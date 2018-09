X-Large: Apples neue iPhone und Smartwatch-Generation

Apple hat seine neue iPhone-Generation vorgestellt. Die Modelle Xs, Xs Max und Xr fallen durch ihre großen Displays auf. Den Home-Button hat Apple mit der neuen Produktgeneration endgültig ad acta gelegt. Auch eine neue Generation der Apple Watch wurde präsentiert.

Apple hat die erwartete neue iPhone Generation präsentiert, und die ist im Vergleich mit der des Vorjahres wieder um ein gutes Stück erwachsener und größer geworden.

Das Vorjahresmodell iPhone X wurde mit einem leistungsstärkeren Chip und verbessertem Bildschirm aufgefrischt und trägt nun die Modellbezeichnung Xs. Es hat eine wie das iPhon X eine Bildschirm-Diagonale von 5,8 Zoll. Zusätzlich gibt es ab September aber auch eine noch größere Version - das iPhone Xs Max mit einem 6,5-Zoll-Display.

Nach auten sind die Geräte kaum gewachsen. Ihr Gehäuse ist in etwa so groß wie bei den bisherigen Plus-Modellen - aber bei deutlich ausgeweitetem Bildschirm. Das teuerste der neuen iPhones - ein Xs Max mit 512 Gigabyte Speicher - wird in Österreich laut Homepage stolze 1.649 Euro kosten. Zugleich beginnen die Preise für das iPhone Xs wie bei der Vorgängerversion bei 1.149 Euro.

Auch der Nachfolger des günstigeren iPhone 8 - das neue iPhone Xr - bekam nun das Design, bei dem das Display praktisch die gesamte Frontseite ausfüllt. Damit blieb kein Platz mehr für den Home-Knopf mit einem Fingerabdruck-Sensor. Statt diesem kommt in der neuen iPhone-Generation konsequent die Gesichtserkennung FaceID zum Einsatz. Das iPhone Xr wird ab Oktober in sehchs Farben ab 849 Euro erhältlich sein. (Details siehe unten.)

Der neue hauseigene "A12"-Chip im Inneren der Geräte hat mehr Rechenkerne und wird daher mit komplexeren Anwendungen auf Basis von maschinellem Lernen fertig. Als Beispiel wurde eine App demonstriert, die in Echtzeit die Bewegungen eines Basketball-Spielers analysieren und Ratschläge geben kann. Apple setzt darauf, Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz auf den Geräten selbst laufen zu lassen, während Konkurrenten wie Google dafür stärker Cloud-Dienste einbinden.

Die Kameras bekommen neue Bildsensoren, was die Qualität der Aufnahmen verbessern soll. Mit den leistungsstärkeren Chips können zudem die Lichtverhältnisse genauer analysiert und die Fotos präziser darauf angepasst werden. Bei Porträtaufnahmen kann der Hintergrund nachträglich schärfer oder verschwommener gemacht werden.

Die Modelle Xs und Xs Max haben erneut ein kontrastreiches Display mit OLED-Technologie. Beim iPhone Xr gibt es stattdessen einen günstigeren LCD-Bildschirm und ein Gehäuse aus Aluminium statt Edelstahl. Es wird auch in mehreren Farben wie Rot, Gelb oder Blau angeboten.

Die neuen teureren Modelle bekommen als erste iPhones eine zusätzliche fest eingebaute eSIM-Karte, die auf Netze verschiedener Betreiber umprogrammiert werden kann. Damit wird man ein iPhone mit zwei Telefonnummern nutzen können. Nur bei den in China verkauften iPhones wird man anstelle einer eSIM zwei klassische SIM-Karten ins Gerät einschieben müssen.

Apple Watch Series 4

Bei der neuen Apple Watch Series 4 bleibt die größte Innovation vorerst den US-Kunden vorbehalten. Apple ist es gelungen, die Computer-Uhr zu einem EKG-Messgerät zu machen. Ein Nutzer könne ein Elektrokardiogramm erstellen, indem er den Finger für eine halbe Minute an die Krone an der Gehäuse-Seite halten.

Apple ist damit der erste Anbieter, der einen EKG-Sensor in einer Smartwatch eingebaut hat. Die Funktion wird aber zunächst nur in den USA verfügbar sein, wo sie von der Gesundheitsaufsicht FDA freigegeben wurde. Wann die Funktion auch international verfügbar sein wird, ist noch offen.