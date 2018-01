Out of Business: Insolvenzfälle vom 19. Jänner 2018

Die aktuellen Insolvenzen vom 19. Jänner 2018 laut Kreditschutzverband KSV1870.

APV Immoprojekt GmbH & Co KG ; 1020 Wien, Ernst-Melchior-Gasse 3/20; Konkurs; Firmenbuchnummer 374740 p

Jan Michalik ; Trockenbau; 1160 Wien, Wurlitzergasse 2/10;1150 Wien, Künstlergasse 11/4/1; Konkurs

AGOS Abbruch und Bau GmbH ; 1120 Wien, Wilhelmstraße 34/36/13; Konkurs; Firmenbuchnummer 374213 p

Abdullah Karaarslan ; Gastgewerbe; 1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße 108c; Konkurs

Krzysztof Leszek Paluch ; Deichgräber; 1210 Wien, Holzmeistergasse 6/2/13; Konkurs

Beytullah Kuzu ; Frisörsalons; 1020 Wien, Lessinggasse 5/6; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens)

Crystal Clear Communication GmbH ; 1120 Wien, Premlechnergasse 21; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens)Firmenbuchnummer 375138 z

L. Huber Heurigen GmbH ; 1190 Wien, Rathstraße 54; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens)Firmenbuchnummer 132742 i

Robert Klarn ; 1150 Wien, Sechshausergürtel 3/1; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens)

Maria Misinger - Verlassenschaft ; 2751 Steinabrückl, Badenerstr. 95 - Matzendorf; Konkurs

Josef Wolf ; Nahversorgung; 2412 Wolfsthal, Hauptstraße 45; Konkurs

Stetzl & Söhne Ges.m.b.H. ; 2225 Zistersdorf, Landstraße 15-17; Konkurs; Firmenbuchnummer 72922 p

Constantin Abalaesei ; Verspachteln v. Gipskartonplatten; 2276 Reinthal, Zeughausstraße 189; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens)

WieSa Bau Holding GmbH ; (vormals MS METALLIC STYLE GmbH); vorm: 8280 Fürstenfeld, Mühlbreitenstr. 132; 1230 Wien, Jochen-Rindt-Straße 15; 7410 Loipersdorf-Kitzladen, Am Anger 27; Konkurs; Firmenbuchnummer 315192 v

Mag. (FH) Claudia Anna Martina Renner ; vormals Fleck; whft. in 7434 Bernstein, Marktgasse 22/1; 7434 Bernstein, Marktgasse 22; Konkurs

Neuhu Immobilien GmbH ; 4400 Steyr, Sudetenstraße 19; Konkurs; Firmenbuchnummer 424733 h

Gertrud Stebli; Inh. der CIBINS e.U. u. NAHWERT e.U. ; 4030 Linz, Prechtlerstraße 21; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens)Firmenbuchnummer 363268 v

Fatma Sahin ; 4020 Linz, Bürgerstraße 1; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens)

Renate Grünauer ; 4063 Hörsching, Dahlienweg 3; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens)

WIKI S-Treff ; 4352 Klam, Oberkalmberg 37; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens)ZVR 083677657

Denge Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi ; Zweigniederlassung Österreich; 5020 Salzburg, Eberhard-Fuggerstraße 3-5; Konkurs; Firmenbuchnummer 456904 v

Karl Heinz Arlati ; 8010 Graz, Schönaugasse 8a/2; Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung

Stefan Gavric ; Restaurantinhaber; 8073 Feldkirchen bei Graz, Triester Straße 220; Konkurs

Dr. Evelina Kravina ; Übersetzungsbüro; 9241 Föderlach, Bienenweg 6; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens)

Ionica Mirabela Stanescu ; 9422 Maria Rojach, Nr. 38/1; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens)

Maria Serban ; 9321 Kappel am Krappfeld, Josef Braunstraße 5; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens)

Ksenija Stanesi c; 9544 Feld am See, Seestraße 106/1; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens)

