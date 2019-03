Lebensmittelhandel: Hofer sieht sich als größter Einzelhändler

Der Diskonter Hofer sieht sich nach Marken und Marktanteilen gemessen die Nummer eins im österreichischen Lebensmittelhandel. Die Zeit des expansiven Wachstums scheint allerdings vorüber zu sein. 2018 ist der Marktanteil leicht zurückgegangen.

Rewe und Spar sind die Platzhirsche im österreichischen Lebensmittelhandel. Wenn man aber die Rewe-Gruppe in ihre Marken Handelsmarken Billa, Merkur, Penny und Adeg und auch Spar in die Einheiten Spar, Eurospar und Interspar aufteilt, dann gibt es eine den Berechnungen des Lebensmitteldiskonters Hofer zufolge andere Nummer eins.

So konnte Rewe 2017 in Österreich mit allen vier Lebensmittel-Handelsmarken einen Marktanteil von 34,3 Prozent erreichen - die Geschäftszahlen für 2018 werden Anfang April veröffentlicht. Spar gab im Februar einen Marktanteil von 31,9 Prozent bekannt für das Jahr 2018 und seine drei Brands bekennt, das war ein Anstieg um 0,7 Prozentpunkte. Hofer kommt auf 20,6 Prozent Marktanteil und sieht sich damit als der größte Lebensmittelhändler im Land.

Potenzial noch nicht voll ausgeschöpft

2018 ist der Marktanteil von Hofer damit um 0,3 Prozent leicht zurückgegangen, derartige Schwankungen sieht man in dem Unternehmen allerdings als normal im Jahresvergleich. Der Umsatz der Diskontmarke stieg hingegen von 4,1 Milliarden Euro 2017 auf 4,2 Milliarden im Jahr 2018. Hofer hat aktuell über 500 Standorte in Österreich, davon über 100 in Wien. "Unser Fokus liegt verstärkt auf dem Bereich Frische, da wir hier noch Potenzial sehen", erklärt Hofer-Generaldirektor Horst Leitner USA.

Die von Helmut Hofer 1962 gegründete Diskont-Kette Hofe gehört seit 1968 zur deutschen Supermarktkette Aldi Süd. Aldi Süd ist auf zwei Säulen aufgebaut: Einerseits Aldi Süd in Deutschland mit 30 selbstständigen Regionalgesellschaften und andererseits die Hofer KG in Österreich mit den Auslandstöchtern. Das Geschäft in Österreich und das internationale Geschäft der Unternehmensgruppe Aldi Süd sind unter dem Dach der Hofer KG gebündelt. Internationale Aldi-Tochtergesellschaften gibt es in der Schweiz, Slowenien, Ungarn, Großbritannien, Irland, den USA, Australien und seit 2018 auch in Italien.