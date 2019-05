Podcast: EBCONT - Digitalisierungspartner aus Österreich

Das im Jahr 2000 in Niederösterreich gegründete Unternehmen EBCONT ist für die heimische Wirtschaft ein kompetenter Partner bei der Umsetzung von Digitalisierungs-Projekten.

„Der Trend geht ganz klar in Richtung Cloud. Es ist die vernünftigere und auch sicherere Strategie. Die neue Generation der digital affinen Entscheidungsträger weiß auch, dass man nicht mehr alles selber machen kann, dass man Services, Frameworks, Lösungen mieten und zukaufen muss“, weiß Johannes Litschauer, CEO des im Jahr 2000 in Niederösterreich gegründeten IT-Lösungsanbieters EBCONT.

Das mittlerweile zu einer Unternehmensgruppe mit 500 Mitarbeitern herangewachsene Start-up mischt bei zahlreichen IT-Großprojekten im In- und Ausland aktiv mit und wächst laufend weiter. Top Mitarbeiter zu finden und die auch im Unternehmen zu halten ist für Litschauer angesichts des War-for-Talents eine der wichtigsten Aufgaben. Das Unternehmen setzt daher entgegen dem Branchentrend auch weniger auf Freelancer.

„Unsere Mitarbeiter sind zu einem Großteil fix angestellt. Was durchaus eine Sonderstellung ist. Es ist uns aber wichtig, dass sich die Leute mit dem Unternehmen identifizieren und sich wohl fühlen“, erklärt der EBCONT-Chef, der als Digitalisierungspartner der Wirtschaft den Sprung in den Weltmarkt eröffnen will. „Wir haben das Know-how. Das Kapital spielt bei der Digitalisierung keine so große Rolle und Arbeitskräfte sind überall knapp“, meint Litschauer. „Möglich ist das allemal.“

Podcast: CEO Johannes Litschauer im Interview