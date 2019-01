Tesla Model 3 vor Europa-Verkaufsstart

Das als Hoffnungsträger für den Elektroauto-Pionier Tesla gehandelte Mittelklasse-Modell 3 steht vor dem Verkaufsstart in Europa. Dem Auto wurde die finale Zulassung erteilt. Das Auto wird etwa doppelt so teuer sein wie ursprünglich angekündigt.

Lange mussten die Europäer auf die Markteinführung des Mittelklasse-Elektroautos "Model 3" von Tesla warten, doch nun scheint sein Verkaufsstart unmittelbar bevorzustehen: Dem Auto wurde die finale Zulassung für Europa erteilt.

Wer 1.000 Euro angezahlt und gehofft hatte, das Auto um den ursprünglich kolportierten Preis von rund 30.000 Euro kaufen zu können, wird jedoch enttäuscht sein. Das Auto wird nämlich in etwa doppelt so viel kosten. Tesla will den Model 3 in Europa zunächst in zwei Varianten, einer "Long Range" Version um 58.400 Euro und einer "Performance" Version um 66.100 Euro anbieten.

Das Auto wird rutscht damit preislich gesehen von der Mittelklasse Richtung Oberklasse und davon dass mit dem Model 3 Elektromobilität für eine breite Masse erschwinglich wird kann nun kaum mehr die Rede sein.