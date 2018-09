So schläft und fährt man im Volvo der Zukunft

Airlines könnten auf ihren Kurzstreckenflügen in Zukunft Konkurrenz bekommen. Volvo will sich mit seinem neuen 360c Konzept ein Auto anbieten, dass Fliegen überflüssig macht. Vier verschiedene Einsatzmöglichkeiten seiner Modelle haben die Schweden nun als Zukunftsvisionen vorgestellt.

Eine Welt, in der kürzere Strecken ohne Flugzeuge absolviert werden? Ohne Sicherheitskontrollen, Warteschlangen und laute, überfüllte Flieger? Stattdessen ist man in einem Privatabteil wie in der ersten Klasse unterwegs und wird zuhause abgeholt und direkt zum Ziel gebracht. Dieses Idealbild des autonomen Reisens hat die Volvo nun mit ihrem neuen 360c Konzept vorgestellt. Gefahren wird fahrtechnisch gesehen aus ganzheitlicher Sicht: autonome, elektrische, vernetzte und sicher. Menschliche Fahrer: Überflüssig.

Vier Einsatzmöglichkeiten

Mit dem 360c Konzept werden vier Einsatzmöglichkeiten für autonome Fahrzeuge präsentiert: Das Auto wird zur Schlafstätte, zum mobilen Büro, zum Wohnzimmer oder dient als Unterhaltungsraum. Die Nutzer definieren wie gereist wird. Volov plädiert zudem für einen globaler Standard für die sichere Kommunikation zwischen autonomen Fahrzeugen und allen anderen Verkehrsteilnehmern.

Autonomes Fahren eröffnet neue Geschäftsmodelle

„Das Geschäft wird sich in den kommenden Jahren ändern“, sagt Håkan Samuelsson, Chef von Volvo Car. „Autonomes Fahren hilft uns, den nächsten Schritt bei der Sicherheit zu gehen, aber auch neue spannende Geschäftsmodelle zu eröffnen. Kunden können im Auto künftig das machen, was sie wollen.“

Volvo will sich als Konkurrent für Kurzstreckenflüge positionieren

Volvo will sich mit dem neuen Konzept als Konkurrenten für Kurzstreckenflüge positionieren und sich damit laut eigenen Angaben in dieser Multimilliarden-Dollar-Industrie mit Fluggesellschaften, Flugzeugherstellern und anderen Dienstleistern in Stellung bringen. Insbesonders kürzere Strecken, bei denen Start- und Zielort nur rund 300 Kilometer auseinander liegen, würden sich für alternative Verkehrsmittel eignen. „Unsere Schlafkabine bietet Premium-Komfort und ruhiges Reisen bei Nacht, sodass man erfrischt am Zielort aufwacht. Es könnte uns in die Lage versetzen, mit den weltweit führenden Flugzeugherstellern zu konkurrieren", so Mårten Levenstam, Senior Vice President Corporate Strategy.

Autonome Fahrzeugkonzepte neigen dazu, ein Schaufenster der Technik zu werden anstatt eine Vision dafür, wie Menschen sie nutzen. Aber Volvo stellt den Menschen in den Mittelpunkt. “, so Robin Page, Senior Vice President Design bei der Volvo.