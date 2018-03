Von Zuhause ausziehen und endlich unabhängig sein – davon träumen viele junge Leute. Doch das ist aufwendiger als die meisten denken: Es müssen Möbel gekauft, der Umzug geplant und jede Menge Papierkram erledigt werden. Damit der Traum von der ersten Wohnung reibungslos in Erfüllung gehen kann, gibt es nun sechs Tipps.

Tun und lassen, was man möchte, klingt verlockend. Doch der Weg in ein selbstständiges Leben ist gar nicht so einfach. Mit dieser Starthilfe gelingt der Umzug in die erste eigene Wohnung.

Tipp 1: Mit einem Suchauftrag die perfekte erste Wohnung finden

Bevor sich junge Mieter auf die Suche nach einer Bleibe machen, sollten sie sich zuerst überlegen, welche Kriterien ihnen wichtig sind. Wie hoch darf die Miete sein? Soll es eine WG mit Freunden oder Studienkollegen werden oder eine Singlewohnung? Wie viel Platz ist nötig? Ist im Budget eine Wohnung mit Balkon, Terrasse oder Garten drin? Ist eine Einbauküche oder ein Kellerabteil nötig? Diese Fragen sollten geklärt werden.

Anschließend heißt es Augen offenhalten: Die schönsten Wohnungen sind meist nur kurzzeitig in Online-Portalen inseriert, weil sie schnell einen Abnehmer finden. Aus diesem Grund lohnt es sich, auf Seiten wie immowelt.de einen Suchauftrag anzulegen. Hierbei hinterlegen Wohnungssuchende ihre Auswahlkriterien und ihre E-Mail-Adresse. Immer, wenn eine passende Wohnung inseriert wird, erhalten sie eine Nachricht mit dem Link zum Exposé, damit sie sofort eine Anfrage an den Anbieter senden können. Denn: Einer der ersten Interessenten zu sein, steigert die Chance, zu einem Besichtigungstermin eingeladen zu werden, erheblich.

Neben Immobilienportalen gibt es auch in Lokalzeitungen Wohnungsanzeigen. In den Zeitungen werden die Immobilien zwar nicht so ausführlich präsentiert wie im Internet, doch auch hier lässt sich das ein oder andere gute Angebot finden.

Tipp 2: Augen auf bei der Besichtigung

Bei der Wohnungsbesichtigung sollten Mieter abwägen, ob die Wohnung den eigenen Bedürfnissen entspricht. Idealerweise nehmen sie eine zweite Person zur Wohnungsbesichtigung mit, denn vier Augen sehen bekanntlich mehr als zwei. Falls bei der Begehung kleine Mängel wie Kratzer im Boden oder abgesplitterte Fliesen auffallen, sollten sie diese notieren und später – falls sie den Zuschlag für die Wohnung bekommen – in einem Wohnungsabnahmeprotokoll dokumentieren.

Doch in erster Linie steht das Klären von offenen Fragen im Vordergrund. Der Besichtigungstermin ist nicht nur dazu da, dass sich der Vermieter ein Bild vom potenziellen Mieter macht. Der Mieter hat bei der Besichtigung die Möglichkeit, die Wohnung und das Wohnumfeld kennenzulernen, sich über die Hausgemeinschaft und das Leben im Ort zu erkundigen. Ein interessierter und gepflegt aussehender Mietinteressent bleibt bei Vermietern in der Regel positiv in Erinnerung.

Tipp 3: Zahlungsfähigkeit nachweisen

Mietinteressenten sind zwar nicht dazu verpflichtet, ihre Zahlungsfähigkeit nachzuweisen, doch eine Bonitätsauskunft erhöht die Chance auf den Zuschlag enorm. Ob Haupt-, Nebenjob oder Bafög – es ist immer ratsam nachzuweisen, wie man die Miete finanzieren kann. Junge Mieter, die weniger Einkommen haben, bieten dem Vermieter weitere Sicherheit, wenn sie eine Bürgschaftserklärung ihrer Eltern zum Besichtigungstermin mitbringen.

Tipp 4: Einrichtung richtig planen

Ist die Traumwohnung gefunden und der Mietvertrag unterzeichnet, können sich junge Mieter an die Einrichtungsplanung machen. Zuerst sollten sie sich überlegen, welche Möbel sie von Zuhause in ihre erste eigene Wohnung mitbringen und welche sie kaufen müssen. Doch bevor es ins Möbelgeschäft geht, lohnt es sich, einen Möbelstellplan zu machen – denn nichts ist ärgerlicher als neue Möbel, die nicht in die dafür vorgesehenen Nischen passen. Im Internet gibt es viele kostenlose Programme, mit deren Hilfe sich maßstabsgetreue Wohnungsgrundrisse und Möbel zeichnen und auf Realisierbarkeit testen lassen.

© La Belle Galerie / pixabay.com

Neben Möbeln sind auch ein paar Basisutensilien nötig, um in der ersten eigenen Wohnung um die Runden kommen zu können. Dazu zählen unter anderem Folgende:

Küche: Besteckset, Teller, Tassen, Gläser, Kochlöffel, Pfannenwender, Kochtöpfe, Pfannen, Auflauf- und Backform, Schneidbrett, scharfe Messer, Küchenwaage, Spülmittel

Besteckset, Teller, Tassen, Gläser, Kochlöffel, Pfannenwender, Kochtöpfe, Pfannen, Auflauf- und Backform, Schneidbrett, scharfe Messer, Küchenwaage, Spülmittel Bad: Handtücher, Haarfön, Klobürste, Kosmetika, Seifenspender und Seife

Handtücher, Haarfön, Klobürste, Kosmetika, Seifenspender und Seife Reinigung: Eimer, Lappen, Bürsten, Besen, Staubsauger, WC-Reinigungsmittel, Badreiniger, Putzmittel, Fensterreiniger

Eimer, Lappen, Bürsten, Besen, Staubsauger, WC-Reinigungsmittel, Badreiniger, Putzmittel, Fensterreiniger Werkzeug-Grundausstattung: Schraubendreher (Kreuz und Schlitz) oder Akkuschrauber, Schrauben, Nägel, Dübel, Wasserwaage, Zollstock, Spannungsprüfer, Inbusschlüssel, Cutter, Zange, Bohrmaschine und Bohrer

Tipp 5: Übersiedeln

Neben der Einrichtung der eigenen Wohnung ist auch die Übersiedlung zu planen. Wer nur wenige Möbel von A nach B schaffen muss, kann den Umzug mit Hilfe von ein paar Freunden gut auf eigene Faust stemmen. Das kostet zwar Zeit, spart jedoch viel Geld ein. Sollen allerdings sehr sperrige Güter, wie beispielsweise ein Klavier, transportiert werden, ist man mit einem Spediteur besser beraten. Junge Mieter sollten frühzeitig darüber nachdenken und einen Termin vereinbaren, damit sie am Stichtag auf die Hilfe eines Dienstleisters oder der Freunde zählen können.

Tipp 6: An- und Ummelden

Ist der Umzug erledigt, geht es an den Papierkram: Mieter, die ihren Hauptwohnsitz wechseln, müssen ihn innerhalb von drei Tagen bei der örtlichen Meldebehörde anmelden. Wer sich nicht persönlich vor Ort anmelden möchte, kann dies auch postalisch tun. Auf help.gv.at gibt es das entsprechende Meldeformular zum Download.

Nicht nur der Wohnsitz, sondern auch das Auto – falls vorhanden – muss am neuen Wohnort angemeldet werden. Wenn durch die Übersiedlung eine andere Behörde zuständig ist, sollte die Ummeldung zeitgleich mit dem Anmelden des neuen Wohnsitzes geschehen. Ist nach der Übersiedlung zwar dieselbe Behörde zuständig, aber eine andere Behördenbezeichnung für das Kennzeichen nötig, haben Kfz-Eigentümer für die Ummeldung eine Woche nach der Adressänderung Zeit. Weitere Infos gibt es hier.

Darüber hinaus sollten Mieter ihre Versicherungsgesellschaften, Banken und Smartphone-Tarifanbieter über die Adressänderung informieren.