner, Technical Accountant, Backup-Architekt ), Clemens Lasslesberger (IT-Security-Officer, IT-Operator, Know-how-Transfer-Treiber ), Philipp Schreiber (Cloud-Architekt, Konfliktlöser im Tribe Space, IT-Operator ; v. l.). © beigestellt

"Holacracy fördert Veränderung, schützt den, der Veränderung einbringt, und benachteiligt Bedenkenträger", sagt Sieder. Gewählt werden Facilitator, Secretary und "RepLink", die Rolle, die den Kreis in Meetings übergeordneter Kreise repräsentiert. Der "LeadLink" wird vom LeadLink des übergeordneten Kreises bestimmt und hat die Aufgabe, vom Kreis geschaffene Rollen mit den jeweils am besten geeigneten Mitarbeitern zu besetzen. Der Lead des obersten Kreises wird von den Eigentümern zugewiesen.

"Wir haben das nächste Level in Agilität und Empowerment erreicht", zieht Sieder ein Resümee der Umstellung, "kriegen genau die Leute, die das wollen, und haben auf dem Weg auch kaum jemanden verloren." Aber: "Niemand muss mitgestalten. Wenn jemand nur coden will und diese Rolle bestens erfüllt, ist das auch okay", stellt er klar und ist "nach wie vor begeistert von Holacracy". Obwohl nun -gegen seine Intention -auf Firmenlaptops mit Windows und Linux zwei Betriebssysteme parallel installiert werden können. "Mein Einwand war nicht valide", gesteht er zu.

Der Artikel ist der trend. PREMIUM Ausgabe vom 12. Mai 2023 entnommen.