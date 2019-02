Bestellbetrug grassiert im Internet. Online-Kriminelle ziehen dabei Unternehmen Geld aus der Tasche, indem sie Bestellungen unter falschen Identitäten aufgeben. Lieferanten bleiben bei den "Fake-Order" oder "Fake-Buyer-Frauds" auf verschwundenen Waren und offenen Rechnungen sitzen.

Am Anfang steht ein guter, bekannter Kunde mit einer blütenweißen Historie. Einer zu dem es womöglich schon über Jahre stabile Beziehungen gibt, der seine Bestellungen regelmäßig abgegeben und und Rechnungen immer pünktlich bezahlt hat.

Genau solche Kunden suchen Betrüger, wenn sie die Firmennetzwerke von Lieferanten hacken, denn sie sind die Ausgangsbasis für eine Betrugsmasche, die immer weitere Kreise zieht: "Fake-Order" oder "Fake-Buyer-Frauds", bei denen Kriminelle die Identität guter Kunden mit bester Bonität übernehmen, Waren bestellen und diese an eine falsche Adresse liefern lassen. Die auf Ziel gekauften Waren werden übernommen, aber niemals bezahlt.

Peter Androsch, geschäftsführender Gesellschafter vom Kreditversicherungsmakler A.C.I.C warnt, dass derartige Fake-Orders in der Praxis bereits häufig auf einen fruchtbaren Boden fallen, weil bei Routine-Bestellungen niemand so leicht Verdacht schöpft. Aber auch bei potenziellen Neukunden kann es zu Betrugsfällen kommen: Gerne stehlen Betrüger auch die Identität von Unternehmen mit sehr guter Bonität und geben in deren Namen Bestellungen ab. Der Hersteller, beziehungsweise der Lieferant hat in jedem Fall den Schaden.

Zu einem Fake-Buyer-Fraud kann es jedoch auch kommen, ohne dass ein System gehackt wird. Es reicht, wenn Betrüger beobachten, welche Firma Waren an eine andere liefert. Die Kriminellen eruieren, welche Waren der echte Händler für gewöhnlich ordert und geben in dessen Namen eine Bestellung auf. Dazu reicht es oft, eine E-Mail zu fälschen. Die Waren werden in ein anderes Lager als sonst geliefert, wo sie übernommen werden und verschwinden.

Steigende Wirtschafts- und Cyberkriminalität

Derartige Betrugsfälle sind eine neue Spielart von Wirtschaftskriminalität, die - unterstützt von den Möglichkeiten des Internets - in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Während die Gesamtkriminalität zuletzt um 5,1 Prozent auf 510.536 Fälle gesunken ist, stieg die Wirtschaftskriminalität um 2,6 prozent auf 55.308 Fälle und der Bereich Cybercrime sogar um 28,3 Prozent auf 16.804 Fälle. Wirtschafts- und Cyberkriminalität gehen dabei wie bei den Fake-Orders oft Hand in Hand.

„Besonders tragisch für die betroffenen Lieferanten ist, dass ‚Fake Buyer Fraud‘ von einer herkömmlichen Warenkreditversicherung nicht abgedeckt wird, auch wenn für den vermeintlichen Kunden eine Versicherungssumme bereitgestellt wurde. Aufgrund des gehäuften Auftretens bieten einige Kreditversicherer allerdings bereits Ergänzungen zu bestehenden Polizzen an“, weiß Androsch. Neben der Sorgfalt bei der Auswahl der Kreditversicherung spiele die Prävention eine wichtige Rolle für die Lieferanten, um sich vor „Fake Buyer Fraud“ zu schützen.

Sieben Tipps, wie Unternehmen Bestellbetrug vorbeugen können

Wie sich Unternehmen vor Schaden durch Fake-Order-Betrug schützen können