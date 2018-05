Am 15. Mai findet im Congress Center der Messe Wien das fünfte Austrian 3D-Printing Forum statt - das Jahresforum für additive Fertigung.

Das 5. Austrian 3D-Printing Forum gibt einen spannenden Einblick in die vielfältigen Anwendungsbereiche der additiven Fertigung und zeigt innovative Wege des 3D-Drucks auf.

Vier inspirierende Keynotes und 15 Vortrage von erfolgreichen Anwendern liefern fachlichen lnhalt zur additiven Fertigungstechnologie. Im Programm ist aus praxisnahen Beitragen mit den Schwerpunkten industrielle Anwendungen, neue Technologien, Simulation & Qualitätssicherung sowie Forschung & Innovation zu wählen. Beim Forum treffen Sie 200+ Experten aus namhaften Unternehmen, lnstitutionen und Forschungseinrichtungen, wie: DB Fahrzeuginstandhaltung, TU Wien, HAIDLMAIR GmbH, ESA, FH OÖ, Metall Kofler, M&H, Hirtenberger Engineered Surfaces GmbH, voestalpine BÖHLER Edelstahl, Pankl Racing Systems, uvm.

Die Teilnehmenden können sich in der begleitenden Fachausstellung über die aktuellsten technologischen Entwicklungen der Branche informieren und ungezwungen mit Experten und lnteressierten von der Nutzer- und Anwenderseite in Kontakt treten.

Seminar, 3D-Drucken in der industriellen Fertigung

14. Mai 2018, Seminar Grundlagen, Congress Center - Messe Wien

18. Mai 2018, Seminar Spezialisierung, Congress Center - Messe Wien

