Am 25. Mai gelten EU-weit neue Datenschutzregeln. Viele Unternehmer sind verunsichert. Dabei ist viel Wissen gepaart mit reichlich Halbwissen und Verunsicherung. Andrea Jelinek, die Leiterin der Datenschutzbehörde in Österreich, räumt mit Missverständnissen rund um die DSGVO auf.

trend: Retrospektiv betrachtet, hätte man die Verordnung auf politischer Ebene nicht besser kommunizieren müssen? Jelinek: Ich kommentiere doch nicht die politische Kommunikation. Das ist "none of my business".

trend: Mit welchen Unternehmen Sie am 25. Mai loslegen, werden Sie nicht verraten?

Jelinek: Wir werden uns verschiedenste Fälle anschauen, Unternehmen, Behörden. So viel wird sich in unserer nationalen Vorgangsweise nicht ändern, denn so viel sensationelles Neues gibt es aus unserer Sicht nicht. Die Möglichkeit, zu strafen, gab es ja auch bisher schon, das hat die Bezirksverwaltungsbehörde gemacht - aber nicht in diesem Ausmaß. Sollte das Vergehen massiv sein, kann und wird auch die Strafe verhältnismäßig und massiv ausfallen. Die wirklich große Änderung wird durch das One-Stop-Shop Verfahren in grenzüberschreitenden Fällen (z. B. eine Facebook-Beschwerde kann nun bei der lokalen Behörde eingebracht werden; Anm.) eintreten und natürlich durch die Erweiterung der Rechte der Betroffenen. Die Errungenschaften der Datenschutzgrundverordnung - ein einheitliches Datenschutzregime in der EU zu schaffen - sollten nicht auf die Strafen reduziert werden. Das greift zu kurz!