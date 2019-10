"Steiermark punktet mit Forschungs-Kooperationen"

Christoph Ludwig, Geschäftsführer der Steirischen Wirtschaftsförderung SFG, spricht im trend-Interview über die Anziehungskraft der Forschung auf die steirischen Unternehmen. Und welchen Nutzen die Wirtschaft aus der SFG-Förderung ziehen kann.

Die Steiermark verzeichnet das höchste Wirtschaftswachstum aller Bundesländer. Vor allem Forschungsprojekte mit Unis und Kompetenzzentren locken Unternehmen, sagt Christoph Ludwig, Geschäftsführer der Steirischen Wirtschaftsförderung SFG.

Sind Kooperationen mit Forschungseinrichtungen der entscheidende Trumpf bei der Ansiedlung?

Ludwig: Ja, absolut. Das ist der große Vorteil, den wir in der Steiermark haben. Wir haben nicht nur sehr gute Universitäten und Forschungseinrichtungen, sondern diese kooperieren auch sehr gut mit Unternehmen. So kann etwa die TU Graz, obwohl sie nur halb so groß ist wie die TU Wien, um 50 Prozent mehr Drittmittel einwerben. Es hat sich ausgezahlt, dass wir die Forschungskapazitäten in der Steiermark enorm ausgeweitet haben. Allein in den Kompetenzzentren arbeiten mehr als 1.000 Forscher. Es ist also kein Zufall, dass die Steiermark gemessen an der F&E-Quote das innovativste Bundesland ist mit dem höchsten Wirtschaftswachstum. Von den Export-Zuwächsen der österreichischen Wirtschaft kommen zwei Drittel aus der Steiermark.