8. Austrian Innovation Forum: "Innovation im Umbruch"

Am 11. Oktober geht das Austrian Innovation Forum in seine achte Runde. Das Motto des Jahres 2018 ist "Innovation im Umbruch": Wie Unternehmen im Zeitalter von Digitalisierung und Ambidextrie erfolgreich sein können.

Das Austrian Innovation Forum hat sich in den letzten Jahren als die führende Tagung für Innovation in Unternehmen in Österreich etabliert. Für „schöpferische Unternehmer (Schumpeter)“ geht das Austrian Innovation Forum in die achte Runde. Unter dem Motto „INNOVATION IM UMBRUCH“ geht es darum, wie Unternehmen im Zeitalter von Umbruch, Digitalisierung und Ambidextrie - der Fähigkeit von Organisationen, gleichzeitig effizient und flexibel zu sein - mit Innovationskraft überleben und nachhaltig erfolgreich sein können.

Unternehmen neigen dazu, alles kontrollieren und steuern zu wollen. Warum das immer weniger funktioniert und was wir stattdessen tun können, erleben die Teilnehmenden in internationalen, inspirierenden Keynotes, die Perspektiven verändern.

Es geht nicht um Best Practice, also eine ideale Welt, sondern die Teilnehmenden sehen Praxis pur und ungeschminkt von und mit Unternehmen wie alpha awards, Henkel, viewpointsystem, ServiceSpace, Arthur D. Little Austria, Wiener Stadtwerke, RUBBLE MASTER, vertical farm institute, Eigenland, HYDROGRID und robimo.

ICEBERG Innovation Leadership Award

Im Rahmen des 8. Austrian Innovation Forum wird erstmals den ICEBERG Innovation Leadership Award für herausragende Rahmenbedingungen und bahnbrechenden Innovationserfolg verliehen. Für Teilnehmende am AIF ist die Einreichung kostenlos

Am Vortag, den 10. Oktober 2018, findet die Blockchain in der Unternehmenspraxis statt. Die Teilnehmenden erwarten konkrete Anwendungsfälle in nationalen und internationalen Unternehmen sowie Best Practices für PoC.