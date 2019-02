So will Ford die Paktzustellung in Städten verbessern

Ford hat eine Software-Plattform entwickelt, die die Paketzustellung in Städten optimieren soll. Die neue Technik soll fünf Lieferwagen durch einen, plus ein Team von vier Kurieren ersetzen. Erste Tests starten in London. So funktioniert die neue Technik.

Ford will mit einer neuen digitalen Paketkoordination die Paketzustellung in größeren Städten effizienter und damit billiger machen.

Der US-Autobauer hat dazu eine cloudbasierte Routing- und Logistiksoftware entwickelt, die den gesamten Lieferdienst vom Depot bis zur Haustür besser steuern soll.



Die sogenannte MoDe:Link Software soll Unternehmen dabei helfen, ihre Logistikkette zu optimieren und die Auslastung der Transportfahrzeuge zu erhöhen. Das neue Lieferservice hat laut Ford das Potenzial, den städtischen Straßenverkehr zu entlasten, Emissionen zu reduzieren und die Lieferzeiten zu verbessern. Vor allem auf den letzten Metern zu den Kunden, wo Fahrradkuriere und Zusteller zu Fuß unterwegs sind, gibt es derzeit Schwachstellen, so Ford. An der setzt Ford mit seiner neuen Zustellsoftware an. Sie hat das Ziel nicht nur effizient, sondern auch kostensparend zu sein.

70 Prozent der Kunden wollen eine möglichst billige Form der Zustellung und nicht eine möglichst schnelle

Wie wichtig eine effiziente Form der Zustellung Kunden ist, zeigt eine Studie der Unternehmensberater von McKinsey. Demnach wollen 70 Prozent der Kunden eine möglichst billige und nicht eine möglichst schnelle Zustellung ihres Pakets, wenn es darum geht, wer die Kosten für die Zustellung übernimmt. Die möglichst schnelle Form der Zustellung, bei der der Kunde die Kosten übernimmt, streben jedoch nur 15 Prozent der Befragten an.



So soll das neue Lieferservice funktionieren

Um die Zustellung auf den letzten Metern günstiger und effizienter zu gestalten, setzt Ford auf flexible Teams von leichten Transportern, Fahrrad- und Fußgängerkuriere. So sollen vor allem die letzten Meter zum Kunden verbessert werden. Mehrere Algorithmen analysieren dazu zunächst die Anzahl der Pakete, die an einem Tag an welche Orte ausgeliefert werden sollen. Dann werden entsprechend dafür bestimmte Punkte im Stadtgebiet ausgewählt, wo sich Fahrer von Transportern und Teams von Fahrradkurieren und Paketzusteller, die zu Fuß unterwegs sind, treffen, um von dort aus die Pakete mit Kurieren die letzten Meter möglichst rasch zu bewältigen. Diese Spots, wo sich Transporter und Kuriere treffen, sind flexibel und können sich über den Tag ändern, je nach Verkehr, damit das jeweilige Team am effektivsten die Pakete zustellen kann.



Es ist sinnvoll, Lieferungen auf flexiblere, effizientere und kostengünstigere Verkehrsmittel zu verlagern.



E-Bikes und Kuriere statt Lieferwägen

Zum Einsatz sollen Kleinstfahrzeugen, E-Cargo-Bikes, Kuriere und Maßnahmen zur Verbesserung der logistischen Effizienz kommen. Transporter sollen als Lieferknotenpunkte dienen, die Aufträge von einem Depot abholen und dann kurz, an strategischen Standorten, anhalten. So sollen zudem parkende Lieferwägen an Straßenrändern, wo Transporter für Lieferdienste üblicherweise beladen und entladen werden, überflüssig werden. „Für die letzte Meile der Zustellung, die aufgrund von Staus und Parkplatzmangel mitunter eine echte Herausforderung sind, ist es sinnvoll, Lieferungen auf flexiblere, effizientere und kostengünstigere Verkehrsmittel zu verlagern“, resümiert Tom Thompson, Projeketleiter Ford Mobility.

Paketservice in London setzt auf die neue Algorithmen von Ford

Ford hat deshalb unter dem Titel „Warenhaus auf Rädern“ nun eine Kooperation mit dem Londoner Paketservice Gnewt gestartet. Gnewt betreibt mit mehr als 70 Elektrofahrzeugen die größte Lieferflotte von Elektrofahrzeugen in Großbritannien. In Zusammenarbeit mit Einzelhandels-, E-Commerce- und Logistikunternehmen liefert Gnewt jährlich drei Millionen Pakete in London aus. "Der Warenverkehr ist von zentraler Bedeutung für die Londoner Wirtschaft, er macht die Hälfte des Wirtschaftsprodukts der britischen Hauptstadt aus“, sagte Michael Hurwitz, Leiter der Verkehrsinnovation für den Transport in London.

Ein statt fünf Lieferwägen

Das Einsparpotential ist laut Ford hoch. Das Unternehmen schätzt, dass ein Lieferwagen und ein vernetztes Team von vier Kurieren, zu Fuß oder mit dem Fahrrad, die gleiche Anzahl von Paketen bewältigen können wie fünf einzelne Lieferwagen.