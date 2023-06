FFG startet neues Förderprogramm Expedition Zukunft

Unter dem Titel "Expedition Zukunft" startet die Forschungsförderungsgesellschaft FFG ein neues Programm, das Ideen und Innovationen fördert, "die große Veränderungen in Märkten, Technologien oder Gesellschaft hervorrufen und zu einer positiven Zukunft beitragen". Insgesamt stehen für Innovationen, "die unser aller Leben spürbar und nachhaltig verbessern", zehn Millionen Euro zur Verfügung, teilte die FFG mit.

Gefördert werden sollen Innovationen, die auf die "Disruption von Märkten", auf die "Lösung komplexer Probleme für Gesellschaft, Umwelt oder Wirtschaft" oder auf "einen großen und radikalen technologischen Sprung" abzielen. "Nachhaltige Innovationen und Technologien können einen wesentlichen Beitrag leisten, unsere Wirtschaft und Gesellschaft zukunfts- und klimafit zu machen", sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler zu den Zielen des Programms, das vom Fonds Zukunft Österreich finanziert wird.

Mit mehreren Programmschienen richtet sich das Programm an unterschiedliche Zielgruppen und Innovationen in verschiedenen Phasen. Unter dem Titel "Expediton Zukunft #Start" werden Ideen für eine bessere Zukunft, die noch in Vorbereitung sind, gefördert. Die Schiene "Expedition Zukunft #Innovation" unterstützt Vorhaben in einer frühen Projektphase. Im Programmteil "Expedition Zukunft #Wissenschaft" steht der Wissenstransfer aus der Grundlagenforschung in die anwendungsorientierte Wirtschaft im Mittelpunkt. Unter dem Titel "Expedition Zukunft #Challenge" werden Lösungen von konkreten Problemen gefördert, die von öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen im Eigentum des Bundes und der Länder in einem "Call for Problems" erhoben wurden. Ausschreibungen in weiteren Programmschienen sind geplant.