Alois Czipin: Der Segen eines strukturierten Systems

Unternehmensberater Alois Czipin berichtet in seiner trend-Serie "BusinessCLASS" aus seiner Beratungstätigkeit. Auch über Methoden, die altmodisch erscheinen, aber auch in Zeiten von digitalisierten Unternehmen 4.0 noch sehr effizient sind.

VENI, VIDI, VICI? Vor ca. 40 Jahren befinde ich mich als blutjunger Berater auf einem Projekt bei einem Dosenproduzenten in England. Das Werk liegt in East Anglia, dem Agrarzentrum des Vereinigten Königreichs. Ziel ist, den Ausstoß um rund zehn Prozent zu erhöhen, um für die erwartet gute Ernte auch genügend Dosen verfügbar zu haben. Weiters soll auch die Personalproduktivität steigen.

Die Möglichkeiten für deren Erhöhung sind schnell gefunden - England ist in den 1980er-Jahren ein wahres Eldorado für solche Verbesserungen. Es gelingt, rasch zu ersten Ergebnissen zu kommen. Aufgrund der hohen Nachfrage werden mit den "eingesparten" Mitarbeitern zusätzliche Schichten besetzt. Veni, vidi, vici, lautet das Motto. Wir berichten wöchentlich den Projektfortschritt in die Zentrale nach Brüssel. Der wesentliche Leistungsparameter (in der Fachsprache Key Performance Indicator - KPI) lautet: "verrechnete Tage gegenüber Budget/erreichte Verbesserungen gegenüber Ziel". Und da stehen wir mit 25 Prozent verrechneter Tage und 50 Prozent erreichter Verbesserungen sehr gut da.



Von da an nimmt der Tageverbrauch zu, ohne dass sich bei den erreichten Verbesserungen etwas ändert. Bei 70 Prozent Tageverbrauch zu 50 Prozent Verbesserungen steht eines Tages unangemeldet ein "Project Inspector" in unserem Büro. Wir zeigen ihm stolz, was schon alles gelungen ist. Doch das folgende Urteil fällt zu unserer Überraschung sehr schlecht aus: Neben den Fortschritten auf der Personalseite gebe es Richtung Ausstoßerhöhung so gut wie nichts, was darauf schließen lasse, dass dieses Ziel erreicht werden wird. Die Kritik lautet, dass es nicht reicht, den Schichtausstoß zu ermitteln. Wir als Projektteam sind empört, schenken dem weiter keine Beachtung und machen weiter wie bisher.

In der Zentrale in Brüssel müssen wohl die Alarmglocken geklingelt haben, denn kurz darauf kündigt sich Fred Dallam an - der Systemspezialist unseres Unternehmens. Fred ist ein sehr erfahrener und geduldiger Experte, der sich drei Tage Zeit nimmt, um mit uns ein passendes System zu entwickeln. Er beginnt damit, uns zu erklären, dass jede Linie und jede Schicht klare Ziele braucht. Zur Steigerung des Ausstoßes müssten außerdem die Ausfallzeiten und deren Gründe erfasst werden. Weiters reiche es nicht, die produzierten Stück je Schicht zu berichten, sondern das müsse auf Stundenbasis erfolgen. Und das Ergebnis dürfe nicht auf einem Zettel Papier stehen, sondern auf einer großen Tafel für alle gut sichtbar.

Weitere Hinweise: Bei Abweichungen müssen Maßnahmen ergriffen werden. Der Schichtführer muss jedes Linienergebnis spätestens alle zwei Stunden quittieren und, wenn notwendig, zusätzliche Maßnahmen fixieren. Die Ergebnisse werden am Ende der Schicht kurz besprochen, und es muss eine dokumentierte Schichtübergabe stattfinden. Der Tagesbericht wird mit dem Produktionsleiter durchgesprochen, der Wochenbericht mit dem Geschäftsführer des Werks.

VERHALTENSÄNDERUNG. Mir fällt es wie Schuppen von den Augen, dass nur mit einem solcherart strukturierten System die Ziele erreicht werden können. Wir machen uns sofort an die Arbeit und stellen es dem Management vor. Hier kommen einige Vorbehalte: Der administrative Aufwand sei zu hoch, die Schichtleiter hätten andere Aufgaben als die intensive Begleitung der Produktionsleistung etc. Aber nach und nach gelingt es uns, die Mannschaft von unseren Vorschlägen zu überzeugen. Wir beginnen, dieses "neue" System zu implementieren. Wir teilen uns auf: Ein Teil der Berater kümmert sich um die Tagschicht, ein anderer Teil um die Nachtschicht. Für die nächsten acht Wochen arbeitet jedes Teammitglied täglich um die 14 Stunden.

Schritt für Schritt beginnt der Ausstoß zu steigen. Es werden Rückschlägen analysiert und neue Maßnahmen umgesetzt. Für das gesamte Führungspersonal steht die Welt am Kopf. Denn es beginnt, zu greifen, was landläufig als "Verhaltensänderung" bezeichnet wird. Am Ende des Projektes schafft unser Kunde 130 Prozent Zielerreichung - meine Kollegen und ich sind stolz, dabei tatkräftig unterstützt zu haben.

Derartiges Vorgehen ist heute in der geschilderten Form nicht mehr zeitgemäß. Aber auch die Unternehmen 4.0 brauchen Systeme - heute eben digital basiert, die das Verhalten der Mitarbeitenden und Führungskräfte dahingehend formen, Zielabweichungen rasch zu erkennen, Maßnahmen zu formulieren und umzusetzen. So gesehen hat sich wenig geändert. In vielen Fällen auch nicht die Notwendigkeit, gute Performance-Berater zur nachhaltigen Implementierung einzusetzen.

Der Beitrag ist der trend.PREMIUM Ausgabe vom 26. Mai 2023 entnommen.