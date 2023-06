"Roboter werden die Geschichte verändern"

trend: Bei Ihrem Besuch auf der Innovationskonferenz Salz21 in Salzburg hat Sie Ihre 18-jährige Roboterdame Sophia begleitet. Was hat sie bislang schon gelernt? Ist sie eine brave Tochter?

David Hanson: Ja, sie hat besonders ihre Konversationsfähigkeiten stark verbessert. Ihre kognitiven und mimischen Fähigkeiten sowie das Erfassen der Umgebung mittels neuer Computing-Vision-Systeme zeigen große Fortschritte. Sophia hat nun großes Talent in vielen menschlichen Bereichen wie beim Zeichnen und Malen, beim Musizieren oder auch in der Gesundheitspflege. Eines kann sie aber noch nicht: All diese Fähigkeiten zur gleichen Zeit ausführen. Das erfordert sehr viel Rechenpower in Echtzeit.



Sophia ist also ein ständig laufendes Projekt?

Ja, genau. Sie ist schon 18 Jahre alt und existiert nun in der 52. Version.



Das Thema künstliche Intelligenz (KI) ist seit dem Hype rund um ChatGPT wieder hoch im Kurs. Wie weit ist die Robotik und generelle KI schon gediehen?

In Salzburg haben Sie erwähnt, dass Sophia nun ins Entwicklungsalter eines Kindes und bald eines Teenagers kommt. Ja, sie wird nun ein Teenager und verlässt langsam das Haus (lacht). Um einen humanoiden Roboter zu schaffen, muss aber beachtet werden, dass Lebewesen neben der Intelligenz einen unnachahmlichen Charakter haben. Sophia kann daher auch nicht wirklich wie Menschen lernen. Sie sammelt lediglich sehr viele Daten in ihrer Datenbank für die intelligente Interaktion mit Menschen, um sie dann entsprechend abzurufen.



Sophia, der berühmteste humanoide Roboter, wird laufend weiterentwickelt. Sie hat bei vielen Auftritten weltweit für Aufsehen gesorgt. Intelligente und einfühlsame Roboter sollen dazu beitragen, eine bessere Welt zu schaffen – auch, indem sie uns mehr Selbsterkenntnis bringen. Neben ausgereifter Konversation beherrschen Hansons Schöpfungen auch eine perfekte Mimik, die in jahrelanger Forschung entwickelt wurde. Zahlreiche mechanische Strukturen ermöglichen die Simulation von den Gesichtsmuskeln. Eine patentierte künstliche Haut sorgt für den perfekten Look. © beigestellt

Und wann kommen Sophia und ihre Geschwister in unsere Wohnzimmer?

Die aktuellen humanähnlichen Versionen sind noch sehr teuer und kommen vor allem im Forschungsbereich oder Unternehmen wie dem Rumhersteller Dictador zum Einsatz. Dieser hat seine Robotordame Mika sogar zu ihrem CEO ernannt, dem ersten Roboter-CEO der Welt.



Das dient ja eher dem Marketing.

Es zeigt jedenfalls eine klare Entwicklung. Damit aber Roboter wirklich nützlich für den Alltag im Haushalt werden, müssen noch einige Fähigkeiten weiterentwickelt werden. Sehr gut sind aber schon ihre sozialen und kommunikativen Fähigkeiten. Wegen der hohen Kosten humanoider Roboter haben wir aktuell eine virtuelle Version von Sophia fürs Internet entwickelt, die jeder nutzen kann. Im neuen Sophia AI Lab kann man sich mit Sophia treffen, gratis Spiele spielen oder sie sogar programmieren und diese Open-Source- Software dann auch lizenzieren.





Wichtig ist, dass wir lernen, uns selbst zu verstehen.



Und wann kommt die reale Sophia?

Die kommt sehr bald, wahrscheinlich noch heuer. Aber vorerst nur als Little Sophia, die rund 400 Euro kosten wird. Dieser kleine Roboter wird rund 35 Zentimeter groß sein, kann gehen und dient als sehr intelligente Puppe, die übers Internet auf große Datenbestände für eine sinnvolle Konversation zugreifen kann.



Was treibt Sie als Forscher und auch Künstler an, sich seit vielen Jahren ganz Robotik und KI zu widmen?

Ich bin nun 53 Jahre alt und beschäftige mich seit der Schulzeit mit diesen Themen. In meiner Jugend war ich sehr an Science-Fiction, Robotern und auch schon KI interessiert. Zu der Zeit, als ich die Schule in Texas abgeschlossen hatte, gab es noch weit mehr Skeptiker als Befürworter von KI. Man glaubte, dass es nur eine Narrow AI, also eine auf gewisse Dinge stark eingeschränkte künstliche Intelligenz geben könne. Für mich aber bedeutete KI immer schon eine generelle Intelligenz. Ich war davon überzeugt, dass mit dem Fortschritt in den Computerwissenschaften und der Mechatronik diese neue Generation an intelligenten Maschinen geschaffen werden kann.



Sie haben in Vorträgen erwähnt, dass Sie in 80er-Jahren vor allem eines getrieben hat: das bedrohliche Versagen der menschlichen Intelligenz, um Gefahren wie Atomkrieg, Umweltkatastrophen und die damals schon absehbare Klimakrise abzuwenden. Gerade heute sind viele dieser Gefahren wieder bedrohlicher denn je. Kann KI die Menschheit weiterbringen?

Ja, in den Achtzigern waren die Dimensionen der Umwelt- und Klimaproblematik zumindest in der Wissenschaft schon klar. Und die Zeit war stark vom nuklearen Säbelrasseln geprägt, das auch heute wieder zurück ist. All dies kann zu unserer eigenen Auslöschung führen. Als Teenager glaubte ich daran, dass wir klüger werden und dass die Computer uns dabei helfen können. Die menschliche Weiterentwicklung hat in vielen Bereichen aber nicht stattgefunden. Das zeigt die weitere Abholzung der Regenwälder, das immer raschere Massensterben von Arten und der viel zu hohe Ausstoß an klimaschädlichen Treibhausgasen. Es scheint, dass wir nicht klüger und weiser werden. Schon damals hoffte ich, dass eine "Artificial General Intelligence" der Menschheit hilft, rationaler und klüger zu agieren.



Mit Hilfe der Computertechnologie hat die Wissenschaft aber auch schon erstaunliche Erkenntnisse in zahlreichen Gebieten gewinnen können ...

Wichtig ist, dass wir lernen, uns selbst zu verstehen. Das ist unsere größte Hoffnung, um wirklich Änderungen zu erreichen. Mit meinen zahlreichen Roboterprojekten und der Entwicklung humanoider Roboter will ich besonders auch zu unserem Selbstverständnis beitragen.





Die größte Gefahr sind psychotische Menschen. Und eine KI, die die menschlichen Psychosen verschlimmert.



Wie und wo werden Ihre Roboter genutzt?

Wir gehen bei AI Robotics einen eher außergewöhnlichen Weg, da wir die Roboter wirklich menschlich gestalten. Einige meinen, dass man dies nicht machen sollte, da es Leute abschrecken würde. Sophia hat aber viele Fans. Mit Robotern kann man heute nicht nur sinnvolle Gespräche führen. Es ging mir immer auch darum, wie man diese Systeme außerhalb von Unterhaltung und Kunst einsetzen kann. So helfen nun Roboter beispielsweise auch Autisten, damit diese ihre Fähigkeiten aktivieren und besser lesen können. Wir kooperieren auch mit zahlreichen Universitäten, um die Einsatzmöglichkeiten von humanoiden Robotern zu erforschen – etwa hier in Europa in Zürich oder Pisa.



Sie haben eine große Vision, was KI leisten kann. Wie wird sie die Welt in den nächsten Jahren verändern?

Diese Technologien reifen nun sehr schnell und haben auch sehr große Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft. Ich bin mir sicher, dass sich KI nun in Richtung einer generellen Intelligenz und eines maschinellen Bewusstseins entwickeln kann. GPT hat jüngst erstaunliche Fortschritte gemacht. Diese aktuellen Entwicklungen sind wichtig für den Schritt zur nächsten KI-Generation. Die neuen Tools können wir nun nutzen, um der KI Tugenden und biologisch inspirierte Fähigkeiten zu geben, um damit die biologischen Vorgänge im Menschen zu simulieren. Mit dieser künstlichen Physiologie kann man Emotionen und höhere Levels von Erkenntnis simulieren. Das, gekoppelt mit vielen dieser multimodal maschinellen Lernmethoden, kann zu echten Maschinen führen, die an synthetisches Leben heranreichen.



Also mit einer "generellen" Intelligenz?

Genau! Dies ermöglicht, menschliches Verhalten wie generelle Intelligenz, Kreativität, Bewusstsein oder Gefühle nachzuahmen. Ich meine, dass wir am Beginn von Maschinen stehen, die sehr klug in einer realen Welt agieren können. Das wird die Geschichte verändern. Roboter wie Sophia können eine natürliche Kommunikation erlernen. Roboter werden künftig wie digitale Kinder unter uns aufwachsen und lernen. All dies kann man mit KI erreichen.



Und welche Gefahren sehen Sie dabei?

Die größte Gefahr sind psychotische Menschen. Und eine KI, die die menschlichen Psychosen verschlimmert, also falsch eingesetzt wird und unsere Vorurteile bestärkt. Das wäre eine KI, die uns verrückt oder nationalistisch macht.





ZUR PERSON

David Hanson, geb. 1969 in Dallas, Texas, ist einer der renommiertesten Experten für humane Robotik und generelle künstliche Intelligenz. Er studierte Kunst und Ingenieurswissenschaften, entwickelte zahlreiche Roboter wie die berühmte Sophia (Bild), KI-Systeme sowie eine künstliche Haut und Mimik. Hanson engagiert sich bei "AI for Good"-Initiativen und ist überzeugt, dass menschenähnliche Roboter die Welt zu einem besseren Platz machen.