Veraltete Pickerlprüf-Methode wird ab Februar umgestellt

Die bisherige Endrohrmessmethode mit der die Funktion der Abgassystems am Auspuff gemessen wird, gilt als veraltert. ÖAMTC und ARBÖ zeigten nun am Beispiel eines Autos warum sie sich stattdessen für einen Software-Check stark machen. Die neue Methode bei Pickerlprüfung soll schon im Februar in Kraft treten.

Die wenigsten Autofahrer wissen welche Tests bei der jährlichen Pickerl-Prüfung bei ihrem Auto genau vorgenommen werden. So gehört zur jährlichen §57a-Überpüfung der Check ob das Abgassystem funktioniert. Für diese sogenannte Endrohrprüfung wird ein Messinstrument am Auspuff eingeführt.

Seit Infrastrukturminister Norbert Hofer jedoch angekündigt hat, diese Endrohrprüfung durch eine Software-Analyse zu ersetzen, laufen Umweltschutzorganisationen und Antiautofahrer-Clubs wie der VCÖ dagegen Sturm, vielfach mit dem Argument das mit der modernen Software-Messung Abgas-Manipulationen Tür und Tor geöffnet werden würde.

Aus diesem Grund haben die beiden Autofahrerclubs ÖAMTC und ARBÖ gemeinsam mit Minister Norbert Hofer Journalisten in das ÖAMTC-Technikzentrum in Wien geladen und anhand eines Fahrzeugs eine Abgasmessung mit der seit 30 Jahren im Einsatz befindlichen Endrohrtechnik als auch der modernen Software-Methode demonstriert.

„Endrohrmessung bringt nichts“

Mit durchaus verblüffendem Ergebnis: Bei der mechanischen Messung direkt am Auspuff zeigten die Messinstrumente nachdem der Motor, der dafür am Stand auf Vollgas gefahren werden muss, bei Abgaswerten null an, also keinen Ausstoß. „Die Messungen bringen daher im Grunde nichts“, stellt Andrej Prosenc, Leiter der Abteilung Technische Standards beim ÖAMTC fest. Denn mit der Endrohrprüfung werden keine Abgaswerte gemessen. Dadurch wird lediglich festgestellt, ob bei Dieselautos beispielsweise überhaupt ein Partikelfilter eingebaut ist und ob es zu gröberen Verschleiß oder Mängel des Abgassystems gekommen ist. Mängel erkenne man laut ÖAMTC-Techniker meist aber ohnehin schon mit freiem Auge, wenn der Auspuff stark verrußt ist. Die Autoindustrie fordert deshalb seit Jahren die Praxis der Endrohrmessung aus dem Gesetz zu streichen und durch moderne Messmethoden zu ersetzen, um so auch genauere und detaillierte Ergebnisse des Fahrzeugzustandes zu erhalten.

100 Totalschäden durch Endrohrprüfung pro Jahr

Zumal durch das für die Endrohrprüfung notwendige Vollgasgeben im Leerlauf auch Motorschäden entstehen können. „Diese Autos sind dann meist ein Totalschaden“, klärt ARBÖ-General Gerald Kumnig auf. Die betroffenen Konsumenten gehen fast immer leer aus. Vor Gericht landen jährlich zehn Fälle, betroffen sind laut Schätzungen des ÖAMTC jedoch mindestens 100 Autos. „Vielen ist nach einem Motorschaden auch nicht klar, dass dieser im Zusammenhang mit einer vorangegangen 57 a Prüfung entstanden sein könnte“, so ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold. Eine Entschädigung für die betroffenen Konsumenten gibt es jedoch fast nie. Das ist nur der Fall wenn jemand schuldhaft den Schaden verursacht hätte. Da die Methode jedoch im Rahmen der §57a-Überprüfung vom Staat vorgeschrieben ist, agieren die Prüfer wie Beamte und haften deshalb bei korrekter Anwendung der Vorschriften für mögliche Folgeschäden nicht. „Bei der Messung durch die Onboard-Diagnose sind Motorschäden dagegen ausgeschlossen“, so ARBÖ-General Kumnig.

Neue Methode misst Zustand des Autos nicht nur punktuell

Um zu demonstrieren, dass die Endrohrtechnik nicht mehr zeitgemäß ist, wurde auch die moderne sogenannte Onboard-Diagnose (OBD) im Technikzentrum des ÖAMTCs vorgeführt. Der Techniker verbindet dazu mittels Bluetooth mit der ÖAMTC- Software mit jenem des Autos und liest – ohne das Auto zu starten – die Daten über Auspuff, Luftausstoß oder Partikelfilter in minutenschnelle aus. „Im Gegensatz zur Endrohrmesung ist die Onboard-Diagnose keine punktuelle Messung am Tag der Prüfung, sondern kann die Abgasnachbehandlung und möglichen hohen Verschleiß über das gesamte Jahr auslesen. Die Software verfügt über viele Sensoren, die den technischen Zustand des Autos wesentlich genauer und umfangreicher feststellen als die Endrohrmessung“, resümiert ARBÖ-General Gerald Kumnig. „Bei Verdacht auf Manipulation, etwa wenn der Auspuff stark verrußt ist, können die Prüfer auch weiterhin jederzeit die Endrohrmessung zusätzlich durchführen“, so Minister Hofer.

„Pickerlprüfung ist kein Abgastest“

„Eine Analyse der Emissionen ist jedoch bei der Pickerl-Prüfung ohnehin nicht Sinn der Sache. Die jährliche Pickerlprüfung ist schließlich kein Abgastest“, stellt Schmerold klar. Ziel der jährlichen § 57a Prüfung sei lediglich den Wartungszustand des Fahrzeuges zu überprüfen. „Eine Prüfung der Abgase von Automodellen ist nur auf einem Rollenprüfstand, wie sie auf der Technischen Universität, angesetzt werden möglich. Diese sind aber äußerst umfangreich und werden chemisch analysiert. Pro Test kosten solche Messungen rund 10.000 Euro“, erläutert Minister Hofer den Unterschied zur Pickerl-Prüfung, die im Schnitt nur 45 Minuten dauert und 50 Euro kostet. Auch ein professionelles Chip-Tuning kann weder mit der einen noch mit der andere Prüfmethode endteckt werden. Eine Schadstoffmessung erfolgt nur bei der Typengenehmigung neuer Modelle des Herstellers nicht für jedes einzelne Auto. Diese für die Messungen notwendigen Prüfzyklen werden nun in der EU ab September strengeren Kriterien unterzogen.

Neues Gesetz tritt ab 1. Februar in Kraft

Die neue Gesetzesnovelle, die die Endrohrprüfung durch die Onboard-Diagnose ersetzt, soll laut Minister Hofer bereits ab 1. Februar 2018 in Kraft treten. Konkret soll mit der Novelle der Prüf- und Begutachtungsstellen-Verordnung bei Fahrzeugen der Klassen Euro 5 und Euro 6 die Funktionsfähigkeit des Abgassystems mit Hilfe der Onboard-Diagnose bestimmt werden statt wie derzeit mit einer Endrohrmessung