Wann soll man Winterreifen aufziehen, selbst wenn es nicht schneit? Welche Mindestprofiltiefe ist vorschrieben? Wie wirken sich Winterreifen auf den Bremsweg aus? Diese wichtigsten Tipps für die Bereifung im Winter sollten Sie beachten.

Allerheiligen markiert gleich zwei Fixpunkte im Jahr. Am ersten November gedenken wir nicht nur aller Heiligen und der Toten, an diesem Tag tritt jedes Jahr auch eine gesetzliche Pflicht in Kraft. Ab diesem Datum gilt nämlich bei Schnee, Matsch und Eis die Winterreifen-Pflicht. Warum dieses Datum aus rechtlicher Sicht und was die Versicherung betrifft, so wichtig ist. Wann die alten Winterreifen noch taugen und wann kein Weg mehr an einem Neukauf vorbei führt.

Die wichtigsten Tipps zum Thema Winterreifen lesen Sie hier.

Wann die Winterreifenpflicht gilt

In Österreich gilt zwar ab 1. November die Winterreifenpflicht und endet am 15. April des Folgejahres. Die Pflicht wird jedoch erst bei entsprechender Witterung schlagend. Autos müssen demnach bei Schnee, Matsch oder Eis entweder Winterreifen oder Schneeketten auf mindestens zwei Antriebsräder montiert haben.

1. Tipp: Winterreifen ab einer bestimmten Temperatur aufziehen. "Spätestens, wenn die Temperaturen unter sieben Grad fallen, sollten die Reifen gewechselt sein“, informiert Josef Nußbaumer, Obmann des Salzburger Landesgremiums Fahrzeughandel.

2. Tipp: Auf die Profildichte achten. Durch die spezielle Gummimischung haften Winterreifen in der kalten Jahreszeit selbst auf trockener Fahrbahn deutlich besser als Sommerreifen. "Bei Nässe oder tiefwinterlichen Verhältnissen wird dieser Unterschied noch größer“, warnt Nußbaumer.

3. Tipp: Reifenkauf im Internet lieber sein lassen. "Bei im Internet gekauften Reifen weiß man nie, wo und wie lange sie bereits gelagert wurden, darunter kann die Qualität leiden", so der Reifenprofi.

4. Achtung beim Kauf gebrauchter Reifen. Vorsicht ist auch beim Kauf gebrauchter Reifen geboten, da Beschädigungen auf den ersten Blick oft nicht sichtbar sind.

5. Diese drei Punkte sollten Sie beim Reifenkauf achten. Aber nicht jeder Reifen passt für jedes Auto beziehungsweise Einsatzgebiet. So müssen unter anderem Dimension, Tragfähigkeit (Load-Index) und Geschwindigkeit (Speed-Index) des Fahrzeugs beachtet werden. Die Angaben dazu finden sich am Reifen.

6. Das bedeuteten die Zahlen und Buchstaben am Reifen

Ein Beispiel für die Bezeichnung eines Reifens: Der kürzlich vom Öamtc kürzlich ausgezeichnete Continental WinterContacts (für kleine Autos) 195/65/R15 91T. Die Zahl 195 steht für die Breite der Reifen, also 195 mm. Die Zahl 65 steht für den Reifenquerschnitt . Der Querschnitt eines Reifens ist definiert als die Höhe des Gummis von Felge bis Lauffläche und spiegelt das prozentuale Verhältnis wieder. Ein /50 Penu bedeutet beispielsweise, dass die Reifenhöhe halb so groß ist wie die Reifenbreite. Mit fallenden Zahlen wird die Reifenflanke (Höhe) immer niedriger

Der Buchstabe R weißt darauf, dass es sich um einen Radialreifen handelt. Die Zahl 15 weißt auf den Reifeninnendurchmesser hin, gemessen in Zoll. Diese Größenangabe bestimmt, ob ein bestimmter Reifen in eine bestimmte Felge passen kann. Die nachfolgende Zahl 91 beziffert den Tragfähigkeitsindex und ist ein Hinweis auf die zulässige Höchstlast. Die Liste welche Zahl welche Last je Reifen bedeutet, finden Sie hier.

7. Auf welche Reifensymbole Sie beim Kauf von Winterreifen achten sollten. Unbedingt darauf achten, dass diese als „three peak mountain“ (der Berg mit den drei kleinen Spitzen) gekennzeichnet sind. Reifenfachhändler Nußbaumer: "Das ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal.". Das Symbol „M&S“, also Matsch und Schnee, ist hingegen kein ausreichender Hinweis und erfüllt auch die gesetzlichen Vorgaben eines Winterreifens nicht.



8. Diese Mindestprofiltiefe ist vorgeschrieben. In Österreich ist im Winter eine Mindestprofiltiefe von vier Millimetern vorgeschrieben. "Alles was darunter ist, wird bei einer Polizeikontrolle geahndet und bei einem Unfall steigt die Versicherung aus. Wer allerdings auf seine eigene Sicherheit achtet, sollte hier nicht am unteren Limit der Gesetzgebung unterwegs sein“, informiert Peschek. Eine geringere Profiltiefe führt auch dazu, dass das Auto beim Fahren an Stabilität verliert und anfällig für Aquaplaning wird.

9. Wie sehr bei geringer Profiltiefe der Bremsweg beeinflusst wird. So wird der Bremsweg bei nur 1-2 mm Wassertiefe fast verdoppelt, wenn man bei einer Geschwindigkeit von 130 km/h eine Vollbremsung macht und die Reifen auf die gesetzlich erlaubten vier Millimeter abgefahren sind. Im Vergleich zu acht Millimeter bei neuwertigen Reifen.

10. Warum es aus rechtlicher Sicht und im Schadensfall besser ist, die richtige Bereifung zu haben

Wer bei Schnee oder Glatteis ohne Winterreifen unterwegs ist, dem drohen Geldstrafen in der Höhe von 35 Euro bis zu 5.000 Euro. Sollte man in einen Unfall verwickelt sein, liegt die Schuld in der Regel beim Autohalter, der keine Winterreifen montiert hatte. Zudem sind gravierende Maßnahmen möglich, die bis zum Führerscheinentzug gehen können.