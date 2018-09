Der Verkaufsschlager von Lexus, der NX 300h, ist neu überarbeitet am Markt. Der Exote im Kompaktwagen-Klasse hat einiges zu bieten, nicht nur zwei große Elektrobatterien.

Das mit Hybrid-Autos ist so eine Sache. Ohne ordentlich PS werden diese Modelle nach der Beschleunigung bei höherem Tempo leicht zu saft- und kraftlosen Fortbewegungsmitteln. Deshalb kommt es zuallererst darauf an, ob die Power stimmt, sofern man das Modell nicht nur durch die Ökobrille beurteilt. Diese Kraft hat der neue Kompakt-SUV von Lexus, der NX 300h. Einer der Verkaufsschlager der Luxusmarke von Toyota, treiben insgesamt 200 PS an. Selbst nach dem Beschleunigungen, die Stärken von Autos mit Elektroantrieb, bleibt noch genug Saft zum Cruisen mit zügigem Tempo.

Leistungsstarker Elektroantrieb

Wer es wirklich darauf anlegt, mit viel Strom unterwegs zu sein, liegt bei dem Vollblut-Hybrid richtig. Das von Trend.at getestete Modell verfügt, neben dem 2,5-Liter-Benziner, über einen riesigen Elektromotor mit 155 kW. In Kombination mit dem Benzinmotor ergibt das eine Systemleistung von exakt 197 PS. Selbst der Allrad wird von einem der zwei Elektromotor angetrieben, der direkt auf die Hinterräder wirkt. Trotz der leistungsstarken Elektromotoren verzichten die Japaner darauf den Strom - als Plug-in-Hybrid - auch aus der Steckdose generieren zu können, wie es andere Hersteller mit größerem E-Antrieb vielfach tun. Der Stromspeicher wird dafür von einem Generator gespeist, der vom Motor angetrieben wird oder durch das Bremsen Energie gewinnt. Das ändert jedoch nichts daran, dass sich, trotz der großen Batterie, praktisch sofort beim Starten der Verbrennungsmotor dazuschaltet. Aber ein Knopfdruck auf den EV-Button genügt und der SUV gleitet leise wie eine Katze durch das Wohngebiet.

Wenn beim Überholen oder bei Bergfahrten eine Extraportion Schub gefragt ist, schaltet sich ein E-Antrieb dazu und schon geht dem Lexus auch in solchen Momenten nicht mehr die Kraft aus. Nur wenn man dem Hybrid richtig Leistung abverlangt, kann er laut werden.

Großer SUV, moderater Verbrauch

Der Verbrauch bleibt,selbst bei flottem Tempo, unter acht Liter auf 100 Kilometer. In der Stadt schafft, wer spritsparend unterwegs ist, bei lockerem Dahinrollen und geringer Beschleunigung im Stoßverkehr 7,3 Liter. Der Lexus ist damit zwar kein Spritsparwunder, aber für ein 4,6 Meter langes SUV, das fast zwei Tonnen wiegt, ist auch keine schlechte Leistung.

Gut in der Kurve

Die Geräuschdämmung ist exzellent. Vom Benziner ist auch dank guter Laufkultur wenig zu hören - selbst wenn man von „Sport“ auf „Sport plus“ dreht und der Hybrid kernig voranstrebt und das auch akustisch untermalt. Dazu wird sportliches Fahren geliefert. Das getestete Topmodell F-Sport reagiert mit adaptiver Federung flott auf die angefahrenen Kurven, ohne ins Wanken zu geraten. Die Kraft kommt über eine Sechs-Stufen-Automatik auf die Straße. Die wurde in der neuen Version zwar verbessert, aber noch flotter reagieren könnte.

Platz da! Außen mächtig, innen geräumig

Der Kompakt-Wagen schindet für seine Größe ganz schön Eindruck. Der mächtige Grill zieht alleine die Blicke schon auf sich. Diesen zieren den für Lexus typischen großen, tief eingeschnittene Lufteinlässe, neuerdings sorgen auch lange horizontale Streben für Aufmerksamkeit. Das Premium-Modell wirkt nicht nur bullig, es ist auch geräumig. Selbst in der zweiten Reihe muss man sich nicht hineinzwängen. Trotz großer Batterie leidet beispielsweise die Größe des Kofferraums nicht darunter. Der fasst ein Volumen von 555 Liter. Das bietet locker Platz für zwei große Koffer.

Eingabe per Touchpad kann zum Geduldsspiel werden

Groß ist auch der neue Monitor für das Multimedia-System. In der Grundversion ist der Bildschirm von bisher sieben auf acht Zoll gewachsen, mit Navi ist er jetzt 10,3 Zoll groß. Beide werden über ein vergrößertes Touchpad in der Mittelkonsole gesteuert, dessen Handling mühsam werden kann. Das Surfen mit dem Zeigefinger ist nicht nur Übungssache, das Gerät macht es einem nicht leicht. Noch bevor es einem gelingt das Ziel einzugeben, sucht man mit dem Finger auf der Suche nach dem Feld für "Straße" oder "Ort" auf dem Touchpad vergeblich. Die Eingabe der gewünschten Destination kann so zum Geduldsspiel werden.

Viele hochwertige Details und nützliche Fahrhilfen

Der Sound, beigesteuert von der Marke Levinson, ist dagegen ausgezeichnet und sorgt als einer von vielen Puzzleteilen dafür, dass man sich im Lexus, der Edelmarke von Toyota, wohl fühlt. Für entspanntes Fahren sorgen nicht weiche Sitze und Lenkrad aus Leder und andere hochwertige Materialien, sondern auch Technikhilfen wie das Head-up-Display, mit dem das Tempo und die Navigationshinweise gut im Blick auf die Windschutzscheibe projiziert werden. Das Handy wird induktiv geladen, die 360°-Rundumsicht ist hervorragend. Zu den nützlichen Assistenten zählt auch der Abstandsregeltempomat, der automatisches Abstandhalten unkompliziert macht.

Lexus NX 300h

Listenpreis: ab 41.990 Euro

Preis Testauto: Lexus NX 300h F Sport: 58.990 Euro

Antrieb: Benzin/Strom

Motor: 2,5-Liter, 4-Zylinder

Max. Drehmoment: 210 Nm

Systemleistung: 197 PS

Hubraum: 2.495 ccm

Beschleunigung: 9,2 Sekunden auf 100 km/h

C02-Ausstoß: 130 g/km

Höchstgeschwindigkeit: 180 Km/h

Testverbrauch: 7,9 Liter/100 km