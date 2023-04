Volkswagen präsentiert die neue E-Limousine ID.7

Volkswagen präsentiert mit dem ID.7 das erste globale Elektromodell der Marke für die gehobene Mittelklasse mit bis zu 700 Kilometer Reichweite. Die Markteinführung soll noch dieses Jahr in Europa und China starten, in Nordamerika ab 2024.

VW erweitert seine Elektro-Modellreihe um die Mittelklasse-Limousine ID.7. Mit einer Reichweite von 700 Kilometern (WLTP) ist das knapp fünf Meter lange Auto eine komfortable Limousine. Der Verkaufspreis wird je nach Batteriegröße und Ausstattung bei ab 55.000 € liegen.

Für Thomas Schäfer, den CEO der Marke Volkswagen, ist der ID.7, der noch 2023 in Europa und in China erhältlich sein wird, ein nächster Schritt in der Elektro-Offensive des Unternehmens. "Unser Ziel bis 2030 ist ein E-Auto-Anteil in Europa von 80 Prozent. Ab 2033 wird Volkswagen in Europa nur noch E-Autos produzieren“, sagt Schäfer.

Bis 2026 will Vorlkswagen das breiteste E-Portfolio aller Hersteller anbieten – vom Einstiegsmodell für unter 25.000 Euro bis zum Topmodell ID.7.

Neuer, energiesparender Antrieb

Der ID.7 ist das erste MEB-Modell (Modularer E-Antriebsbaukasten) mit einer neuen, hocheffizienten Antriebsgeneration. Es ist mit 210 kW (286 PS) die bislang leistungs- und drehmomentstärkste E-Maschine eines Volkswagen ID. Modells. Diese Leistungsvariante kommt im ID.7 unabhängig von der gewählten Batteriegröße zum Einsatz.

Der neue E-Antrieb konnte vor allem hinsichtlich des Energieverbrauchs optimiert werden: Abhängig von der Batteriegröße werden WLTP-Reichweiten von bis zu 700 Kilometern mit bis zu 700 km und Ladeleistungen von bis zu rund 200 kW prognostiziert.

Das abfallendes Dach im Coupé-Stil trägt zum niedrigen Luftwiderstandsbeiwert von etwa 0,23 bei, der lange Radstand und die kurzen Überhänge sorgen im Innenraum für ein üppiges Raumangebot für bis zu fünf Insassen.

VW ID.7 © MARTIN MEINERS PHOTOGRAPHY

Neues Bedienkonzept und Assistenten

Im ID.7 hat Volkswagen auch viel Kunden-Feedback zum Bedienkonzept der ID. Reihe umgesetzt, Dazu zählen vor allem die folgenden serienmäßig verbauten Features:

38-Zentimeter-(15-Zoll)-Infotainment-Screen

Augmented-Reality-Head-up-Display

in die erste Ebene des Infotainmentsystems integrierte Bedienung der Klimatisierung

frei belegbare Favoritentasten

hinterleuchteter Touch-Slider

Das Panoramadach „Smart Glas“ kann per Touchbedienung elektronisch blickdicht oder klar geschaltet werden. Wie viele weitere Funktionen im ID.7 kann auch die Bedienung des Daches über Sprachbefehl erfolgen – hierfür sorgt die neue Sprachassistenz „IDA“. Neu entwickelt wurden auch die optionalen Vordersitze: Sie bieten erstmals in einem Volkswagen eine adaptive Sitz-Climatronic – ganz nach Wunsch mit Kühl- oder Heizbedarf sowie einer Trockenfunktion.

Assistenzsysteme wie „Travel Assist mit Schwarmdaten“* können im ID.7 bei Bedarf die Quer- und Längsführung übernehmen. Diesen hat Volkswagen gemeinsam mit CARIAD, dem Software-Unternehmen des Volkswagen Konzerns, entwickelt. Auf Wunsch unterstützt der ID.7 per „Travel Assist“ ab 90 km/h auch den assistierten Spurwechsel auf der mehrspurigen Autobahn. Der Fahrer muss den Vorgang nur überweachen.

Parken kann der elektrische Volkswagen auf verschiedene Arten selbstständig erledigen. Eine davon: das Parken mit Memory-Funktion über eine Distanz von bis zu 50 Metern. Die Fahrerin oder der Fahrer sitzt dabei im ID.7 oder sie bzw. er überwacht den Parkvorgang per Smartphone-App von außen.