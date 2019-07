Die Zukunft der Autohersteller ist düster

Die Absatzzahlen, vor allem manch deutscher Hersteller sinken. Markant ist, dass die Investitionen steigen. So stark sind die Renditen, Marktkapitalisierung der Autohersteller bereits gefallen und welche Hersteller am stärksten in der Zwickmühle zwischen Transformation und Kostendruck stecken.

Die Autohersteller geraten immer mehr in den Strudel des automobilen Umbruchs. Solange die Hersteller Zuwächse bei den Neuzulassungen erzielen, ist oder war die Welt für viele von ihnen noch halbwegs im Lot. Doch jetzt brechen die Neuzulassungen weg. Beim einen noch moderat, beim anderen stark. Aber nur wer gute Gewinne schreibt, wird die hohen Investitionen, die auch in den nächsten Jahren für Zukunftstechnologien wie E-Mobilität, autonomes Fahren oder Mobilitätsdienste, stemmen können.

Tesla bremst alle aus

Doch nun beginnt sich nach Jahren solider Zuwächse bei den Autokäufen, das Blatt zu wenden. Die Absatzzahlen der 18 globalen Automobilhersteller sinken teils deutlich. Im ersten Quartal ging der Absatz im Durchschnitt um 5,5 Prozent auf 19,1 Millionen Neuwagen zurück. Nur wenige Hersteller wie Toyota (+0,3%), Hyundai (+3,5%), BMW (+0,1%) oder Tesla (+110%) können sich dem Negativtrend entziehen.

Deutschland produziert um 13 Prozent weniger Autos – Trendwende nicht in Sicht

Am stärksten von Absatzrückgängen betroffen war im ersten Quartal 2019 Ford mit minus 14,3 Prozent, bei General Motors betrug der Rückgang 10,4 Prozent. Ebenfalls kräftig erwischt hat es die erfolgsverwöhnte Marke Volkswagen. Die Deutschen mussten einen Rückgang von 6,7 Prozent verbuchen.

Im zweiten Quartal verstärkt sich dieser Trend: In Deutschland sank die Autoproduktion zwischen April und Juni um 13,4 Prozent nach einem Minus von 10 Prozent in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres. Bereits 2018 wurden um 9,3 Prozent weniger Autos produziert. Eine schnelle Trendwende wird wegen des ungelösten Handelskonflikts und dem bevorstehenden Brexit nach Ansicht von Studienleiter Stefan Bratzel nicht zu erwarten. Nach einer aktuellen Prognose des CAM schrumpft der Autoabsatz 2019 um fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Daimler, VW und Toyota noch mit höheren Renditen

Daimler, Toyota, GM und Volkswagen erreichen dennoch dank Kostensparprogramme noch Renditen zwischen 7,1 und 6,4 Prozent.

Margen von 6 auf 3,4 Prozent zurückgegangen

Absatzeinbrüche und hohe Investitionen drücken massiv auf die Renditen der Automobilhersteller. Im ersten Quartal 2019 sank die EBIT-Marge der 18 globalen Automobilkonzerne im Schnitt auf nur noch 3,4 Prozent nach 5,3 Prozent in 2018 und über 6 Prozent 2017 (jeweils 1. Quartal).

BMW, Honda, Nissan: Marge unter drei Prozent

Besonders niedrig sind die Margen bei BMW, Honda oder Nissan. Bei diesen liegen die Margen bereits deutlich unter drei Prozent. Besonders tief war der Fall innerhalb nur eines Jahres bei BMW. Anfang 2018 betrug die Konzern-Ebit-Marge noch 12 Prozent. Deutlich weniger verdient heuer auch Suzuki und Subaru. Auch Mazda und Honda haben auf insgesamt niedrigerem Niveau mit empfindlichen Rückgängen zu kämpfen. Sowohl die Renditen als auch die Gewinne bei den meisten Herstellern werden sich in den nächsten Jahren auf einem niedrigeren Niveau einpendeln (siehe Grafik) . Bratzel: „Die Automobilhersteller müssen aber die enormen Investitionen in neue Technologien und Geschäftsmodelle wie Elektromobilität, Mobilitätsdienstleistungen Autonomes Fahren Aufrechterhalten, um zukunftsfähig zu bleiben. Dabei müssen sie sich gegen neue Wettbewerber im Bereich der E-Mobilität und der Mobilitätsdienstleister.

Fast alle Hersteller mussten im vergangenen Jahr mit Rückgängen bei der Gewinn-Marge kämpfen. Besonders heftig hat es BMW, Suzuki und Nissan erwischt. Telsa ist überhaupt meilenweit von einer positiven Ebit-Marge vom Umsatz entfernt. © CAM Institut

Renditekiller Elektroauto

Gleichzeitig werden durch den Absatz von Elektrofahrzeugen zunächst deutlich geringere Renditen erwirtschaftet werden als mit dem Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, nennt Bratzel ein weitere Problemzone der Hersteller.

Marktkapitalisierung um bis zu 24 Prozent geschrumpft - Daimler am stärksten unter Druck

Den Spagat den Autohersteller nun zwischen hohen Investitionen und sinkender Nachfrage bewältigen müssen, sehen auch Anleger kritisch. Innerhalb eines Jahres (gemessen am jeweils ersten Quartal) ist die Marktkapitalisierung alle 18 globalen Automobilhersteller um neun Prozent auf nur noch rund 670 Milliarden Euro gesunken. Überdurchschnittlich zurück ging der Börsenwert der deutschen Automobilhersteller Hersteller Daimler (-24%), BMW (-20%) und Volkswagen (-12%).

Mobilitätsdienstleister Uber schlägt Daimler an der Börse um Längen



Aktuell notiert Daimler nur noch bei 52 Milliarden Euro und BMW bei 42 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Neue Wettbewerber wie der Mobilitätsdienstleister Uber ist mit einer Marktkapitalisierung von 68 Milliarden Euro und die Google Muttergesellschaft Alphabet mit 629 Milliarden Euro bewertet.



Kampf der Welten zwischen Autohersteller, Mobilitätsdienstleister und digitale Player





Google & Co definieren neue Spielregeln für die Autobranche

Diese neuen Player drängen mit ihren Plattformen, Daten- und Software-Kompetenzen derzeit mit Macht in die Welt der Automobilkonzerne definieren neue Spielregeln für die Branche.

Studienleiter Stefan Bratzel: „Die Transformation der Automobilindustrie entwickelt sich zunehmend zu einem Kampf der Welten zwischen den etablierten Autoherstellern, neuen Mobilitätsdienstleistern und großen Digital Playern.“