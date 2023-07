Elon Musk macht ernst: aus Twitter wird "X"

Mit der Umbenennung von Twitter in "X" will Eigentümer Elon Musk eine mehr als 15 Jahre alte Marke mit weltweiter Bekanntheit und hohem Erkennungswert verschwinden lassen. Er zeigte sich aber entschlossen, das Vorhaben durchzuziehen. Als der Youtuber Marques Brownlee schrieb, er werde den Dienst weiter Twitter nennen, entgegnete Musk: "Nicht mehr lange." Und er zeigte sich überzeugt, dass sich der neue Name durchsetzen werde.

Auf die Frage, wie man Tweets künftig nennen solle, antwortete Musk mit einem unnötigen Apostroph: "X's" (etwa: Xe). Auf der Plattform erntete Musk mit dem Neuanstrich einige Kritik. So fanden Nutzer, es würde besser zu einem "Striptease-Club in einem Vorort" oder einem Tattoo-Studio passen. "Vielleicht die dümmste Entscheidung aller Zeiten", schrieb ein anderer. Jack Dorsey, ein Mitgründer und langjähriger Chef von Twitter, rief auf, Ruhe zu bewahren und sich einfach durchzu-x-en.

I was laid off from Twitter today. I was the designer in charge of our new rebranding to X.



I learned so much in my 2.5 weeks at the company but I’m excited to see where I land next.



If you’re hiring a self taught, junior designer please DM me. Graphic design is my passion! pic.twitter.com/n90VkmDuYb