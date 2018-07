Megaschiffe mit Hilfe von Algorithmen entladen

Containerschiffe wurden in den vergangenen Jahren immer größer. Damit steigen auch die Anforderungen für Häfen. Ein Lokalaugenschein am Hamburger Containerhafen Altenwerder HHLA zeigt, wie die Ladung von Megaschiffen mit Hilfe Künstlicher Intelligenz Schiffsladungen gelöscht, Container intelligent gestapelt und mit möglichst geringem Aufwand weitertransportiert werden.

Vollautomatisierte Containerhäfen sind nicht die Zukunft, sondern Realität. Dort ist auch der Druck besonders hoch, große Mengen an Gütern rasch und effizient zu bewegen. Wenn ein Schiff mit 20.000 Containern in den Hafen kommt, muss alles schnell gehen. „Für das Entladungen hat man nur ein paar wenig Stunden Zeit“, so der Aachener Unternehmer Adrian Weiler, sonst kommt die Ebbe und das Schiff liegt länger als nötig im Hafen. Stehzeiten, die Reedereien teuer kommen.

Weiler ist CIO und Gründer von Inform, einem deutschen Softwarespezialisten, der mit flexiblen Algorithmen Produktionsabläufe standardisiert, steuert und die auf Veränderungen im Ablauf sofort reagieren können. Diese Software ist am HHLA Containerterminal Altenwerder in Hamburg im Einsatz, der als einer der modernsten Containerhafen der Welt gilt. Auf diesem hochautomatisierten Warenumschlagplatz werden jährlich 20 Millionen Container umgeschlagen. An der 1.400 m langen Kaimauer können gleichzeitig vier Megacontainerschiffe mit bis zu 20.000 Container pro Schiff gelöscht werden.



Ist wie bei den Zauberwürfeln, nur dass die Aufgabe nun durch künstliche Intelligenz gelöst wird



Die Optimierung und Automatisierung des Warenflusses umfasst jeden Arbeitsschritt am Terminal: Landet ein Schiff an den Kaimauern am Containerhafen Altenwerder, übernehmen sofort spezielle Greifsysteme die Entladung der Container. Die Steuerung der Riesenkräne, die für das Löschen der Ladung notwendig sind, erfolgt vollautomatisch. Die Abläufe berechnet in Form von Künstlicher Intelligenz von Inform. Alles läuft wie am Schnürchen. Die Kräne setzen die Riesenboxen auf fahrerlose Transportfahrzeuge und ab geht es in die Lager. Insgesamt 86 solcher Áutomated Guides Vehicle´ sind im Einsatz und fahren auf von der Software berechneten Wegen in eines der 26 Lager am Containerterminal.

Dort türmen sich je Lager bis zu 40 Container der Länge und 10 Container der Höhe nach. Danach müssen die einzelnen Container, je nach Bedarf, aber auch wieder aus dem Riesenziegel herausgepickt werden. Wieder mit dem geringstmöglichen Aufwand. Weiler: „Das System funktioniert ähnlich wie früher bei den Zauberwürfeln. Diesmal wird die Aufgabe aber nicht nur den Menschen gelöst, sondern durch künstliche Intelligenz.“

Besonders knifflig wird es bei großen Schwankungen von Kapazitäten und unvorhergesehenen Ereignissen, wie schlechtem Wetter auf hoher See und damit verbundene Lieferverzögerungen. Dann sind die von Inform entwickelten agilen Algorithmen gefragt. „Die Software reagiert auf geänderte Bedingungen binnen Sekunden“, erläutert der Achener Unternehmer. Die Weiterverladung der Fracht muss sitzen. Die an HHLA angebundene Bahn zählt zu den größten Bahnterminals Europas. „Ohne agile Optimierung der Abläufe wären solche komplexen Aufgaben bei weitem nicht so effizient zu bewältigen, wie durch Menschenhand geplant“, so Weiler.

Kranführer sieht den Kran nur noch am Monitor

Auch in den Kränen für die Weiterlieferung per Bahn oder Lkw sitzen keine Kranführer mehr. Diese steuern zwar nach wie vor die Kräne, sitzen dafür aber im Büro. Der Kranführer sieht sein Arbeitsgerät nur noch am Monitor. Die künstliche Intelligenz berechnet die Abläufe für die Kräne, der Kranführer führt die Vorschläge aus. Weiler: „So werden wesentlich bessere Ergebnisse erzielt als früher, was die Wahl der sinnvollsten Wege betrifft.“

Der Einsatz künstlicher Intelligenz ist meist mit hohen Einsparungen verbunden. Inform konnte am Containerterminal Altenwerden in Hamburg, trotz Verdoppelung der Kapazität, dem Unternehmen unter anderem einen Riesenkran zum Löschen der Ladung sparen. Höhe der Einsparung alleine dafür: Vier Millionen Euro. Dazu kommt: Viele Kräne erledigen die Arbeit nahezu ohne menschliches Zutun. Das spart nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Energie und durch die effizientere Planung auch Zeit. Denn viele Abläufe sind standardisiert und automatisiert. „Nur bei extremen Abweichungen wird gelegentlich der Prozess manuell gesteuert.

Doch die neue, effiziente Welt der Algorithmen hat auch Schattenseiten. Ein Taxifahrer auf der Fahrt zum Containerhafen im Hamburg: „Früher war der Hamburger Hafen voll von Arbeitern und Hafenkneipen für sie. Diese Zeiten sind vorbei.“ Jetzt dominieren vor allem am Abend Touristen, die aus Schiffen nach St. Pauli strömen, das Hafenbild.