Die konkrete Ausgestaltung der Klimaschutzpolitik verärgert nicht nur die Industrie (siehe Grafik), sondern stößt auch in der breiten Bevölkerung auf Widerstand. Laut einer Umfrage des Linzer market-Instituts für den trend gibt es vor allem rund ums Autofahren, Heizen und Fleischessen Justament-Widerstand.

Auf die Frage, welche klimaschonenden Maßnahmen in den letzten Jahren bewusst gesetzt worden sind, sagen zum Beispiel 28 Prozent der Befragten, dass sie unverändert ihren benzin- und dieselbetriebenen Pkw fahren. Vor vier Jahren gaben bei market erst 16 Prozent an, unbedingt an ihrem Verbrenner festhalten zu wollen. Von einem Anstieg der „Klimaschutztrotzigen und -verweigerer“ spricht deshalb Birgit Starmayr von Market. Auf der anderen Seite stehen immerhin 26 Prozent, die ihre Nutzungsgewohnheiten geändert haben wollen.

© trend/market-Institut

Noch polarisierender ist ein möglicher Austausch des Heiz- oder Stromsystems, wie auch der Zoff rund um das deutsche Heizgesetz in den letzten Monaten gezeigt hat. Für 30 Prozent ist ein Umstieg auf erneuerbare Formen ein No-Go, wobei einigen wohl auch die Möglichkeit dazu fehlt.

Deutlich geringer ist der Anteil jener, die sich in den letzten Jahren zum Beispiel Richtung Wärmepumpe oder eigener PV bewegt haben: 19 Prozent.

market hat auch ausgewertet, wie viele Befragte in nur wenigen der möglichen Klimaschutz-Aktionsfelder tätig sind – und wie viele besonders intensiv und breit ihr Verhalten Richtung Klimafreundlichkeit geändert haben. Das Ergebnis: Fast die Hälfte, 47 Prozent, ist auf keinem oder nur einem Gebiet aktiv, nur 24 Prozent auf zumindest vier der angegebenen Bereiche.

Wie dringlich die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen gegen die Klimakrise ist, ist ebenfalls umstritten: 43 Prozent meinen, dass Österreich noch mehr tun müsste, 28 Prozent sind dagegen. Für 29 Prozent passt es so, wie es ist. In Summe wollen also 57 Prozent tendenziell konservieren oder sogar Maßnahmen zurücknehmen.