Renault: Moderne Technologie (Bild) aber in China praktisch nicht vertreten. Fiat-Chrysler kämpft wiederum mit alter Technik und schwächelt in Europa.

Es könnte die Fusion zweier angeschlagener Autokonzerne sein, wenn sich Renault mit dem Fiat-Chrysler-Konzern (FCA) zusammenschließen sollte. Mit welchen unterschiedlichen Problemen die beiden zu kämpfen haben und warum eine Fusion dennoch sinnvoll sein könnte. Die Schwächen und Stärken der beiden möglichen Partner.

Die zwei Autogiganten Renault und Fiat-Chrysler haben beide schon bessere Zeiten gesehen. Die Geschäfte laufen schleppend, Marktanteile schrumpfen die Gewinne pro Auto sind alles andere als berauschend, Tendenz sinkend. Nun wagt der transatlantische Hersteller Fiat Chrysler (FCA) einen gewagten Vorstoß: Die beiden Hersteller sollen sich zusammenschließen und je zur Hälfte die Anteile am anderen übernehmen. Ein Zusammenschluss, der beide zum drittgrößten Autohersteller der Welt machen würde. Nach Einschätzung von Ferdinand Dudenhöffer, Professor der CAR Universität Duisburg, gibt es gute Gründe, dass die beiden eine Allianz schmieden. Aber auch zahlreiche Risiken.

Die Suche nach einem Partner ist bei Fiat nichts Neues. Die Italiener in den letzten Jahren kaum einen Automobil-Konzern bei der Suche nach Kooperationen, Allianzen oder einem Fusionspartner ausgelassen.

Lesen Sie warum, die Ausgangslage für beide Hersteller laut Experten zwar nicht rosig ist, aber beide voneinander profitieren könnten. Welches Einsparungspotential erwartet wird.



DARUM BRAUCHT RENAULT EINEN NEUEN PARTNER

Wunsch nach vertiefter Kooperation zwischen Nissan und Renault findet in Japan wenig Anklang

Renault hat bereits seit Jahren mit Nissan-Mitsubishi, einem großen Player am Markt, einen gewichtigen Partner in der Branche. Doch so richtig rund läuft die Sache längst nicht mehr. „Das Verhältnis zwischen Renault und seinem Partner Nissan-Mitsubishi ist seit dem Sturz des Managers Carlos Ghosn sichtlich abgekühlt“, befindet Autoexperte Dudenhöffer. Ghosn wollte die Allianz vertiefen und Renault mit Nissan fusionieren und damit deutlich enger verzahnen. „Was in Japan wenig Gegenliebe fand und findet“, glaubt Dudenhöffer.

Denn die beiden japanischen Kooperationspartner Nissan und Mitsubishi sind in den vergangenen Jahren zum stärkeren Partner in der Allianz avanciert. So sind die Franzosen, was Absatzzahlen betrifft, gegenüber der japanischen Achse weit im Hintertreffen. Von den knapp elf Millionen verkauften Fahrzeugen im Vorjahr, stammen von Renault mit seinen Marken Dacia, Samsung und Lade, nur 3,8 Millionen Neuwagen. „Eine führende Rolle bei einer Fusion hätte den Japanern nicht geschmeckt“, so Dudenhöffer.



Allianz mit Nissan dürfte bestehen bleiben - tiefe Verzahnung besteht

"Renault hat gegenwärtig mit seinem Allianz-Partner Nissan alle Hände voll zu tun, undenkbar, dass diese Partnerschaft aufgegeben wird", so Nord/LB Autoexperte Frank Schwope in einer Analyse. Die Verzahnung von Renault und Nissan ist schließlich bereits weit fortgeschritten. "Eine Trennung wäre für beide Seiten sehr kostspielig", prognostiziert Schwope. Inklusive Nissan würde mit FIAT Chrysler und Renault ein Weltmarktführer mit jährlich mehr als 15 Millionen Euro verkauften Autos entstehen.

Nissan ist in der Kooperation Renault mit Nissan-Mitsubishi der starke Partner. Eine Fusion von FCA und Renault würde die beiden in eine neue Liga katapultieren und bei den Absatzzahlen nahe an Toyota und dem VW-Konzern heranbringen. © CAR Institut



Renault ist in China nicht sichtbar



Das Problem von Renault liegt vor allem in seiner regionalen Aufstellung. Denn die Franzosen sind in den USA, dem weltweit zweitgrößten Markt nicht vertreten. In Asien verkauft der Hersteller im vergangenen Jahr gerade einmal 330.000 Stück, und das im größten Wachstumsmarkt der Welt. "Damit ist Renault in China nicht sichtbar", bemerkt der Autoexperte. Ganz anders sind Nissan und Mitsubishi in den USA und in China aufgestellt. Sie sind in beiden Märkten gut unterwegs. Renault verkauft dagegen die Hälfte seiner Fahrzeuge in Europa und knapp 20 Prozent in Euroasien, also Ländern wie Russland, Türkei, Rumänien und Ukraine.



Die Schwäche der Allianz mit Nissan ist für Renault ein Risiko



Renault als Profiteur der Nissan-Mitsubishi-Allianz

Für Renault ist die Allianz mit den Japanern gleich in zweierlei Hinsicht lohnend: Als Aktionär von Nissan und beim Einkauf von Gleichteilen sparen sie viel Geld. Ghosn wollte die Integration von Renault weiter vorantreiben und durch die komplette Integration die Einsparungen deutlich erhöhen. "Derzeit sieht es aber eher danach aus, als würde man sich weiter voneinander wegbewegen. Die Schwäche der Allianz ist für Renault ein Risiko", glaubt Dudenhöffer.

DARUM BRAUCHT FIAT EINEN PARTNER



Man lebt bei Fiat mehr oder weniger von dem, in die Jahre gekommenen Fiat 500.



Der mögliche Fusionspartner Fiat steht ebenfalls alles andere als gut da. Dudenhöffer: "Bei Fiat lebt man mehr oder weniger von dem, in die Jahre gekommenen Fiat 500." Der italienisch-amerikanische Konzern ist in Europa schwach aufgestellt, hat eine überalterte Modellpalette und keine Elektroautos in der Pipeline. Doch FCA setzt, anders als Renault, auf die USA. Ex-FCA-Boss Sergio Marchionne hat Investitionen in Europa gestrichen und die Fabriken verschlankt.



FCA viel schwächer als es die Bilanzkennzahlen zeigen





USA als Cashcow von Fiat-Chrysler

FCA macht mehr als 90 Prozent seiner Gewinne im amerikanischen Raum. "Europa ist ein teures Anhängsel und China ein Verlustpflaster mit wenigen Verkäufen", analysiert Dudenhöffer. Und weiter: "FCA ist deutlich schwächer als seine Bilanzkennzahlen und der jährliche Report es auszuweisen."

Gewinne mit Autos veralteter Technologie



Mit überschaubaren Produkt-Innovationen entstehen die US-Gewinne laut CAR-Institutes durch die US-Marken Jeep, RAM, Dodge mit SUV und Pick-Up. Alles sind Fahrzeuge mit „Old technology“, also wenig innovativ. Die Absatzzahlen sind mit 4,8 Millionen Stück vergleichsweise mager, ebenso die Gewinne. Pro Auto verdient Renault 2018 gerade einmal 930 Euro, bei FCA sind es 848 Euro. Der VW-Konzern und Peugeot, gemeinsam mit Opel, spielen da in einer ganz anderen Liga. Bei der PSA-Gruppe bleiben pro Auto, vor Steuern 1.467 Euro übrig, beim VW-Konzern sind es im Schnitt 1.277 Euro.

US-Markt wird schwieriger, C02-Hürden werden höher

Im letzten Jahr haben Renault und FCA noch einigermaßen verträgliche Renditen geschrieben. Dudenhöffer: "Aber der US-Markt wird schwerer und in Europa drohen hohe CO2-Strafzahlungen, wenn die Grenzen der erlaubten CO2-Werte weiter gesenkt werden."

Fiat Chrysler steht, ebenso wie Renault und die andere Hersteller wegen der schärferen Abgasvorschriften unter Druck. Im Gegensatz zu einigen Konkurrenten hat der italienisch-amerikanische Autobauer aber erst wenige Elektroautos und Hybridwagen im Angebot.Damit birgt der transatlantische Hersteller auch über ein erhebliches Risiko.

Renault und FCA: Zwei ertragsschwache Autohersteller auf der Suche nach einem Ausweg



Schwache Erträge: Das eint die beiden Hersteller Renault und FCA. © CAR-Institut

"FCA braucht einen Partner für neue Produkte und Renault ist gut beraten sich besser gegenüber seinem Allianz-Partner aufzustellen, glaubt Dudenhöffer. Zusammen kämen FCA-Renault und Nissan-Mitsubishi auf mehr als 15,6 Millionen Neuwagenverkäufe. Aber ob die Allianz klappt ist ein zweites Thema. Jede Menge Synergien - falls es klappen sollte. Aber gleichzeitig auch jede Menge an Empfindlichkeiten und Komplexitäten. Es sehe eher danach aus, also würde Renault seinen eigenen Weg mit FCA gehen. Im letzten Jahr haben Renault und FCA noch einigermaßen verträgliche Renditen geschrieben. Aber der US-Markt wird schwerer und in Europa drohen hohe CO2-Strafzahlungen, wenn die Grenzen der erlaubten CO2-Werte weiter gesenkt werden.

Gewinnmargen bei Fiat-Chrysler deutlich niedriger als bei der Renault Gruppe

Was die Gewinnmargen betrifft steht FCA am schlechtesten von den vier europäischen Konzernen am schlechtesten da. Fiat-Chrysler weist eine Gewinnmarge von nur 3,7 Prozent auf, bei der Renault Gruppe sind es immerhin 6,3 Prozent. Das schafft nicht einmal der VW-Konzern. Der US-Markt bleibt für den Erfolg von Fiat Chrysler entscheidend. Vor allem Pick ups und Nutzfahrzeugen mit höheren Margen entwickeln sich derzeit gut.

Renault-Gewinn: 3,6 Milliarden Euro, FCA-Gewinn: 4,2 Milliarden Euro

© CAR Institut

Fiat Chrysler: Gewinne sinken, Stellen sollen in Europa abgebaut werden

Die Einsparungen können für beide Seiten hoch sein. Bisher gibt es zwei Entwicklungszentren, Renault hat eines in Paris, Fiat in Turin. Eines könnte man sich sparen. Das Synergiepotenzial wird von Seiten der Italiener auf mehr als fünf Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Erst Anfang des Jahres ist Fiat Chrysler auf die Kostenbremse getreten. Der Grund waren schlechte Gewinnaussichten. Der Autobauer hat einen operativen Gewinn von 6,7 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Analysten gingen ursprünglich von rund 7,3 Milliarden Euro aus. In Europa sollen Stellen abgebaut, Verwaltungskosten gesenkt und die Auslastung der Werke verbessert werden. Mit anderen Herstellern will man sich Fahrzeug-Plattformen und Technologien teilen.

Warum die Fusion klappen könnte: - Synergiepotential von fünf Milliarden Euro pro Jahr erwartet

Fiat hat gerade in Europa mittlerweile einen schlechten Stand. Der Marktanteil ist seit 2010 von sechs Prozent auf 4,6 Prozent gesunken. Renault ist dafür in Europa stark. FCA ist es in den USA.

Ein Vorteil für Fiat: Der Autohersteller ist schon lange kein italienisches Unternehmen mehr, sondern hat seinen Firmensitz in Amsterdam und London, verdient wird das Geld in USA. Dudenhöffer: "Damit ist Fiat auch kein nationales Heiligtum in Italien mehr." Die Familie Agnelle, die Besitzer, können das Unternehmen deshalb auch verkaufen oder sich in Renault einkaufen und vielleicht sogar mit Nissan–Aktien von Renault ausgleichen lassen.

"Ein fusionierter Konzern würde über eine starke Marktpräsenz in vielen Regionen und Fahrzeugsegmenten verfügen", nennt die Nord/LB als einer der Gründe, die dafür sprechen.



Ein einfacher Weg würde es aber nicht werden. Die Geschichte von PSA-Opel könnte sich wiederholen. Würde Fiat das Opel-Schicksal erleiden, wäre das für Fiat sicher nicht einfach - auch wenn es nicht mehr der italienische Nationalstolz sein mag.

Nach Kursanstieg: Verkaufsempfehlung

der Fusionseuphorie legte der Kurs der Renault-Aktie am Tag der Verkündigung einer geplanter Fusion ist die Aktie um rund 13 Prozent auf einen Kurswert von 56,63 Euro gestiegen. Die Nord/LB empfiehlt, diese Kursteigerung zum Ausstieg aus der Renault-Aktie zu nutzen und abzustoßen.