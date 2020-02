Startschuss für den Steirischen Zukunftstag 2020

Am 6. Mai 2020 steigt im Messe- und Congresscenter Graz der 8. Zukunftstag der steirischen Wirtschaft. Im Mittelpunkt: Pioniere, die Horizonte erweitern. Das Anmeldeportal ist ab jetzt geöffnet.

Ohne sie würden wir noch mit Pferdekutschen durch die Gegend rumpeln, wäre ein eitriger Zahn eine tödliche Gefahr, hätte jedes Telefon noch eine Schnur: Pioniere. Sie gehen neue Wege, denken Dinge anders, probieren mutig aus und erweitern so Horizonte – und stehen im Mittelpunkt des 8. Zukunftstages der steirischen Wirtschaft am 6. Mai 2020. Was wäre unsere Welt ohne Pioniere? So lautet die Kernfrage dieser renommierten Veranstaltung, die auch Mut machen will, selber Pionier zu sein.

Rund 1.000 Teilnehmer versammeln sich jährlich zum Zukunftstag der steirischen Wirtschaft, um Zukunft zu hören, zu denken und zu spüren. Neben Vorträgen von angesehenen Vor- und Nachdenkern bietet die Veranstaltung vor allem auch die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. Über eine eigene Plattform lassen sich vorab Business-Termine mit interessanten Gesprächspartnern vereinbaren.

Veranstalter des Zukunftstages ist die Steirische Wirtschaftsförderung SFG gemeinsam mit den Clustern und Netzwerken im Auftrag des Wirtschaftsressorts. Das Anmeldeportal wurde gerade geöffnet. Also Pionier sein und zu den Ersten gehören, die sich anmelden!

Link-Tipp