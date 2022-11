Peter Sablatnig mit Kjetil Thorsen und Vertriebs-/Marketingvorstand Sedus Christoph Kargruber. © Video: Sedus

Am 8. November trafen sich heimische Architektinnen und Architekten in den Räumlichkeiten der Sedus Stoll AG in Wien, die längst zu den Topspots der Szene zählt. Grund der diesmaligen Zusammenkunft: „Es ist uns eine große Freude, mit Kjetil Trædal Thorsen vom weltweit aufgestellten Architekturbüro Snøhetta mit Stammhaus in Oslo einen ganz besonderen Freund bei uns in Wien begrüßen zu dürfen“, freute sich Gastgeber und Sedus Österreich Geschäftsführer Peter Sablatnig. „Mit seinem Besuch wollen wir einem der wohl wesentlichsten Themen unserer Zeit eine Bühne bieten – der Nachhaltigkeit.“

Architekt Kjetil Thorsen spricht über das Thema Nachhaltigkeit und deren Vorteile. © Jorj Konstantinov

Die ist bei Sedus, dem Innovationsführer im Bereich hochwertiger Büromöbel, längst fester Bestandteil der Unternehmens-DNA: „Mit unseren zwei Stiftungen ergibt sich eine in der Industrie einzigartige Konstellation“, so Christoph Kargruber, Vorstand Marketing und Vertrieb der Sedus Stoll AG. „Damit fließen sämtliche unserer ausgeschütteten Gewinne in nachhaltig soziale Projekte.“ Doch auch bei den hochwertigen Büromöbeln steht Nachhaltigkeit im Zentrum: „Mit einer Langlebigkeit von durchschnittlich 15 bis 20 Jahren sind unsere Produkte per se nachhaltig und erfüllen einen hohen Qualitätsanspruch, den wir seit jeher verfolgen.“ Der beginnt bereits beim Design und der Produktentwicklung: „Dabei achten wir auf die Verwendung von Materialien, die ihren Ursprung zu über 70 Prozent in Deutschland haben und die sich am Ende ihres Lebens als Möbelstück auch recyceln lassen.“ Sedus gilt damit als Innovationsführer: Gleich 15 neue Produkte wurden auf der Orgatec in Köln kürzlich vorgestellt.

Ohne Veränderung geht es nicht

Für Thorsen, den Star des Abends, bergen Büros großes Potenzial, wenn es um die Frage der Nachhaltigkeit geht. „Durch den Einsatz nachhaltiger Materialien und einen damit verbundenen optimierten Energieverbrauch bieten Büroräume, die durch ein kollektives Klima gekennzeichnet sind, ideale Voraussetzungen für nachhaltige Planung“, so der Architekt. „Damit ließen sich die 40 Prozent der CO2-Emissionen, die aufs Konto der Baubranche gehen, leicht reduzieren.“

Die Architekten Mark Jenewein, Brigitte Spurej und Alfred Bramberger beim Event. © Jorj Konstantinov

Stellt sich die Frage, ob anspruchsvolle Architektur, hochwertiges Design und Fragen der Nachhaltigkeit nicht ein Widerspruch in sich sind. „Überhaupt nicht“, räumt Thorsen ein. „Die gesamte Architekturgeschichte hat gezeigt, dass es betreffend die architektonischen Anforderungen ­immer wieder Widersprüche gab und dass Architektur dem stetigen Wandel unserer Gesellschaft unterliegt. Diese Widersprüche entstehen einzig in der individuellen Haltung zur ästhetischen Auffassung – und sind wir ehrlich: Heute gefallen uns barocke und gotische Kirchenräume gleichermaßen. Genauso gibt es bereits heute einige Beispiele gelungener nachhaltiger Architektur, die den Ansatz ‚Form Follows Environment‘ zur Perfektion verfolgen. Andererseits gibt es aber auch Projekte, die uns subjektiv vielleicht weniger ansprechen, die dafür aber umso nachhaltiger sind.“ Was gefällt, liegt letzten Endes im Auge des Betrachters. Fest steht: „Es gilt, die Ansprüche an Ästhetik neu zu definieren, um Nachhaltigkeit als festen Bestandteil der Architektur einzubürgern – denn ganz ohne Veränderung geht es eben nicht.“

