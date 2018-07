Die Schweizer Textileinzelhändler Charles Vögele hat nun auch in Österreich Insolvenz angemeldet. Betroffen sind 700 Mitarbeiter. Die potenziellen Investoren haben noch abgewunken. Das Unternehmen soll weiter saniert werden. Der Textilhandel ist massiv unter Druck. Vor allem Online-Händler mischen den Markt auf.

Wien/Kalsdorf. Für die 83 Österreich-Standorte der Modekette Vögele/OVS konnte bisher kein Investor gefunden werden, jetzt muss Insolvenz angemeldet werden. "Aufgrund der rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird die Geschäftsführung von Charles Vögele (Austria) GmbH nunmehr ein gerichtliches Sanierungsverfahren beantragen", teilte das Unternehmen am Dienstagvormittag mit.

Im Rahmen des Sanierungsverfahrens will die Modekette "die sehr weit fortgeschrittenen Verhandlungen" über eine Investorenlösung fortsetzen und "eine nachhaltige, Arbeitsplätze sichernde Sanierung" ermöglichen. Von der Insolvenz sind 700 Mitarbeiter in Österreich betroffen. Insgesamt hat Charles Vögele in Österreich 102 Filialen (89 Filialen unter „Charles Vögele“ und 13 Filialen unter „OVS“).

Die Passiva belaufen sich laut Kreditschutzverband von 1870 auf 32,9 Millionen Euro, die Aktiva wurden mit 12,9 Millionen Euro beziffert. 178 Gläubiger haben ihre Forderungen bereits angemeldet.

"Gegenüber der Zerschlagung des Unternehmens und Abgabe der Filialen an viele Einzelabnehmer, wie in den letzten Wochen immer wieder kolportiert, sehen wir im eingeleiteten Sanierungsverfahren die beste Chance zur Fortführung der Gesellschaft", so Thomas Krenn, Geschäftsführer Charles Vögele Austria.

Weiter verhandelt werde auch für die Vögele-Schwesterfirmen in Slowenien (11 Filialen) und Ungarn (26 Filialen).

Vögele hatte im Jahr 2017 bereits ein Reorganisation eingeleitet, nachdem die Umsätze in den Jahren 2015 und 2016 rückläufig waren. Betrug der Umsatz in den beiden Jahren noch runf 12 Millionen Euro, kam es im Vorjahr zu einem Rückgang in Höhe von 11,5 Millionen Euro, berichtet der KSV1870. Der im Jahr 2017 erfolgte Sortimentswechsel, der nach Übernahme der Sempione Fahsion AG durch eine Investorengruppe in die Wege geleitet wurde, hatte allerdings bis heute nicht gegriffen. Die ausgearbeiteten und eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen - darunter Schließungen von Filialen - befinden sich bis zuletzt in Umsetzung. Noch im Mai 2018 wurde noch eine positive Fortführungsprognose erstellt.

Druck im Textilhandel

Der Bekleidungshandel ist derzeit schwer unter Druck. Laut Regiodata steigt der Umsatz bei den Händlern nur noch schwach. Der stationäre Handel kommt durch die Online-Händler stark unter Druck. Bereits im Jahr 2020 soll jedes dritte Kleidungsstück per Zustelldienst geliefert werden. Doch tirfft nicht nur kleine Händler die verschärfte Konkurrenz aus dem Internet. 2Auch die großen Bekleidungsunternehmen müssen Vertriebsstrategien und Standorte optimieren, um nicht auf der Strecke zu bleiben", teilt Regiodata mit.

Jährlich geben die Österreicher und die Touristen etwa 6,4 Milliarden € für Bekleidung aus. Der Umsatz im stationären Bekleidungseinzelhandel ist aktuell bei rund 4,6 Milliarden Euro. Die Infaltion herausgerechnet entsprich das auch heuer einem realen Rückgang wie in den vergangenen Jahren.

Rund 1,7 Milliarden Euro fließen in andere Branchen, bzw. den Pure-Player-Online-Handel. Und der Onlineanteil nimmt weiterhin stark zu: Waren es in 2010 noch 6 Prozent, beträgt er 2017 bereits beträchtliche 27 Prozent. Das Wachstumstempo im Online-Handel bleibt deutlich höher als im stationären Handel.

Stagnation bei Big Playern

Doch nicht die kleineren und mittelgroßen Bekleidungshändlern sind unter Druck. Selbst die Big Player, darunter die multinationalen Textilhandelsketten, kommen immer stärker unter Druck. Angefangen an der Sptizer. Selbst H&M, mit einem Marktanteil von rd. 12 Prozent mit großem Abstand der Marktführer im österreichischen Bekleidungshandel, ist der Druck angekommen. Obwohl H&M sein Filialnetz in Österreich im letzten Jahr um drei neue Geschäfte erweitert hat, wurde ein Umsatzrückgang von knapp 4 Prozent verbucht.

Eigenen Angaben zufolge will die aus Schweden stammende Handelskette künftig in Europa Filialen schließen. H&M setzt bereit aktiv Schritte, um das Onlinegeschäft zu forcieren. Kostenlose Zustellung sowie großzügige Anprobefirsten (bis zu 30 Tagen) sowie gleichzeitig die Ankündigung der Online-Aktivitäten in den stationären Geschäften sind derzeitige Maßnahmen, mit den H&M sich gegen die stärker werdendende Konkurrenz im Internet stemmen will.

Auch die Nummer 2 C&A hat im letzten Jahr leichte Umsatzrückgänge zu verbuchen. Die deutsche Einzelhandelskette hat ihr Filialnetz auch schon deutlich redzuziert. Die Nummer 3 Österreiche, Peek & Cloppenburg, ist auf ähnlichem Weg und zeigt keine Ambitionen beim Filialnetz zu expandieren. Peek & Cloppenburg versucht ebenso die Vertriebsschiene Internet einzusetzen. Alleine Kik, die Nummer vier am österreichischen Markt, zeigt sich expansionswillig. Der Billigstanbieter ist noch auf Expansionskurs, das den Ausbau des stationären Filialnetz anbetrifft .

Charles Vögele war noch Ende 2017 die Nummer 10 am österreichischen Bekleidungsmarkt. Mit einem etwa 100.000 m² Verkaufsfläche und einem Marktanteil von gut 3 Prozent. Vor zehn Jahren hatte der Schweizer Einzelhändler noch 150 Standorte - heute sind es noch 102 Filialen (inkliusive der 13 OVS-Geschäfte ).