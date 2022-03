Ad Fraud: So funktioniert der digitale Anzeigenbetrug

Weltweit werden jährlich Milliarden Euros durch Ad Fraud in der Online-Werbung vernichtet, in Österreich geht der Schaden durch Klick-Betrug in die Millionen. Wie der Klick-Betrug funktioniert, wie soziale Medien von Betrügern missbraucht werden können, wo dieser häufig stattfindet. Wie sich Betrug durch Klick-Bots und Co. einfach vermeiden lässt.