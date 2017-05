"Sport meets Payment" - Networking Event in Graz

Am Dienstag, den 16. Mai lädt der ePayment Spezialist Wirecard CEE wieder einmal zum Networking und Ideenaustausch. Die diesjährige Veranstaltung steht unter dem Motto "Good Morning ePayment - SPORT meets PAYMENT" und findet im Cineplexx Graz statt.

In nur 17 Jahren seit der Gründung im Jahr 2000 ist Wirecard CEE zu einem führenden Anbieter im Bereich der bargeldlosen Zahlungsabwicklung geworden. Mit den innovativen Lösungen setzt das Unternehmen Maßstäbe im Handel, sowohl online als auch offline und mobil.

Nutzen Sie die Gelegenheit, um sich beim Networking-Event "Good Morning ePayment - SPORT meets PAYMENT" über die neuesten Entwicklungen im Zahlungsverkehr zu informieren und sich mit Händlern und Betreibern von Online-Shops auszutauschen. Besonders im mobilen Bereich ist die Dynamik enorm.

Abgerundet wird das Programm durch zahlreiche Vorträge: Eishockeyprofi Oliver Setzinger , Offensiv-Kraft bei den Graz 99ers gibt in seinem Vortrag Einblicke in das Leben und den Werdegang eines Profisportlers und Petra Marada-Seletzky , Geschäftsführerin des Automatisierungs-Spezialisten "DerAutomat" teilt ebenfalls ihre Berufserfahrungen.

Kindertrainer Bernhard Csar , Geschäftsführer von "Heroes of Tomorrow" hat wertvolle Tipps für Eltern und Karl Edlbauer , Mitbegründer der Job-Plattform "Hokify", spricht über das Recruiting für die Generation Smartphone. Und last but not least werden Roland Toch und Michael Santner von Wirecard CEE über die neuen Möglichkeiten der bargeldlosen Zahlungsabwicklung sprechen.

Eishockeyprofi Oliver Setzinger, Graz 99ers © GEPA pictures

Bild 1 von 5 Petra Marada-Seletzky, Geschäftsführerin "DerAutomat" © Copyright: Matthias Silveri

Bild 2 von 5

Der Networking-Event findet am 16. Mai 2017 von 9:00 bis 13:30 Uhr im Cineplexx Graz statt. Die Teilnahme ist kostenlos, aber auf 200 Plätze limitiert. Sichern Sie sich jetzt die Möglichkeit bei "SPORT meets PAYMENT" dabei zu sein.

SPORT meets PAYMENT

Networking Event von Wirecard CEE