Platz 6: Gesundheit und soziale Dienste

41.410 Euro brutto im Jahr kann man in der Gesundheitsbranche im Durchschnitt verdienen. In großen Einrichtungen bekommen Fachkräfte in Pflege und Therapie 20 Prozent mehr. Ärzte bleiben die Top-Verdiener in Deutschland. Das Gehalt in Kliniken ist im Schnitt 27 Prozent höher als das von niedergelassenen Ärzten und Medizinern.