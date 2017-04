Out of Business: Insolvenzfälle vom 27. April 2017

Die aktuellen Insolvenzen vom 27. April 2017 laut Kreditschutzverband KSV1870.

franto GmbH ; 1200 Wien, Jägerstraße 63/5; Konkurs; Firmenbuchnummer 287962 z

blitzzcar Austria GmbH ; 1030 Wien, Maria Jacobi Gasse 1; Konkurs; Firmenbuchnummer 416066 m

Diem Architekt ZT GmbH ; 1040 Wien, Argentinierstraße 2/4; Konkurs; Firmenbuchnummer 435384 x

May Logistik Ried GmbH Neu: FNG GmbH ; vormals: Großendorf 92; 4551 Ried im Traunkreis; 1040 Wien, Rechte Wienzeile 37; Konkurs; Firmenbuchnummer 287647 k

GRADEF Projektentwicklungs GmbH ; 1160 Wien, Hippgasse 26/Hofgebäude Top 2; Konkurs; Firmenbuchnummer 409028 m

Friedl Ottilie ; geb. 7.8.1971; Inh. d. pr. Fa. FAST4YOU e.U.; 1190 Wien, Hameaustraße 56/6; Konkurs; Firmenbuchnummer 449170 w

ERSTECH GmbH ; 1220 Wien, Lettenweg 4; Konkurs; Firmenbuchnummer 412471 a

certabau GmbH ; 1220 Wien, Lieblgasse 3/9B; Konkurs; Firmenbuchnummer 422335 g

Oswald Schock ; geb. 6.11.1964; 1110 Wien, Lorystraße 89/3/10; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens)

Christian Pensch ; geb. 3.6.1963; Betrieb von Baumschulen sowie Anbau von Pflanzen zu Vermehrungszwecken; 3820 Raabs a.d. Thaya, Oberndorf 34a; Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung

Alfred Pitzl ; geb. 6.7.1961, Installateur; 3251 Purgstall an der Erlauf, Dörrgasse 5; Konkurs

Rudolf Hans Gühl ; geb. 3.4.1962; 7341 Markt St. Martin, Nr. 42; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens)

IT-Bau KG ; 7021 Drassburg, Ignaz-Till-Gasse 2; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens)Firmenbuchnummer 399526 p

Mag. Andreas Lindenberg ; geb. 4.4.1964; Dienstleistungen in der ADV und IT; 7081 Schützen am Gebirge, Eisenstädterstraße 9; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens)

Hekmati Gesellschaft m.b.H. ; 4600 Wels, Pfarrgasse 32; Konkurs; Firmenbuchnummer 80051 y

WHT Bau GmbH ; Baumeister und Handel mit Waren aller Art; 4061 Pasching, Schärdingerstraße 17; Konkurs; Firmenbuchnummer 457355 g

MAVVIA Monika Aumair Versicherung- Vorsorge- Informationsagentur Gesellschaft m.b.H. ; 4501 Neuhofen an der Krems, Marktplatz 12; Konkurs; Firmenbuchnummer 353123 z

Süreyya Korkmaz ; geb. 17.3.1986; Güterbeförderung mit Kraftfahrzeugen; 4481;Asten;Fischinger Hauptstraße 16; Konkurs

Annett Hoppe ; geb. 13.6.1969; 4210 Gallneukirchen, Hauptstraße 13/16; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens)

Gerald Kallinger ; selbständiger Handwerker; geb. 24.2.1984; 4723 Natternbach, Pfeneberg 12; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens)

Ljulljjeta Jasari ; Gastwirtin; geb. 6.10.1980; 4614 Marchtrenk, Neufahrner Straße 13; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens)

Alexandru Lucaciu ; Baugewerbetreibender; geb. 2.12.1982; 4614;Marchtrenk;Flemingstraße 2/2; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens)

Emine Yilmaz ; Betreiberin eines Kosmetiksalons; geb. 5.9.1993; 4600;Wels;Traunuferstraße 2/57; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens)

Natascha Grabher Meyer ; geb. 10.4.1974;selbst. Security und Hausmeister; 6890 Lustenau, Bildgasse 24; Nichteröffnetes Insolvenzverfahren (mangels kostendeckenden Vermögens)

EUROPATRANS LOGISTIK GMBH ; 6020 Innsbruck, Stadlweg 23; Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung; Firmenbuchnummer 448521 s

Rene Neuhauser ; geb. 21.6.1974; Vermögens- und Anlageberatung; 9020 Klagenfurt, Adolf-Tschabuschnigg-Straße 14; Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung;

