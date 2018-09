Datenforum 2018: Rechtssicherheit im Dialogmarketing & CRM

Sechs Monate nach in Kraft treten der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wird am Datenforum für Rechtssicherheit im Dialogmarketing & CRM am 27. November 2018 Bilanz gezogen.

Am 27. November 2018 findet im Hyatt Regency Düsseldorf das 2. Datenforum für Rechtssicherheit im Dialogmarketing & CRM und dem Umgang mit personenbezogenen Daten in der Praxis statt. Sechs Monate nach in Kraft treten der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wird Bilanz gezogen:

Erfahrungen und Auswirkungen auf das Dialogmarketing, E-Mail Marketing, Social-Media-Marketing & Postmailings

Welche Chancen & Herausforderungen haben sich realisiert

Ausblick auf die ePrivacy Verordnung

Erleben Sie führende Experten und Sprecher aus der Praxis von und mit Unternehmen wie Henkel AG, LoyJoy, Birkenstock, DFB, OSRAM und Deutsche Post Adress. Folgende Sprecher sind unter anderem dabei:

Prof. Dr. Ulrich Wuermeling, Lathan & Watkins LLP

Guido Hansch, Birkenstock

Sarah Haghdoust, OSRAM

Am 26. November findet ein Halbtagesworkshop „Umsetzung im Dialogmarketing“ mit Prof. Dr. Ulrich Wuermeling statt, welcher optional buchbar ist und zur inhaltlichen Ergänzung und Vertiefung der Fachtagung dient.

Der trend vergibt eine Freikarte für das Datenforum 2018. Bei Interesse schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff "Datenforum 2018" an pesek.melanie <AT> vgn.at . Die Karte wird unter den eingehenden E-Mails verlost.