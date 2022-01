Digitalisierungs-Initiative "Mach heute Morgen möglich" startet

Microsoft hat die offene, österreichweite Digitalisieriungs-Initiative „Mach heute Morgen möglich“ ins Leben gerufen. Eine Plattform, der sich bis zur Präsentation bereits über 100 österreichische Unternehmen und Organisationen angeschlossen haben. Das erklärte Ziel ist, Österreich als Land und Wirtschaftsstandort durch Digitalisierung zu stärken. Mit ambitionierten Digitalisierungsprojekten in den vier Bereichen Innovation, Kompetenz, Nachhaltigkeit und Sicherheit sollen die Chancen der Digitalisierung greifbar gemacht und Impulse gesetzt werden.

Hermann Erlach, General Manager von Microsoft Österreich, Harald Mahrer, Präsident der WKÖ, Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung, Marcus Frantz, CIO der ÖBB und Lisa-Marie Fassl, CEO und Gründerin von Female Founders die Initiative mit einem klaren Appell gestartet: Österreich soll mutig und offen die Chancen der digitalen Transformation ergreifen, denn diese ist der Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg.

Im Zentrum der Initiative stehen erfolgreiche Transformationsprojekte in österreichischen Unternehmen und Organisationen, die digitale Lösungen für geschäftliche und gesellschaftliche Herausforderungen unserer Zeit schaffen. Die Vorstellung dieser Projekte soll die Chancen der digitalen Transformation greifbar machen und weitere Akteure dazu ermutigen, den Schritt in Richtung Digitalisierung zu gehen. Durch die Förderung und Unterstützung von digitaler Transformation legt die Initiative das Fundament für ein Netzwerk zum weiteren Austausch über Digitalisierung in Österreich.

Erste Vorzeigeprojekte von "Mach heute Morgen möglich"

1. Innovation für nachhaltiges Wachstum.

Fortschritt baut seit jeher auf Innovation auf, welche heute ohne Digitalisierung nicht denkbar ist. Cloud-Technologie bietet hier die beste Lösung, um Innovation rasch, sicher und nachhaltig umzusetzen. So konnte etwa das Grazer Startup Blackshark.AI seine Vision eines digitalen Zwillings der gesamten Erde in 3D auf der Basis von hochskalierbarem Cloud Computing verwirklichen.

2. Digitale Kompetenzen für mehr Chancengleichheit.

Um das volle Potential der Digitalisierung auszuschöpfen, benötigt es Menschen, die mit neuen technischen Lösungen umgehen können. Das World Economic Forum schätzt den Anteil an Kernkompetenzen, die Arbeitnehmer*innen in den nächsten 5 Jahren neu lernen müssen, auf 40%. Am Wirtschaftsstandort Österreich fehlen derzeit gleichzeitig zehntausende spezialisierte IT-Kräfte sowie Arbeitnehmer*innen mit digitalen Fähigkeiten. Zu diesem Zweck haben Enterprise Training Center (ETC), der Verein #thenewITgirls und Microsoft Österreich das Weiterbildungsangebot #thenewITgirls Boost Camp (em)powered by Skill Campus ins Leben gerufen. Angesprochen werden alle Frauen, die an einem Quereinstieg in die IT interessiert sind und Austausch mit weiblichen Vorbildern in diesem Bereich suchen. Das Programm ist im Jänner 2022 mit 100 Frauen bereits gestartet.

3. Nachhaltigkeitsziele mit Technologie erreichen.

Um unsere Erde zu schützen, müssen wir sie verstehen. Dabei sind Daten der Schlüssel: Die richtigen Technologien ermöglichen der Wissenschaft einen noch nie dagewesenen Einblick in den Zustand unserer Wälder, die Entwicklungen von CO2-Emissionen oder Gletscherbeständen. So nutzen österreichische Landwirt*innen Daten aus der Cloud und künstliche Intelligenz, um genaue Prognosen über Frostbedingungen auf ihren Anbauflächen zu erhalten. Das Frühwarnsystem wurde von TietoEVRY entwickelt und rettet so u.a. die Ernte des grünen Veltliners – Traube für Traube.

4. Sicherheit als Grundlage der Digitalisierung.

Mit der Digitalisierung ist ein Datenwirtschaftsraum entstanden. Eine auf Daten gestützte Wirtschaftsleistung zu ermöglichen, sollte auch in Österreich weitestgehend das Ziel sein. Dazu gehört auch ein positiver Zugang zum Datenschutz. Es geht darum, Daten nicht nur zu schützen, sondern auch zu nützen.Die Komplexität digitaler Sicherheit ist heute nicht mehr im Alleingang zu bewältigen. Datensicherheit auf der Ebene von Individuen, Unternehmen und Staaten erfordert neben modernster Cloud-Technologien auch strategische Zusammenarbeit, großflächige Investitionen und personelle Expertise, wie das Digital Defence Report von Microsoft zeigt. Cloud-Technologien gelten heute als die effektivste Lösung, um Innovation unter Einhaltung aller Sicherheitsstandards und darüber hinaus umzusetzen.