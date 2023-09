Green Peak Festival: Grünes Gipfeltreffen

Es gibt viele Nachhaltigkeitsevents", stellt Daniel Gros fest, "aber eine Veranstaltung mit echtem internationalen Flair hat uns hierzulande gefehlt." Und genau das hat er gemeinsam mit seinem Bruder Aleksandar – sie sind die Gesellschafter der Wiener Unternehmensberatung Grimex Consult – geändert. Sie gründeten das Green Peak Festival, das im vergangenen Jahr einen imposanten Start hinlegte und mehr als 600 Gäste im Museum für angewandte Kunst begeisterte, die den inspirierenden Worten von über 40 international renommierten Rednern lauschten. Unter den Sprechern befanden sich Bundesministerin Karoline Edtstadler, der ehemalige Ferrari-Chef und heutige FIA-Präsident Jean Todt sowie Ami Appelbaum, CEO der Israel Innovation Authority.

Auch das diesjährige Programm des Festivals, das am 8. September stattfindet, verspricht eine beeindruckende Vielfalt. Ziel ist ein offener und lösungsorientierter Diskurs über eine bessere, grünere Zukunft rund um die Themenbereiche "Industrie","Gesundheit & Klimaschutz", "Immobilien &Bauwesen","Mobilität", "Landwirtschaft &Lebensmittel" sowie "Führung & Kommunikation". Im Rampenlicht stehen dabei Persönlichkeiten wie der ehemalige deutsche Umweltminister Jürgen Trittin, die gefeierte schwedische Architektin Alexandra Hagen oder Francisco José Galán, Direktor der Nachhaltigkeitsabteilung von Masdar City.

Im Herzen Wiens bietet das Museumsquartier mit seinen drei beeindruckenden Räumlichkeiten Libelle, Arena21 und Ovalhalle den perfekten Rahmen für das vom trend als Medienpartner unterstützte Green Peak Festival. Ergänzend dazu werden die Networking-Sessions sowie die abschließende Afterparty im stilvollen "Café Leopold" abgehalten.

Bühne für Visionäre, Entscheidungsträger und Innovatoren

"Letztes Jahr konzentrierten wir uns auf einen großen Raum. Dieses Jahr setzen wir auf spezialisierte Panels in verschiedenen Räumen, was das Networking nach den Panels fördern soll", so Aleksandar Gros. "Unsere Vortragenden profitieren zusätzlich von einem exklusiven Rahmenprogramm, das organisierte Gespräche mit Unternehmen und politischen Akteuren einschließt -ein klares Unterscheidungsmerkmal unseres Festivals."

Doch das Green Peak Festival ist mehr als nur eine Konferenz. Es ist eine zentrale Bühne für Visionäre, Entscheidungsträger und Innovatoren in der grünen Wirtschaft und Politik, gekrönt von der Verleihung des Green Peak Awards in Partnerschaft mit Austria Wirtschaftsservice, der die innovativsten Green-Startups auszeichnet.

Ein beeindruckendes Aufgebot von Unterstützern und Partnern wie Agrana, TPA Group, Greiner, Verbund, Café +Co, IBM, Raiffeisenbank International, UBM Development, Akela Attorneys at Law, Bird Rides, Ban Ki-moon Centre for Global Citizens und vielen mehr steht hinter dem grünen Gipfeltreffen. Schirmherrin Danielle Spera betont die Relevanz des Festivals: "Das Green Peak Festival heißt in diesem Jahr erneut Israel als Partnerland willkommen. Unsere starke Kooperation mit der Botschaft des Staates Israel in Wien zieht wieder Entscheidungsträger:innen und Start-ups aus dem Land an. Das Festival ist nicht aber nur ein Event: Es ist ein dringlicher Appell für nachhaltige Veränderung."

Weitere Informationen: greenpeakfestival.com