So starten Fiat und Maserati in die Elektrozukunft

Ab 2020 liefert der FCA-Konzern seine ersten Elektroautos aus, ebenso Maserati, dessen E-Batterien im selben Werk montiert werden sollen. Wie die Batterie-Montage aufgezogen wird, was es kostet und wie viel Milliarden der Konzern mit Marken wie Fiat oder Jeep binnen drei Jahren für die E-Offensive investieren will. Welche E-Modelle Mitbewerber Maserati plant und welcher Antrieb bei der Autoschmiede bald Geschichte ist.

Die beiden italienischen Autobauer FCA mit den Marken Fiat, Alfa Romeo, Jeep und Abarth und Mitbewerber Maserati haben Großes vor und kooperieren deshalb nun. Ab 2020 werden die ersten zu 100 Prozent elektrisch gebauten Modelle der beiden italienischen Marken Fiat und Maserati in Serie gehen. Für die Montage der E-Autobatterien wird nun im Turiner Werk Mirafiori der FCA-Gruppe ein Gebäude für die Batteriemontage neuer Modelle der beiden Autohersteller, ein sogenannter "Battery Hub", gebaut. Im Werk Mirafiori wird auch das neue Elektroauto, der elektrifizierte Fiat 500, gefertigt werden. Dort wurden bereits die ersten Roboter für die Produktion aufgestellt, die Serienfertigung wird aber erst im zweiten Quartal 2020 beginnen. Premiere soll der Fiat 500 electric auf dem Genfer Autosalon im Frühjahr haben, Markteinführung ist für den Juli geplant.

50 Millionen für Elektro-Techzentrum

Die Anfangsinvestitionen für den neuen Battery Hub von FCA betragen 50 Millionen Euro. Das Batterie-Techzentrum soll auch Qualitätskontrolle und Komponententest beinhalten, Prototypen gefertigt werden und Experimente durchgeführt werden. Für die Batteriemontage werden auch sogenannte kollaborative Roboter, die mit Menschen gewissermaßen Hand in Hand arbeiten, eingesetzt. Beispielsweise werden die Batterien nach der Montage elektronisch auf Effizienz geprüft. FCA-Partner auf diesem Gebiet ist der italienische Roboterhersteller Comau, eine Tochter von FCA.

Partnerschaft für Elektrifizierung wichtig

„Die Automobilindustrie steht vor einer Phase tiefgreifender Änderungen. Einer der wichtigsten Trends ist dabei die Elektrifizierung", sagt Pietro Gorlier, operativer Chef von Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Jüngst wurden deshalb auch Partnerschaften mit Anbietern von Ladeinfrastruktur geschlossen, die über Technologie vom Fahrzeug zum Netz verfügen und Dienstleister für Käufer von Hybrid- und Elektro-Fahrzeugen. Gorlier: "Die Kooperationen betreffen Italien und den Rest der Welt."

Labor eines Energieversorgers soll helfen Spitzenbelastungen durch Stromtankstellen auszugleichen

Eine Kooperation für die E-Mobilitätsangebote von FCA wurde kürzlich mit dem italienischen Energieversorger Terna über gemeinsame Tests für Mobilitätsdienstleistungen und -technologien vereinbart. Teil der Partnerschaft ist der Aufbau eines Labors für Elektro-Mobilität am Sitz von Terna in Turin. Dort sollen Möglichkeiten erforscht werden, wie Leistung und Kapazität der Energiespeicher von Elektro-Fahrzeugen dazu genutzt werden können, die Stabilität des italienischen Stromnetzes zu sichern. Wenn zu bestimmten Tageszeiten nämlich gleichzeitig viele Elektro-Fahrzeuge an Ladestationen angeschlossen werden, steigt die Belastung des Stromnetzes stark an. Intelligentes Management der Ladeinfrastruktur über die V2G-Zugänge soll helfen, diese Lastspitzen auszugleichen und so die Flexibilität des gesamten Systems zu erhöhen. Mit diesen Zugängen, etwa in Form von Wallboxen, könnten Nutzer Strom aus ihren Fahrzeugen ins öffentliche Netz einspeisen, um etwa Stromsenken auszugleichen oder umgekehrt bei Stromspitzen Energie aufzunehmen. Ebenfalls mit Terna hat FCA eine Kooperation im Bereich "Vehicle-to-Grid", also Infrastruktur vom Netz zum Auto, vereinbart. Neue Technologien sollen so etwa dazu führen Kosten des Fahrzeugs für den Besitzer zu reduzieren. Gleichzeitig ist diese Technologie der ideale Weg, die Nachhaltigkeit und die Leistungsfähigkeit des Stromnetzes insgesamt zu verbessern", so FCA-Vorstand Golier.

Produktion startet im zweiten Halbjahr 2020

Im Turiner Werk Mirafiori wird ab dem zweiten Quartal 2020 die neue, elektrisch angetriebene Modellvariante des Fiat 500 gefertigt. Dafür sind 1.200 Mitarbeiter tätig. Zum Start ist eine Produktion von 80.000 Fahrzeugen pro Jahr vorgesehen, eine Steigerung in der Zukunft ist möglich. Ebenfalls im Werk Mirafiori werden künftig die zu 100 Prozent elektrischen Modellversionen von Maserati GranTurismo und Maserati GranCabrio gefertigt, die ersten Elektro-Fahrzeuge der Marke.

Erste Plug-in-Hybride von FCA-Tochter Jeep bereits vorgestellt

FCA hat auf dem Genfer Autosalon 2019 seine ersten Plug-in-Hybride vorgestellt, den Jeep Compass PHEV und den Renegade PHEV. Nun steht die Vorstellung des elektrisch angetriebenen Fiat 500 an. Der Elektro-Fiat soll auf einer neuen Plattform basieren, die speziell für Elektroautos entwickelt wurde.

Innerhalb von drei Jahren fünf Milliarden Euro Investment geplant

Zum Werk Mirafiori gehört auch die Fabrik im benachbarten Grugliasco. Rund 20.000 Mitarbeiter sind insgesamt in diesen beiden Produktionsstätten in der Fertigung, Entwicklung, Design, Verkauf, Finanzdienstleistungen und Ersatzteile beschäftigt. Das Werk Mirafiori ist weltweit das größten von FCA.

Insgesamt wird Fiat Chrysler in den Jahren 2019 bis 2021 mehr als fünf Milliarden Euro in Italien investieren. Kern der Investition ist die tiefgreifende Modernisierung der gesamten Produktpalette.

13 komplett neue Modelle und 12 E-Modelle geplant

Vorgesehen sind bei FCA 13 komplett neue oder umfassend überarbeitete Modelle. Im Rahmen der Elektrifizierungsstrategie werden darüber hinaus zwölf Elektro-Fahrzeuge präsentiert, basierend entweder auf komplett neuen oder bereits existierenden Modellen. Alle neuen Produkte werden 100 Prozent italienisch sein", betont FCA . Weder die Entwicklung noch die Produktion will man ins Ausland verlagern. Angekündigt werden sowohl reine Elektroautos als auch Plug-In-Hybride.

Diese Elektro- und Hybridmodelle plant Maserati - Diesel ist Geschichte

Bei Partner und Luxusautobauer Maserati ist ein elektrischer Viertürer ähnlich dem Quattroporte oder der kleinere Ghibli geplant, Konkurrent für den Porsche Taycan und das Tesla Model S und Model 3. Der Ghibli soll zunächst hybridisiert werden. Gleichzeitig eleminiert Maserati sden Diesel aus seinen Modellen. Dieselmotor bedeuten dürfte. Ein Sport-Coupé, wie die Studie Alfieri nahelegt, dürfte ein Hybrid oder Plug-In-Hybrid mit PS-starkem Benzinmotor werden. Die Modelle dürften weiterhin den Namen GranTurismo und GranCabrio tragen. Neu hinzu kommen soll auch ein Modell, dass dem Porsche Macan und dem Tesla Model Y Paroli bieten soll. Die italienische Sportwagenschmiede will aber auch das autonome Fahren vorantreiben.