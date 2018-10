Geistesblitze - Ideen auf die Sprünge helfen

Kreativität ist gefragt, um Neues zu erschaffen und komplexe Probleme zu lösen. Lesen Sie die 7 BESTEN REZEPTE für Geistesblitze.

Kreativität ist die Basis aller Innovationen, und damit der Motor der Ökonomie. Der größte Schatz eines Unternehmens liegt in der Fähigkeit, vorhandenes Wissen zu überraschend neuen Dingen zu kombinieren - und damit bisher ungelöste Probleme zu lösen. Eine besondere Form von Denken ist dabei gefragt: divergentes Denken. Es bedeutet, sich offen, experimentierfreudig und aus vielen Richtungen kommend mit einem Thema zu beschäftigen. Man verbindet bestehende Informationen im Gehirn zu etwas Neuem.

Aber keine Sorge, man muss kein Genie sein, um divergent denken zu können und dadurch gute Einfälle zu haben. "Es gibt Techniken, mit denen man Ideen gezielt suchen und finden kann", erklärt Elisabeth Gräf, die gemeinsam mit ihrem Partner Roman Kellner das Institut Wort &Weise betreibt. Hier bieten sie Raum für Lösungen und Kreativität an. "Ideen brauchen Zeit und Vertrauen", weiß Kellner, "sie können nur in einem Umfeld sprudeln, in dem auch Fehler erlaubt sind."

Diese Kreativitätstechniken fördern neue Gedankenkombinationen und tragen zum Entwickeln möglichst vieler Ideen bei:

1. ANALOGIEN BILDEN

Welche Eigenschaft meines Problems deckt sich mit einer anderen Situation? Die Analogietechnik nutzt solche gemeinsamen Attribute, um aus vergleichbaren Situationen Lösungen zu sammeln und diese auf die ursprüngliche Aufgabenstellung zu übertragen. Dort können sie helfen, aus Denkstrukturen auszubrechen, die sich durch langjährige Erfahrung gefestigt haben, oder sogar direkt als Lösungsansätze für das Problem dienen.

2. AUF DEM KOPF STEHEN

Mit der Kopfstand-Methode wird es ein wenig verrückt oder auch ungewohnt. Denn die Herausforderung wird genau ins Gegenteil verkehrt, das Problem also sprichwörtlich auf den Kopf gestellt. Ohne Druck zu erzeugen, wird damit zu Kreativität animiert.

Denn es macht jedem Spaß, zu überlegen, was nicht funktioniert, was schiefgeht oder mit welchen Maßnahmen niemals ein Problem gelöst werden kann. Die Kopfstandtechnik funktioniert sofort und besonders auch für ungeübte Teams.

3. DIE NATUR BEOBACHTEN

Die Bionik ist eine atemberaubende und spannende Kreativitätstechnik, mit der man versucht, schwierige und technische Probleme und Herausforderungen zu lösen, indem man sich das Wissen über die Natur und Biologie zunutze macht.

Der Begriff setzt sich aus "Biology" und "Technik" zusammen. In der Natur haben sich sehr erfolgreiche Prinzipien, Symbiosen, Konstruktionen und Systeme entwickelt. Die Frage lautet:"Was können wir für die eigenen Herausforderungen, Aufgaben und Ziele aus den erfolgreichen Lösungen der Evolution nutzen?"

4. GEISTESBLITZE SAMMELN

Eine der bekanntesten Kreativitätstechniken ist das "Brainstorming" (engl. "Geistesblitz"). Diese in den 50er-Jahren vom amerikanischen Werbefachmann Alexander Osborn entwickelte Technik dient der Anregung des kreativen Denkens in Gruppen.

Die Teilnehmer äußern spontan ihre Gedanken zu einem Problem, wobei Kritik und Diskussion untersagt sind, damit die Ideenfindung nicht gehemmt wird. Brainstorming funktioniert immer optimal für Herausforderungen, Problemarten und Fragestellungen einfacher Komplexität und lässt sich auch hervorragend mit anderen Kreativitätstechniken zur Ideenfindung kombinieren.

5. "STILLE POST" SPIELEN

Beim "Brainwriting" werden die Ideen nicht laut ausgesprochen, sondern von jedem Teilnehmer auf Papierstücke bzw. Karten geschrieben. Diese Methode hat den Vorteil, dass es schüchterne bzw. ruhige Gruppenteilnehmer leichter haben, ihre Ideen einzubringen.

Eine spezielle Form des Brainwritings ist dabei die 6-3-5- Methode: Sechs Teilnehmer erhalten ein jeweils gleich großes Blatt Papier. Dieses wird mit drei Spalten und sechs Zeilen in 18 Kästchen aufgeteilt. Jeder Teilnehmer wird aufgefordert, in der ersten Zeile zu einer gegebenen Fragestellung drei Ideen (eine pro Spalte) zu formulieren.

Jedes Blatt wird nach angemessener Zeit - je nach Schwierigkeitsgrad der Problemstellung etwa drei bis fünf Minuten -von allen gleichzeitig im Uhrzeigersinn weitergereicht. Der Nächste soll versuchen, die bereits genannten Ideen jeweils zu ergänzen und weiterzuentwickeln - was in Summe fünfmal passiert. Darum 6-3-5-Methode.



6. MALEN NACH ZAHLEN

Die Technik des Mindmappings basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und arbeitet mit einem ähnlichen System, das schon große Denker wie Leonardo da Vinci, Mark Twain, Albert Einstein und Winston Churchill nutzten. Die Grundidee des Mindmappings ist, Informationen nicht vertikal von links oben nach rechts unten zu notieren, sondern ausgehend von einem zentralen Begriff in der Mitte des Blattes weiterzuentwickeln.

7. FIGUREN ZUM LEBEN ERWECKEN

Die Walt-Disney-Methode kommt in der heutigen Business-und Managementwelt regelmäßig und immer häufiger zum Einsatz. Speziell dort, wo es gilt, festgefahrene Denkstrukturen zu lösen, bietet diese Methode die Möglichkeit, Herausforderungen aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen und zu lösen.

Der Gründer und Namensgeber der weltbekannten Disney Company war ein Mensch mit sehr ausgeprägten Träumen und Visionen. Er trennte drei verschiedene Phasen der Erarbeitung seiner Ziele und unterschied diese räumlich und zeitlich voneinander. Die Methode basiert konkret auf dem Zusammenspiel von drei unterschiedlichen "Rollen" beziehungsweise Charakteren:

=> dem Träumer (Visionär, Ideenlieferant),

=> dem Realist (Realist, Macher),

=> dem Kritiker (Qualitätsmanager, Controller).

Indem alle Teilnehmer in die einzelnen Rollen schlüpfen, wird versucht, ein Problem aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und zu diskutieren sowie Ziele und Visionen zu konkretisieren und alltagstauglich zu gestalten.