Rezept gegen Wachstumsschmerzen

Wenn junge Firmen groß werden, ist das oft mit Wachstumsschmerzen verbunden, weil nichts so richtig zusammenpasst. Das weiß Datenpol-Geschäftsführer Stefan Wailand aus eigener Erfahrung. Und empfiehlt als Gegenmittel, rechtzeitig auf Digitalisierung zu setzen.

Wenn jemand aus der eigenen Not nicht nur eine Tugend, sondern ein Geschäftsmodell macht, ist das eine gute Basis. Denn er kennt die Probleme und Wünsche seiner Kunden aus eigener Erfahrung und weiß, worauf es bei der Lösung ankommt. Auf dieser Konstellation baut das Unternehmen Datenpol auf. "Wir digitalisieren den Mittelstand", beschreibt Geschäftsführer Stefan Wailand in vier Worten den Kern des Unternehmens.

Gegründet wurde der Digitalisierungsspezialist mit rund 40 Mitarbeitenden an den Standorten Wien und Linz aus Eigenbedarf - aus der Not eines Schwesterunternehmens heraus. Cmotion, ein Mechatronik-Spezialist mit Fokus auf automatisch gesteuerte Filmkameras und entsprechend internationalen Kunden, Stichwort Hollywood, war in einer enormen Wachstumsphase. Das Problem: Plötzlich passten die internen Abläufe nicht mehr zur Menge und Größe der Aufträge.

E-Mails in Google verwaltet, Rechnungen in Word geschrieben, für Zeitaufzeichnungen eine extra Excel-Liste, daneben noch ein eigenes Marketingtool und eine zusätzliche Buchhaltungssoftware, alles isoliert und nicht miteinander verbunden - viele Start-ups und kleine Betriebe, die auf dem Sprung nach vorne sind, kennen solche "Wachstumsschmerzen", wie Stefan Wailand das bezeichnet. Denn beim Aufbau eines Unternehmens und unterwegs zu den ersten Erfolgen am Markt stehen das Produkt und die Kunden im Mittelpunkt, die interne Organisation läuft irgendwie mit.

VIELE ISOLIERTE TOOLS. "Es gibt dann viele verschiedene Tools und Programme, die aber isoliert wie Inseln stehen und nicht ineinandergreifen", weiß Wailand aus Erfahrung, "das ist verständlich, funktioniert aber nur bis zu einer gewissen Größe."

Als fehlende Transparenz und mangelnde Abstimmung der Prozesse bei cmotion zu einem Hemmnis für weiteres Wachstum zu werden drohten, entschied sich Unternehmensgründer Christian Tschida zur Implementierung einer Open-Source-ERP-Software zur besseren Planung und Steuerung des Unternehmens. "Dieser Digitalisierungsschritt, verbunden mit einer Standardisierung vieler Prozesse, hat weiteres Wachstum ermöglicht", sagt Wailand. Bald kamen Anfragen von Geschäftspartnern, mit dem Wunsch, dieses Tool auch bei ihnen einzusetzen - der Startschuss für die Gründung eines eigenen Digitalisierungsunternehmens, aus dem später Datenpol hervorgegangen ist (siehe auch Interview mit Datenpol-GF Stefan Wailand).

Denn vor einem ähnlichen Problem wie cmotion stehen neben Start-ups auch viele Klein-und Mittelbetriebe, die auf Wachstumskurs sind. Für Österreichs Volkswirtschaft ist das eine zentrale Frage: 99,6 Prozent aller Unternehmen des Landes sind Betriebe mit weniger als 250 Mitarbeitenden, sieben von zehn Arbeitsplätzen hängen an KMU. "Die Digitalisierung der heimischen Wirtschaft ist ein wesentlicher Impulsgeber und Treiber für den Wirtschaftsstandort", betont auch Mariana Kühnel, stellvertretende Generalsekretärin der Wirtschaftskammer, "deshalb ist Österreich darauf angewiesen, dass die digitale Transformation so rasch und nachhaltig wie möglich in der Breite ankommt, um sie als Trampolin beim Sprung in die Zukunft nutzen zu können."

RANG ZEHN IN EUROPA. In internationalen Vergleichen schneidet Österreich durchaus gut ab. Im letzten Sommer veröffentlichten "Digital Economy and Society Index" (DESI) der Europäischen Kommission, der die digitale Leistungsfähigkeit der einzelnen Mitgliedsstaaten bewertet, rangiert Österreich mit 54,7 Punkten auf Rang zehn. Die Spitzenreiter Finnland und Dänemark erreichen knapp 70 Punkte, Deutschland 52,9. Bei den Kriterien Humankapital, Integration der Digitaltechnik und digitale öffentliche Dienste liegt Österreich dabei über dem EU-Durchschnitt, im Bereich Konnektivität darunter.

Doch gerade bei Klein- und Mittelbetrieben ergibt sich ein differenziertes Bild. Laut einer Studie der KMU Forschung Austria im Auftrag des Wirtschaftsministeriums nutzen immerhin vier von zehn KMU Sprach-oder Videotelefonie über Internet oder Steuerungs- und Planungstools wie ERP-Software und Customer Relationship Management.

Bei der Nutzung von Cloud-Computing und Big Data liegen die heimischen KMU aber teilweise deutlich unter dem EU-Durchschnitt - ein breites Feld also noch für Unternehmen wie Datenpol. "Oftmals werden spezielle Digitalisierungsmaßnahmen durch einen unklaren Nutzen für das Unternehmen sowie fehlende konkrete Ziele vereitelt", benennt Studienautor Thomas Oberholzner eines der Probleme.

Und es gibt noch andere Hürden. "Das Thema Digitalisierung erscheint vielen Unternehmen als unbezwingbarer Berg, der mit hohen Kosten und Risiken verbunden ist", weiß auch Deloitte-Consulterin Anna Nowshad, "dabei können gerade KMU von ihrer Wendigkeit und Flexibilität sowie den kürzeren Entscheidungs- und Kommunikationswegen profitieren."

Wie eine erfolgreiche Umsetzung funktionieren kann, weiß Datenpol-Chef Wailand. "Der Wille zur Digitalisierung der Prozesse ist in Unternehmen oft da, aber die Umsetzungspläne sind sehr vage", so Wailand. Er hat daher einige Tipps zusammengestellt, wie eine digitale Transformation eines Unternehmens praxisnah angegangen werden kann. Das Motto: nicht zu viel philosophieren, lieber machen und ausprobieren (siehe auch "Praktikertipps", unten).

WETTBEWERBSFAKTOR DIGITALISIERUNG. Was trotz manchem Hindernis weitgehend unbestritten ist: "Gerade KMU müssen sich oft großer Konkurrenz stellen", sagt Anna Nowshad, "hier kann Digitalisierung der ausschlaggebende Faktor sein, um die Nase vorne zu haben."

Dass sich der Aufwand lohnt, davon ist Stefan Wailand absolut überzeugt: "Das Potenzial und die Effizienz von digitalisierten Prozessen bringen im Ergebnis ungleich mehr als die zeitliche und finanzielle Investition in die Umstellung."

Vier Praktikertipps: So kann Digitalisierung gehen Datenpol-Geschäftsführer Stefan Wailand gibt vier Tipps für erfolgreiche Digitalisierungsprojekte. © trend / Lukas Ilgner NEU

Probieren statt darüber philosophieren

Ein oder zwei unterschiedliche Tools auswählen und mit ihnen die Standardprozesse des Unternehmens wie eine Kundenanfrage in Real Life ein bis zwei Tage durchspielen. So können ein Tool und dessen Handhabung unter echten Bedingungen von jenen getestet werden, die dann in weiterer Folge damit arbeiten. Dadurch wird am besten sichtbar, was alles möglich ist und worin der Mehrwert besteht.

Der Normalfall entscheidet, nicht die Ausnahme

80 Prozent der internen Prozesse entfallen auf Standardabläufe. Daher ist es sinnvoll, sich auf diese zu konzentrieren und nicht an komplexen Speziallösungen und Ausnahmen zu kiefeln. Diese 80 Prozent zu digitalisieren und zu professionalisieren ist ein enormer Schritt Richtung Wertschöpfung und Wachstum.

Das Ganze im blick haben

Prozesse sollten immer End-to-End betrachtet und digital abgebildet werden. Also von der Kundenanfrage bis zur Rechnungserstellung und deren Bezahlung. Oder vom Einkauf bis zur Bezahlung des Lieferanten. Es lohnt sich: Mit 80 Prozent digitalisierten Prozessen zählt man in Österreich zu den digitalen Champions.

Kosten aufteilen

Digitalisierung ist kein einmaliger Prozess, der dann abgehakt werden kann. Deshalb ist es sinnvoll, ein monatliches Budget zu planen, mit dem der Betrieb digital weiterentwickelt werden kann. Als agiler Ansatz verstanden kann die Digitalisierung dann ein permanenter Motor für die Weiterentwicklung sein, mit immer neuen Chancen und Möglichkeiten.

Lesetipp

Der Beitrag ist aus trend. PREMIUM - SPEZIAL - vom 26. Mai 2023.