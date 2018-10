Der deutsche Soziologe Michael Hartmann über abgeschottete Eliten, frustrierte Wähler und warum nach der Finanzkrise alles so blieb, wie es war.

trend: Herr Hartmann, Sie beschäftigen sich Jahrzehnten mit der sogenannten Elite. Aber wer ist das eigentlich?

Michael Hartmann: Für die breite Öffentlichkeit zählen dazu sowohl Menschen, die Macht haben, als auch jene, die Geld haben oder schlicht prominent sind. Die wissenschaftliche Definition hingegen lautet: Die Elite, das sind die Menschen, die durch ihre Stellung in der Gesellschaft die Macht haben, sie wesentlich zu beeinflussen. Selbst in einem bevölkerungsreichen Land wie Deutschland sind das aber nur ein paar tausend Menschen, in Österreich ungefähr ein Drittel davon.



Sieht die Elite heute anders aus als noch vor wenigen Jahrzehnten?

Hartmann: Der Kern ist immer gleich. Ihn bilden die Eliten aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Justiz. Wie wichtig die Eliten aus Medien, Militär und Wissenschaft sind, variiert von Land zu Land, auch gewinnen oder verlieren manche Sektoren zwischenzeitlich an Bedeutung. Das Militär spielt etwa in Österreich und Deutschland heute keine Rolle mehr.



Ihr neues Buch trägt den Titel "Die Abgehobenen". Inwiefern ist die Elite abgehoben?

Hartmann: Wie nah Elite und Bevölkerung beieinander liegen, hat immer mit den gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen zu tun. In den USA und Großbritannien hat sich die Elite schon seit Anfang der 80er-Jahre deutlich von der Normalbevölkerung entfernt, in Deutschland erst in den vergangenen 20 Jahren. Das sieht man vor allem bei der politischen Elite, die eigentlich die offenste ist: Traditionell stammten rund zwei Drittel der politischen Elite aus der Normalbevölkerung und nur ein Drittel aus den oberen vier, fünf Prozent. Das hat sich im vergangenen Jahrzehnt umgekehrt.





Die Elite rekrutiert bevorzugt Menschen, die so sind wie sie selbst.



In Österreich gibt es das nicht in diesem Ausmaß, oder?

Hartmann: Hier ist es so ähnlich wie in Skandinavien: Der Trend ist derselbe, aber der Ausgangspunkt war ein anderer. Die österreichische politische Elite ähnelte der Bevölkerung traditionell stärker als jene in Deutschland. Bis Ende der 90er-Jahre stammten fast drei Viertel der Regierungsmitglieder aus der breiten Bevölkerung, ein Drittel allein aus der Arbeiterschaft. Das hängt mit dem Proporzsystem und Institutionen wie den Sozialpartnern zusammen. Sie erlauben es, sich hochzuarbeiten und zur politische Elite vorzustoßen. Im zweiten Kabinett Faymann hatte man ungefähr ein Drittel Bürgerkinder, ein Drittel Mittelschichtskinder, ein Drittel Arbeiterkinder. Im Kabinett Kern stammte sogar etwa die Hälfte der Minister aus der Arbeiterklasse. Im Kabinett Kurz hat sich der Anteil der Arbeiterkinder dann wieder halbiert. Im internationalen Vergleich ist das immer noch sehr offen.





Nicht nur durch ihre Herkunft, sondern auch durch ihre Lebenswirklichkeit hat sich die Elite immer weiter von der Normalbevölkerung entfernt.



Was ist so schlimm daran, wenn es Kinder der Arbeiterschicht nicht mehr in die politische Elite schaffen?

Hartmann: Die Elite rekrutiert bevorzugt Menschen, die so sind wie sie selbst: Menschen, die einen ähnlichen sozialen Hintergrund haben, die in die gleichen Schulen gegangen sind und die Codes der Elite kennen. Und die Elite trifft statistisch nachweisbar dann eher Entscheidungen, von denen wieder die Elite und die ihr nahestehenden Bevölkerungskreise profitieren. Die in den letzten zwei Jahrzehnten zu beobachtende Spaltung der Gesellschaft bei Einkommen und Vermögen zeigt das deutlich. Politische Beschlüsse tragen dafür eine entscheidende Verantwortung.



Die Elite wird also noch enger?

Hartmann: Nicht nur durch ihre Herkunft, sondern auch durch ihre Lebenswirklichkeit hat sie sich immer weiter von der Normalbevölkerung entfernt. Das hat in vielen Ländern damit zu tun, dass ihre Vermögen überproportional gewachsen sind. Die Elite wohnt anders, geht in andere Schulen, reist anders. Wer so aufwächst und selten mit den anderen Teilen der Gesellschaft in Berührung kommt, kann deren Realität nicht begreifen. Wie schwer es für viele Menschen ist, in Ballungszentren leistbare Wohnungen zu finden, ist für sie dann nicht wirklich nachvollziehbar.



Inwiefern gefährdet das die Demokratie?

Hartmann: Zum einen gehen Teile der Bevölkerung einfach nicht mehr zur Wahl, weil sie das Gefühl haben, dass sich niemand für sie interessiert. Das hat man vor allem in den USA gesehen, wo nur noch gut jeder Zweite zur Wahl geht, ist aber auch in Europa so. Die zweite Entwicklung ist das Erstarken des Rechtspopulismus. Beides hängt miteinander zusammen. In Deutschland, zum Beispiel, haben viele, die nun die AfD wählen, zuvor nicht gewählt. Dieses Protestpotenzial, das weit jenseits der maximal zehn Prozent traditionell rechter Wähler liegt, ist neu. Auch Donald Trump hat in den USA nicht mit der Stammwählerschaft gewonnen. Ähnliches gilt für den Front National in Frankreich. Erst enttäuschte Wähler vor allem der Linksparteien haben den Aufschwung des Rechtspopulismus möglich gemacht.



Buchtipp Michael Hartmann, Die Abgehobenen

Campus Verlag 2018

Hardcover, 276 Seiten

ISBN 9783593509280

Das Buch im Campus-Shop bestellen

Hält die Demokratie das nicht aus?

Hartmann: In der Kombination von Wahlenthaltung und Erstarken des Rechtspopulismus drohen autoritäre Lösungen. Wenn man sich Viktor Orbán oder die Regierung in Polen ansieht, zeigen sich antidemokratische Tendenzen dort schon deutlich. Sie sind aber eine Folge eines Prozesses, der schon sehr lange dauert und vor allem mit den neoliberalen Reformen der Vergangenheit zu tun hat.



Rechte Parteien wettern sehr gerne gegen eine so genannte globale Elite. Sie aber sagen, dass es diese gar nicht gibt. Warum?

Hartmann: Die Zahlen zeigen klar: Es gibt gerade einmal sechs deutsche Manager, die eines der über 4.000 börsennotierten US-Unternehmen leiten. Die Führungsetagen in den USA, Frankreich oder Italien sind US-amerikanisch, französisch oder italienisch dominiert. Selbst dort, wo die Elite sich verhältnismäßig international zusammensetzte -in Großbritannien und in der Schweiz -, ist der Höhepunkt der Internationalisierung vorbei. Übrigens gilt das auch für die universitäre Ausbildung: Nach wie vor sind es nur sehr wenige Spitzenmanager, die an Topuniversitäten im Ausland studierten. Den globalen Wettbewerb unter Managern gibt es nicht.



Das Argument, dass man den Führungskräften so viel zahlen müsse, weil sie sonst in andere Länder gehen, stimmt so also nicht?

Hartmann: Nein. Ganz salopp gesagt: Manager bewegen sich heute in puncto Internationalität ungefähr auf dem Niveau, wie es Fußballspieler Mitte der 70er-Jahre taten. Da wäre niemand auf die Idee gekommen, von einem globalen Markt zu sprechen.



Es könnte aber auch sein, dass der internationale Sprung am Ende nicht passiert ist, weil vorausschauend national die Gehälter erhöht wurden?

Hartmann: Manager argumentieren natürlich so, aber es stimmt nicht. Sonst würden viel mehr deutsche Manager in die USA gehen, wo man als CEO immer noch mehr als doppelt so viel verdient wie in Deutschland, und weniger nach Österreich, wo man nur halb so viel verdient. Seit 40 Jahren wird uns eingetrichtert, dass man die Globalisierung quasi wie ein Naturgesetz akzeptieren muss. Dabei gibt es sehr wohl politischen Spielraum. Es hieß ja zum Beispiel auch immer, dass das Schweizer Bankengeheimnis ewig halten würde. Aber dann haben bekanntlich die USA Druck gemacht. Die Position der politischen Eliten, dass man wegen der Globalisierung nichts gegen die zunehmende Spaltung zwischen Arm und Reich machen könne, trägt sicher massiv zum Frust breiter Bevölkerungsschichten bei.



Der Zusammenbruch von Lehmann Brothers ist nun zehn Jahre her. Damals dachten viele, dass sich nun einiges ändert. Sie auch?

Hartmann: Es gab ein kurzes Zeitfenster, da war die Wirtschaft wirklich angeschlagen, da hätte man stärkere Regulierungen wahrscheinlich durchsetzen können. Aber die dafür nötige Selbstkritik der Politik ist ausgeblieben. Dass die wirtschaftliche Elite immer auf die Füße fällt, davon geht die breite Öffentlichkeit sowieso aus. Sie hat gesehen, wie Manager auf Gehaltsfortzahlung pochen, obwohl sie Unternehmen wegen Misserfolgs verlassen mussten. Dass die Wirtschaft keine Macht abgibt, hat niemanden überrascht. Das Gefühl, dass die Politik ein Gegengewicht zur Wirtschaft sein kann, hat die Politik aber verspielt.



Es treten nun aber auch Manager etwa für ein bedingungsloses Grundeinkommen als Antwort auf die Folgen der Automatisierung ein.

Hartmann: Ich hatte in vielen Gesprächen mit Managern nach 2008 zunächst das Gefühl, dass sich etwas in den Köpfen tut. Das war allerdings nur temporär. Man wollte ein bisschen Einsicht zeigen, das schon. Aber teils sicher auch, um härtere Reaktionen des Staates zu verhindern. Schon 2012 zeigte unsere große Elite-Studie, dass das wieder vorbei war. Da wurden schon die hohen Staatsschulden als Hauptgrund für die Krise ausgemacht. Das ist zwar faktisch falsch, sitzt aber in diesen Köpfen fest.



Was könnte zu mehr sozialer Durchlässigkeit führen?

Hartmann: Es klingt schräg, das ist mir bewusst, aber ich plädiere für Quoten. Es müsste eine Quote für Arbeiterkinder geben. Man muss etwas tun, um dieses Modell der Ähnlichkeit, nach dem die Elite auswählt, stärker zu durchbrechen. Meine Erfahrung ist: Freiwillig tut sich da nichts. Je mehr Menschen Entscheidungen treffen, die aufgrund ihrer Herkunft tatsächlich die Probleme der Bevölkerung verstehen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie diese auch beheben. Herkunft prägt unser Denken und Handeln eben in einem sehr hohen Maß.