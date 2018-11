SFG: Mehr Dynamik für die steirische Wirtschaft

Take Tech: 1.500 Betriebsbesuche mit 26.000 Schülern. Als staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb bildet die KNAPP-Gruppe in Hart und Leoben seit mehr als 25 Jahren Lehrlinge in den Berufen Metalltechniker, Mechatroniker und Applikationsentwickler aus. Darüber hinaus ist es möglich, parallel Lehre und Berufsmatura zu absolvieren.