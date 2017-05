Out of Business: Insolvenzfälle vom 12. Mai 2017

Die aktuellen Insolvenzen vom 12. Mai 2017 laut Kreditschutzverband KSV1870.

WORK ON. Bau GmbH in Liqu. ; 1110 Wien, Grillgasse 51; Insolvenz ohne eröffnetes Verfahren; Firmenbuchnummer 350285 a

T.H.P. Baran GmbH; 1100 Wien, Antonsplatz 25/7; Insolvenz ohne eröffnetes Verfahren; Firmenbuchnummer 363281 m

Martin Fiedler ; geb. 17.1.1975; Inh.d.Kleintransport Fiedler e.U.; whft: 1100 Wien, Wendstattgasse 9/97/15; 1100 Wien, Alaudagasse 19/142/22; Konkurs; Firmenbuchnummer 437493 y

Christian Weinzetl; geb. 31.8.1965; Cycle Circle; 1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 55/2/5; Konkurs

Selver Cakir GmbH ; 1160 Wien, Neulerchenfelderstraße 31/2; Konkurs; Firmenbuchnummer 379423 a

Best Coffee & Vending GmbH ; (vormals: 2544 Leobersdorf, Aumühlweg 17-19); 1010 Wien, Trattnerhof 2/3/308-311; Konkurs; Firmenbuchnummer 61303 b

GAB Technologie- & Handelsgesellschaft mbH ; 1170 Wien, Kalvarienberggasse 5/2; Konkurs; Firmenbuchnummer 460785 a

Panix Druck GmbH ; (vormals:1210 Wien, Ignaz-Köck-Straße 10); 1090 Wien, Liechtensteinstraße 157; Konkurs; Firmenbuchnummer 404931 m

District One Handels GmbH ; 1090 Wien, Berggasse 11/10; Konkurs; Firmenbuchnummer 365479 w

F.A. Facilities GmbH ; 1100 Wien, Absberggasse 29/23; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens); Firmenbuchnummer 371409 s

H.S. Künstler BeratungsgmbH ; 1010 Wien, Walfischgasse 12/7b; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens); Firmenbuchnummer 276097 a

Sheida Karimpour ; geb. 11.5.1993;Restaurants und Gaststätten; 1090 Wien, Liechtensteinstraße 83; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens);

Ray Reisebüro KG ; 1200 Wien, Denisgasse 44/12; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens); Firmenbuchnummer 308341 v

Robert Mayer ; geb. 22.3.1969, Gastgewerbe; 3422;Greifenstein;Hauptstraße 10;Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung;

Elfriede Reiser ; geb. 31.12.1961; Friseur- und Perückenmacherin; wohnhaft ebenda; 3512 Mautern, Sankt-Pöltner-Straße 10; Konkurs

Alexander Aschauer ; geb. 17.4.1968; wh: 2381 Laab im Walde, Schulgasse 14; 2381 Laab im Walde, Hauptstraße 19; Konkurs;

Martin Aschauer ; geb. 5.12.1965; 2381 Laab im Walde, Hauptstraße 19; Konkurs

Bernhard Aschauer ; geb. 16.12.1974; wh: 2381 Laab im Walde, Schulgasse 5; 2381 Laab im Walde, Hauptstraße 19; Konkurs

We are One Events & Media GmbH ; 2331 Vösendorf, Marktstraße 13; Konkurs; Firmenbuchnummer 452059 v

Aktivsolar GmbH ; 4655 Vorchdorf, Oberhörbach 8 (GeschA); (FirmenbuchA.);4655 Vorchdorf, Lambacher Straße 1; Konkurs; Firmenbuchnummer 349338 h

Teak Holz Handels- und Verarbeitungs GmbH; Holzhandel und -verarbeitung ; 4020 Linz, Wienerstraße 131/10.03; Konkurs; Firmenbuchnummer 247654 y

Cengiz Ö. GmbH ; vormals: 4331 Naarn, Schwarzaiststraße 1; 4400 Steyr, Werner-von-Siemens-Straße 40/8; Konkurs; Firmenbuchnummer 429534 v

AREF Schlosserei GmbH ; 4030 Linz, Stahlstraße 36; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens); Firmenbuchnummer 404475 t

Veronika Böttinger ; geb. 2.8.1976; selbständig Direktvertrieb; 4924 Waldzell, Steitzing 6/1; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens)

Viera Duricova ; geb. 2.8.1978; 4209 Engerwitzdorf, Niederthal 5/1; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens)

Anna Kopalova ; geb. 29.7.1960; 4048 Puchenau, Schießstattstraße 32; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens)

Ronald Nemetz ; geb. 25.8.1979; 4040;Linz;Hölderlinstraße 31 S 4/2; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens)

adlerblick gmbh ; 5760;Saalfelden;Kehlbach 44;Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung; Firmenbuchnummer 367579 h

Thomas Geisenhof ; geb. 17.4.1971;Gastronom; 5020 Salzburg, Südtirolerplatz 13; Konkurs

Gastro Marketing KG ; 5400 Hallein, Schöndorferplatz 16 bzw.; 5162 Obertrum am See, Schmiedkeller 18; Konkurs; Firmenbuchnummer 327686 t

In-Time Spedition & Transporte GmbH ; 5023 Salzburg-Gnigl, Warwitzstraße 9; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens); Firmenbuchnummer 401508 d

Mercy Oyerogba ; geb. 10.3.1976; 5020 Salzburg, Bessarabierstraße 33/44; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens)

HT Hotelbetrieb GmbH ; 6391 Fieberbrunn, Lindau 16; Konkurs; Firmenbuchnummer 381914 p

DS BAU GmbH ; 8572 Bärnbach, Dr. Niederdorfer Straße 2a; Konkurs; Firmenbuchnummer 431024 i

Reinhold Zebedin ; geb. 17.11.1963; 9020 Klagenfurt, Obirstraße 13a; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens)

