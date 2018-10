Der Kampf um die Business-Kunden in Punkto C02-Ausstoß wird härter. BMW kommt nun einem besonders sparsamen Motoren auf den Markt - made in Austria.

Hersteller von Luxusautos kommen mit neuen Modellen mit immer niedrigeren C02-Werten heraus. Trend.at hat verglichen welche Oberklassen-Limousinen und Kombis für Vorstände andere Top-Manager besonders niedrige C02-Werte liefern und deshalb als Firmenautos mit vergünstigtem Sachbezug deshalb besonders interessant sind.

Der Kampf um Firmenwagen-Käufe, die Limousinen mit niedrigem C02-Ausstoß suchen, wird auch bei Oberklassenmodellen immer härter. So achten auch Top-Manager, denen ein Firmenauto zusteht, mittlerweile noch genauer als früher auf die Höhe des C02-Ausstoßes ihres Firmenwagens. Der Grund: Der C02-Grenzwerte, die für einen begünstigten Sachbezug gelten, sinken Jahr für Jahr. Damit müssen auch Vorstände, Geschäftsführer und andere Topmanager für ihre luxuriösen und vor allem ps-starken Firmenwagen, auch privat tief in die Tasche greifen, wenn sie den Grenzwert für den Sachbezug überschreiten. Die monatlich Steuern, bemessen am Kaufpreis sind nicht ohne und können bis zu 960 Euro betragen. Die Höhe des Sachbezugs hängt vom offiziell ermittelten C02-Ausstoß pro gefahrenem Kilometer ab. Der Zuschlag zur Lohnsteuerbemessungsgrundlage gilt ab dem Jahr der Anschaffung für die gesamte Dauer der Nutzung.

Heuer gilt ein begünstigter Sachbezug von 1,5 Prozent für Modelle, die nicht mehr als 124 g/km C02 ausstoßen. Ab 1. Jänner 2019 sinkt die Grenze bereits auf 121 Gramm pro Kilometer. Vorausgesetzt jeweils, dass das Firmenauto auch privat genutzt wird. 2020 wird der Grenzwert dann mit nur 118 g/km angesetzt. Der Zuschlag zur Lohnsteuerbemessungsgrundlage gilt ab dem Jahr der Anschaffung für die gesamte Dauer der Nutzung. All jene, die ein Auto anschaffen, das über dem jeweiligen Grenzwert liegen, müssen Zuschlag in zweiprozentiger Höhe zahlen.

Volvo S90 mit 300 PS im Bestfalleinen C02-Ausstoß von 46 g/km

Die Krönung der C02-armen Business-Limousinen ist der Volvo S90. Dieser schafft als Benzin-Hybrid mit der T8 Twin Engine, ausgestattet mit insgesamt 303 PS, einen C02-Ausstoß von nur 46 Gramm pro Kilometer. Das Fahrzeug ist sogar von der Normverbrauchsabgabe (NoVA) befreit. Beim reinen Dieselmodell mit dem geringsten Ausstoß, dem S90 D3, liegt der C02-Wert bei 122 Gramm und schafft heuer noch die 124 Gramm-Marke. Nächstes Jahr geht es sich aber bereits mit dem neuen Grenzwert von 121 Gramm nicht mehr aus. Wer heuer noch zuschlagen will, sollte für den verbrauchsärmsten Diesel zumindest 46.761 Euro einkalkulieren. Der Hybrid ist ab 70.700 Euro zu haben.

Lexus GS 300h liefert mit nur 104 Gramm C02-Ausstoß einen Spitzenwert bei Business-Limousinen

Zu den Luxuslimousinen mit extrem niedrigem Kohlendioxid-Emissionen zählt auch der Lexus GS 300h. Der Benziner mit Hybridantrieb mit einem 2,5-Liter-Motor unter der Haube braucht nur 104 Gramm C02 pro Kilometer. Ebenfalls einen Spitzenwert erzielt der Wagen mit 4,4 Liter/100 Kilometer beim Verbrauch. Allerdings ist das Luxusgefährt auch einer der teuersten seiner Kategorie. Der Basispreis beträgt 58.300 Euro. Dafür gibt es aber Zusammen mit der E-Maschine auf eine Systemleistung von 218 PS.

VW Arteon mit 150 PS: 109 g/km C02

Bestwerte liefert der neue VW Arteon. Die 150 PS-Limousine ist ab einem Preis von 41.460 Euro nicht nur vergleichsweise billig, diese stößt sogar nur 109 g/km C02 aus. Die NoVA kann sich mit vier Prozent auf den Kaufpreis auch sehen lassen. Selbst wenn man dem 190 PS-Modell den Vorzug gibt, liegt man mit 121 g/km C02 noch immer unter der aktuellen Sachbezugsgrenze.

Neuer 5er BMW mit 150 PS mit nur 116 Gramm C02

Doch jetzt will BMW mit der Präsentation einer besonders sparsamen Luxusmodells auf Kundenfang gehen. So bietet BMW nun einen neuen, besonders sparsamen 2-Liter-Dieselmotor an. Die Limousine mit Dieselantrieb, der BMW 518d, ist mit 116g CO2/km unterwegs und leistet 150 PS. Verbrauch: 4,5 Liter/100 km. Produziert im oberösterreichischen Motorenwerk in Steyr.

5er BMW Kombi: 123 g C02/km

Auch der BMW 518d Touring arbeitet mit 123g CO2/km äußerst effizient. So sollen neben verbesserter Dynamik, Abgasreinigung und ein kombiniertes Abgasnachbehandlungssystem mit SCR- und NOx- Speicherkatalysator für geringe Emissionen in realen Fahrsituationen sorgen. Zudem wurde der Einspritzdruck auf 2.200 bar deutlich erhöht. Die Technologie ermöglicht es, die Einspritzdauer ist auf wenige millionstel Sekunden gesunken. Der Verbrauch liegt durch diese Maßnahmen laut Hersteller bei 4,8 Liter/100 Kilometer. Durch den geringen CO2-Ausstoß wird lediglich eine NoVA-Abgabe von fünf Prozent für die Limousine und sieben Prozent für den Touring fällig.

Der Einstiegspreis für die neue 5er Diesellimousine von BMW liegt bei 48.900 Euro, der Kombi kostet mindestens 52.450 Euro.

Audi A6 (150 PS) mit 117 g/C02 hinter BMW, beim Kombi aber klar in der C02-Führung

Ein harter Konkurrent auf dem C02-Feld ist auch Audi. Die neue 6er Limousine verbraucht in der niedrigsten Kategorie mit 117 g/C02 nur um ein Gramm weniger als BMW mit seinem neuen Spitzen-C02-Modell in dieser Klasse. Beim Kombi, dem Audi A6 Avant, haben die Ingolstädter gegenüber BMW sogar klar die Nase vorn. Beim BMW Touring sind es schließlich 123 Gramm.

Mercedes E-Klassen-Limousine mit 150 PS: Ab 127 g/km C02

Etwas hinter her fährt Mercedes beim C02-Wettbewerb. Die Mercedes E-Klassen-Limousine verursacht bei seinen C02-optimiertesten Modellen, auch hier ist es ein Diesel, einen C02-Ausstoß von 127 g/km. Die Limousine ist wie der 5er BMW mit 150 PS ausgestattet. Das Fahrzeug kostet im günstigsten Fall 48.790 Euro. Das T-Modell, der Kombi in der E-Klasse, wird ab 51.930 Euro veranschlagt, weist im C02-schonestem Fall immerhin 135 Gramm pro Kilometer aus. Der offizielle Verbrauch liegt nach dem neuen Prüfzyklus WLTP mit 4,9 Liter/100 Kilometer aber fast gleichauf mit dem neuen BMW Touring. Den begünstigten Sachbezug von 1,5 Prozent können Liebhaber dieser Premienmodelle aus Stuttgart in beiden Fällen nicht lukrieren.

Jaguar XE ab 163 PS stößt 126 g/km C02 aus

Für Fahrer der Oberklassen-Limousine Jaguar XE geht sich der begünstigte Sachbezug ebenfalls schon 2018 nicht aus. Stößt das Modell doch mit 126 g/km um zwei Gramm zu viel aus, als dass der 1,5 prozentige Sachbezug gewährt werden würde. Der offizielle Mindestverbrauch ist aber mit 4,8 Liter/100 Kilometer aber recht gut. Auch der Preis ist mit 40.600 Euro ist für die 163-PS-Limousine recht passabel.