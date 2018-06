In Italien zahlt man für eine Tankfüllung um rund 18 Euro mehr als in Österreich.

In den meisten Ländern Europas ist Tanken teurer als in Österreich. Die Extrakosten im Ausland sind teilweise erheblich. Was der Sprit in welchen Ländern kostet.

Am Freitag beginnen in Ostösterreich die Sommerferien. Wer sein Urlaubsziel mit dem Auto ansteuert und sich dazu ins Ausland begiebt, sollte sich auf geschmalzene Preise gefasst machen. Denn in den vier beliebtesten Urlaubsländern der Österreicher – Italien, Kroatien, Deutschland, Griechenland - ist Treibstoff deutlich teurer als in Österreich. Der Verkehrsclub Österreich ( VCÖ) hat nun, mit Daten der EU, eine Aufstellung der Preise für Benzin und Diesel in Europa gemacht.

Kroatien: Spritfüllung kostet rund fünf Euro mehr

Vier von zehn Österreichern, die im Sommer im Ausland Urlaub machen, fahren nach Italien oder Kroatien. Der VCÖ weist darauf hin, dass in beiden Ländern mit deutlich höheren Spritpreisen zu rechnen ist als in Österreich. In Kroatien ist für 50 Liter Diesel im Schnitt um 5 Euro mehr zu zahlen, 50 Liter Eurosuper kosten um 5,50 Euro mehr. Noch größer ist der Preisunterschied in Italien: Mit 76 Euro sind 50 Liter Diesel im Schnitt um 14 Euro teurer als in Österreich, für 50 Liter Eurosuper sind im Schnitt um 18 Euro mehr zu zahlen.

Italien und die Schweiz: Da schmerzt das Tanken finanziell besonders

Diesel kostet in Italien und in der Schweiz am meisten, knapp dahinter folgen Großbritannien und Schweden sowie Frankreich, Belgien, Griechenland, Dänemark und Finnland, informiert der VCÖ. In der Schweiz kostet Diesel übrigens mehr als Eurosuper, weil Diesel höher besteuert wird.

In Italien kostet einmal Tanken mit Superbenzin um 18 Euro mehr



Eine 50-Liter-Tankladung Eurosuper kostet in Österreich im Schnitt 64,50 Euro. In den Niederlanden, dort ist es am teuersten, zahlt man für die selbe Menge im Schnitt 83 Euro. Bereits an zweiter Stelle folgt Österreichs beliebtestes Reiseziel Italien, wo für 50 Liter Eurosuper mit 82,50 Euro im Schnitt um 18 Euro mehr abzulegen ist als in Österreich. Auch in Griechenland, Dänemark, Portugal, Finnland, Frankreich und Schweden sind die Preise für Eurosuper deutlich höher als hierzulande.

„Die Zahl der EU-Staaten, wo tanken billiger ist als in Österreich, ist gering. Selbst in Ländern wie etwa der Slowakei, wo das Lohnniveau deutlich niedriger ist als bei uns, ist für Sprit mehr zu zahlen“, stellt VCÖ-Experte Markus Gansterer fest. Diesel kostet in Luxemburg und Bulgarien am wenigsten, Eurosuper ist in Bulgarien und Polen am billigsten.

Bis zu 20 Prozent Sprit sparen durch gemäßigten Fahrstil

Durch einen moderaten und damit spritsparenden Fahrstil kann die Reichweite des Tanks laut VCÖ um 15 bis 20 Prozent verringert werden. Spritsparend fahren heißt „Gleiten statt rasen“, vorausschauend fahren und auch die Motorbremse nutzen, rasch in den nächst höheren Gang schalten und die Klimaanlage vernünftig einsetzen. Zu kalt eingestellt, ist die Klimaanlage ein Spritfresser. Wesentlich ist zudem das Mobilitätsverhalten am Urlaubsort: Kurze Strecken zu Fuß zu gehen, ist nicht nur kostengünstig, sondern auch gesund.

Auch das Fahrrad kann am Urlaubsort eine gute Alternative sein: Immer mehr Unterkünfte bieten kostenlos Fahrräder zum Ausleihen an, zudem nimmt die Zahl der Städte mit City-Bikes zu.

Nachtzüge wieder beliebter

Steigend ist das Interesse an Nachtreisezügen, so der VCÖ. Etliche Urlaubsländer wie Italien, Kroatien, Deutschland, Schweiz oder Polen sind mit dem Nachtzug gut erreichbar. Der Vorteil für die Urlaubskassa: Hin und retour erspart man sich die Kosten für zwei Übernachtungen.

Diesel ist in vielen Urlaubsländern teurer als in Österreich (Preis für Tankfüllung 50 Liter Diesel – in Klammer Differenz zu Österreich)

Schweiz: 76,00 Euro (+ 14,00 Euro)

Italien: 76,00 Euro (+14,00 €)

Großbritannien: 75,50 Euro (+13,50 €)

Schweden: 75,50 Euro (+13,50 €)

Frankreich: 73,00 Euro (+11,00 €)

Belgien:72,00 Euro (+ 10,00 €)

Griechenland: 71,00 Euro (+ 9,00 €)

Dänemark: 70,50 Euro (+ 8,50 €)

Finnland: 70,50 Euro (+ 8,50 €)

Portugal: 68,00 Euro (+6,00 €)

Niederlande: 68,00 Euro (+ 6,00 €)

Irland: 67,00 Euro (+ 5,00 €)

Kroatien: 67,00 Euro (+ 5,00 €)

Zypern: 67,00 Euro (+5,00 €)

Slowenien: 65,50 Euro (+3,50 €)

Estland: 65,00 Euro (+3,00 €)

Deutschland: 64,00 Euro (+2,00 €)

Slowakei: 64,00 Euro (+2,00 €)

Tschechien: 63,00 Euro (+ 1,00 €)

Ungarn: 62,50 Euro (+0,50 €)

Rumänien: 62,00 Euro (0,00 €)

ÖSTERREICH 62,00 Euro

Spanien: 61,50 Euro (- 0,50 €)

Lettland: 61,00 Euro (-1,00 €)

Malta: 59,00 Euro (- 3,00 €)

Litauen: 58,50 Euro (- 3,50 €)

Polen: 58,00 Euro (-4,00 €)

Bulgarien: 56,50 Euro (-5,50 €)

Luxemburg: 56,00 Euro (-6,00 €)

Quelle: EU-Kommission, VCÖ 2018

Eurosuper kostet meist deutlich mehr als in Österreich (Preis für 50 Liter Tankfüllung - in Klammer Differenz zu Österreich)

Die Preise für einen Tank voll Eurosuper in Europa

Niederlande: 83,00 Euro (+18,50 €)

Italien: 82,50 Euro (+18,00 €)

Griechenland: 82,00 Euro (+17,50 €)

Dänemark: 81,50 Euro (+17,00 €)

Portugal: 79,00 Euro (+14,50 €)

Finnland: 78,50 Euro (+14,00 €)

Frankreich: 77,50 Euro (+ 13,00 €)

Schweden: 76,00 Euro (+11,50 €)

Schweiz: 73,00 Euro (+ 8,50 € )

Großbritannien: 73,00 Euro (+8,50 €)

Irland: 72,50 Euro (+ 8,00 €)

Deutschland: 72,50 Euro (+ 8,00 €)

Belgien: 72,00 Euro (+ 7,50 €)

Kroatien: 70,00 Euro (+ 5,50 €)

Slowakei: 70,00 Euro (+ 5,50 €)

Slowenien: 68,00 Euro (+3,50 €)

Estland: 67,50 Euro (+ 3,00 €)

Zypern: 66,50 Euro (+ 2,00 €)

Spanien: 66,50 Euro (+ 2,00 €)

Lettland: 65,50 Euro (+ 1,00 €)

Malta: 65,50 Euro (+ 1,00 €)

Tschechien: 64,50 Euro (0,00 €)

ÖSTERREICH: 64,50 Euro

Luxemburg: 63,50 Euro (-1,00 €)

Litauen: 62,50 Euro (-2,00 €)

Ungarn: 61,00 Euro (- 4,00 €)

Rumänien: 61,00 Euro (-4,00 €)

Polen: 59,00 Euro (-6,00 €)

Bulgarien: 57,00 Euro (- 8,00 €)

Quelle: EU-Kommission, VCÖ 2018