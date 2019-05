Diese 7 Fehler sollten Startup-Gründer vermeiden

Startup-Gründer sind meist voller Elan und möchten ihr Geschäft so schnell wie möglich vorwärtsbringen. Doch schnelle Entscheidungen sind selten die besten. Diese sieben Fallen sollten Business-Gründer umgehen.

1. Unüberlegte Standortentscheidung treffen

Eine falsche Standortentscheidung kann das Geschäft schnell zunichtemachen: Ein Modegeschäft beispielsweise braucht meist Laufkundschaft. Befindet sich der Laden aber in einer versteckten Seitengasse und keiner kommt vorbei, wird der Inhaber auf seiner Ware sitzenbleiben. Andere Geschäftsmodelle hängen beispielsweise von einer guten Verkehrsinfrastruktur oder von Synergien zu anderen Unternehmen ab. Aus diesem Grund sollten Startup-Gründer bei der Standortwahl wohlüberlegt vorgehen. Es lohnt sich, zuerst eine Konkurrenz- und Standortanalyse zu machen, um mehrere Standortmöglichkeiten in die engere Auswahl zu nehmen. Darüber hinaus sollte auch der Quadratmeterpreis für den Kauf oder die Miete der Gewerbeimmobilie stimmen. Dieser Punkt wird umso wichtiger, wenn große Hallen und Industrieflächen gebraucht werden.

2. Unpassende Rechtsform wählen

Wer ein Unternehmen gründet, sollte die Entscheidung über die Rechtsform nicht leichtfertig treffen. Ein Rechtsformwechsel kostet nämlich viel Geld. Existenzgründer sollten eine Rechtsform wählen, die zur persönlichen Situation, zur Geschäftsidee und den finanziellen Zielen passt. Hinsichtlich der Steuern, Gründungskosten, Vertretungsbefugnissen, der Haftung und des Kapitaleinsatzes ergeben sich bei den einzelnen Rechtsformen unterschiedliche Vor- und Nachteile, die Gründer auf ihre persönliche Situation hin abwägen müssen. Eine Hilfestellung bietet hier der Gründerservice der WKO.

3. Gründen ohne Businessplan

Ein Businessplan – auch Geschäftsplan genannt – ist eine strukturierte Ausarbeitung der Geschäftsidee. Er beschreibt, wie die Idee funktioniert, an wen sie sich richtet, welche Chancen und Risiken es dabei gibt und ob sich die Geschäftsidee lohnt.

Startup-Gründer machen jedoch häufig den Fehler, keinen Businessplan auszuarbeiten. Dabei ist dieser gerade in der heiklen Gründungsphase ein idealer Leitfaden, damit nichts Wichtiges außer Acht gelassen wird. Zudem ist ein gut ausgereifter Businessplan ideal, um Investoren oder Banken vom Business-Vorhaben zu überzeugen. Ergänzend dazu ist meist auch ein Finanzplan hilfreich.

4. Unrealistische Preise ansetzen

Wer ein eigenes Produkt auf den Markt bringt oder eine Dienstleistung anbietet, neigt am Anfang oftmals dazu, seine Leistung zu überschätzen und den Preis zu hoch anzusetzen. Aus diesem Grund sollten Existenzgründer den Markt genau unter die Lupe nehmen: Welche Leistungen und Preise bieten Konkurrenten an? Wie hoch muss der Preis zudem mindestens sein, um die Kosten zu decken? Idealerweise sollte er weder deutlich unter noch deutlich über dem der Konkurrenz liegen. Auf diese Weise gehen Gründer sicher, dass sie ihr Produkt beziehungsweise ihre Leistung nicht verschleudern oder zu viel dafür verlangen.



5. Sich auf wenige Großkunden konzentrieren

Es ist sehr erfolgversprechend, wenn Startups die ersten größeren Kunden sichern können. Sie sollten aber nicht den Fehler machen, sich auf diese wenigen Großkunden zu konzentrieren. Wenn sich diese Kunden eines Tages doch für eine Zusammenarbeit mit der Konkurrenz entscheiden, steht schnell das gesamte Geschäft auf wackeligen Beinen. Nachhaltiger ist es, ein Netzwerk von Privat- und Geschäftskunden in unterschiedlicher Größenordnung aufzubauen und so viel wie möglich über die Geschäftspartner herauszufinden. So haben Gründer die Möglichkeit, ihr Business perfekt auf die Kundenbedürfnisse auszurichten und per Empfehlung neue Kunden hinzuzugewinnen.

© rawpixel/pixabay.com

6. Steuer und Sozialversicherung vergessen

Viele Startup-Unternehmer vergessen bei ihrer Kalkulation häufig, dass sie Steuer- und Sozialversicherungsabgaben leisten müssen. Diese Kosten sollte sie bei der Kalkulation unbedingt berücksichtigen, denn die entsprechenden Behördenbriefe kommen sicher. Daher sollten Existenzgründer etwa 40 Prozent ihres Gewinns für Sozialversicherung und Steuer beiseitelegen.

7. Risiko unterschätzen

Mit einer Existenzgründung gehen Geschäftsleute gewisse Risiken ein. Diese Risiken sollten sie nicht ausblenden. Besser ist es, die Ziele mit einem unverstellten Blick auf Chancen und Risiken zu verfolgen. Um in keine Falle zu tappen, sollten sich Startup-Gründer schon im Vorfeld mit den häufigsten Fallstricken auseinandersetzen. Dazu zählen unter anderem:

Unzureichendes Marktwissen

Mangelnde Planung

Preisspirale durch zu viel Wettbewerb

Arbeitskraftmangel in der Umgebung

Zahlungsausfälle durch Kunden

Gesundheitsrisiken durch zu viel Arbeit

Eine erfolgreiche Existenzgründung kommt nicht von ungefähr, es steckt immer eine gute Gründungsidee, eine detaillierte Planung und eine realistische Kosten-Nutzen-Kalkulation dahinter. Gehen Startup-Gründer planvoll vor, steht dem Traum vom eigenen Business nichts im Wege.