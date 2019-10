Vor Elefantenhochzeit: Fiat und PSA verhandlen über Fusion

Fiat (FCA) und Peugeot und Citroen (PSA) verhandeln offiziell über einen Zusammenschluss. Warum ein solcher bitter nötig wäre und warum die beiden logische Partner wären.

Der französische Autokonzern PSA zu der die Marken Peugeot, Citroen, DS und Opel gehören und die FIAT Chrysler-Gruppe (FCA) verhandeln offiziell über die Schaffung eines gemeinsamen Automobil-Konzerns. Der Verwaltungsrat des Autokonzerns Fiat Chrysler berät sich zum Thema, der Pakt mit den Franzosen könnte danach umgehend besiegelt werden.

In einer knappen Stellungnahme teilten FCA und PSA mit, dass ein weltweit führender Konzern entstehen soll, um die kostspieligen technologischen und regulatorischen Herausforderungen anzugehen. Beide Unternehmen hätten gemeinsam einen Börsenwert von rund 50 Milliarden Dollar.

Anleger begrüßten die mögliche Verschmelzung des italienisch-amerikanischen Herstellers Fiat Chrysler Automobiles (FCA) mit der Nummer zwei in Frankreich mit kräftigen Kursgewinnen an den Börsen in Mailand und Paris. Auch Analysten halten es für sinnvoll, wenn mit PSA und FCA zwei europäische Autobauer angesichts des teuren Technologiewandels ihre Kräfte bündeln. Die Ratingagentur Standard & Poor's erklärte, eine Fusion verbessere die Kreditwürdigkeit der Unternehmen.

Die Italiener suchen seit Jahren einen Partner und haben bereits viele Versuche in diese Richtung gestartet. Zuletzt im Mai sind sie mit einem Vorschlag an Renault herangetreten, um kurz darauf aber wieder davon abzusehen. Nun also der Versuch sich mit der PSA Gruppe,, zu vereinen. Der Marke Fiat geht es schon seit Jahren schlecht. Das Hauptwerk Mirafiori in Turin musste bereits tausende Beschäftigte entlassen.

"Eine Fusion von FIAT Chrysler und PSA wäre absolut sinnvoll und dürfte weit weniger Probleme bereiten, als ein Zusammenschluss mit dem Renault-Konzern, der zunächst einmal seine Liaison mit Nissan in den Griff bekommen muss", so Autoaktien-Spezialist Frank Schwope von der Nord/Landesbank.

Der deutsche Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer warnt mit Blick auf die Fusionspläne der französischen PSA-Gruppe und des US-italienischen Autoherstellers Fiat Chrysler vor negativen Folgen für Opel. "Beide Seiten wollen die Fusion, für beide hat sie Vorteile. Aber Opel zieht den schwarzen Peter"

Ein Zusammenschluss müsste aber auch politisch abgesegnet werden: Großaktionäre von PSA sind mit jeweils gut zwölf Prozent die Familie Peugeot sowie der chinesische und der französische Staat. Bei Fiat - beherrscht von der Agnelli-Familie - dürfte auch die amerikanische Regierung ein Auge darauf haben, wer über den US-Hersteller Chrysler zu bestimmen hat - insbesondere, wenn China als Anteilseigner im Spiel ist. Die Volksrepublik ist an PSA über den Fahrzeugbauer Dongfeng beteiligt.

Bereits in der Vergangenheit kooperiert . Die fehlende Größe zwingt FCA und PSA schon jetzt dazu zu koopieren. Nur so können Kosten gespart werden. "Schon alleine wegen der gemeinsamen Produkthistorie erachten wird den PSA-Konzern als den natürlicheren Fusionspartner für FIAT Chrysler", so Automobilexperte Schwope von der Nord/LB. Möglich, dass der Flirt von FIAT Chrysler mit Renault nochmal aufflammt, oder auch, dass der französische Staat, der sowohl bei Renault als auch bei PSA involviert ist, interveniert.

FCA und PSA: Nur halb so groß wie der VW-Konzern oder Toyota . Größe wird für Autohersteller angesichts der großen Herausforderungen und der damit zu stemmenden Investitionen immer wichtiger. Noch spielen beide Hersteller nur im Mittelfeld. Sind diese doch gegen dem VW-Konzern, Toyota und Renault/Nissan nur halb so groß. Volkswagen, Toyota und Renault/Nissan verkaufen jeweils mehr als zehn Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Nach einem Zusammenschluss wären sie mit neun Millionen Autos pro Jahr schon bei den großen dabei. FAC verkauft derzeit knapp fünf Millionen Autos pro Jahr. Der VW Konzern verkaufte 2018 etwa mehr als elf Millionen Autos.

FCA verdient das meiste Geld in den US-Markt - mit veralteten Modellen . Geld wird derzeit beim Fiat Chrylser Konzern vor allem in den USA verdient. Dort kommen die Modelle der FCA-Marken Jeep, RAM und Dodge gut an. Die Zukunft für europäische Autohersteller ist allerdings aufgrund von drohenden Zöllen für europäische Hersteller und auch Teilzulieferer schwer vorherzusagen. FCA macht aber 90 Prozent seiner Gewinne in den USA. Bei einer Fusion könnte der PSA-Konzern von der Stärke der Italiener am US-Markt profitieren. Ein fusionierter Konzern hätte eine starke Marktpräsenz in vielen Regionen und Fahrzeugsegmenten.

Damoklesschwert CO2-Emissionen . Gerade in Europa sind beide Konzerne unter Zugzwang. Das Geschäft in Europa wird wegen der steigenden Emissionsanforderung schwieriger. So drohen Autobauern Strafen, wenn die CO2-Emissionen weiter gesenkt werden und die Grenzen von den Herstellern nicht eingehalten werden können, wenn die Schadstoffemissionen nicht ausreichend gedrosselt werden können.

E-Mobilität . Bei Fiat ist auch die Modellpalette recht schmal geworden. „Bei Fiat lebt man mehr oder weniger von dem, in die Jahre gekommenen Fiat 500," sagt Autoprofessor Ferdinand Dudenhöffer. Wenn die FCA Gruppe nun auch zur großen Aufholjagd ansetzen will und bei Elektroautos massiv aufrüsten will. (Siehe Trend-Artikel: So starten Fiat und Maserati in die Elektrozukunft ). Doch dieser Vorstoß kostet Geld.

Die Sache mit Opel

Nach 20 Verlustjahren wieder in der Gewinnzone

PSA-Chef Carlos Tavares ist ein cleverer Zahlenmensch und guter Sanierer. Er hat Opel, das unter der Führung von General Motors zwanzig Jahre lang Verluste geschrieben hatte, nach der Übernahme bereits 2018 in die schwarzen Zahlen geführt. Was Tavares drauf hat, zeigt auch die Bilanz des Vorjahres. Der Umsatz der Gruppe stieg - auch dank Opel - um 19 Prozent auf 74 Milliarden Euro. Der Nettogewinn stieg um 40 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro. Damit lag die Gewinnmarge lag bei 7,7 Prozent. Die Strategie Tavares: Der Konzern soll in den nächsten Jahren außerhalb Europas deutlich mehr Autos verkaufen. Opel soll in Russland verkauft werden, Peugeot in Nordamerika und Citroën in Indien. PSA würde zudem auch auf dem europäischen Markt mit Fiat weiter wachsen.

Tavares würde bestimmt, ähnlich wie bei Opel, nicht davor zurückschrecken bei Fiat hart durchzugreifen und den italienischen Konzern von oben bis unten zu sanieren. Das Betätigungsfeld für Tavares wäre bestimmt breit gefächert. Skaleneffekte beim Einkauf sind absehbar, vor allem wenn künftig Fiat-Autos auf Plattformen des PSA-Konzerns produziert werden würden. "Er ist sich nicht zu fein, die Brechstange auszupacken", sagte Autoexperte Stefan Bratzel vom deutschen CAM-Institut. Vorausgesetzt natürlich die Franzosen übernehmen bei Fiat das Ruder.

Tavares meinte jüngst in einem Interview: „Wenn es Opportunitäten gibt, die Werte und Synergien schaffen, werden wir diese Chancen in Betracht ziehen. Wir wollen nicht die Größten sein, aber die Besten." Es wäre zumindest ein Versuch an die großen und innovationsstarken Player aufzuschließen. Größe wird immer wichtiger, denn den technologischen Wandel den die Branche derzeit vollzieht und noch vor sich hat, werden Autohersteller mittlerer Größe nur schwer stemmen können, ist es schon für die ganz Großen ein Kraftakt - noch dazu einer mit höchst ungewissem Ausgang.

Der deutsche Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer fürchtet allerdings, dass nach einem Zusammenschluss von FIat Chrysler und PSA "einiges an Überkapazitäten" abgebaut werden müsse, und dass dabei Opel zum Handkuss kommen könnte. Weder in Frankreich noch in Italien seien bedeutende Stellenstreichungen wahrscheinlich. Ob PSA und Fiat Chrysler dagegen beispielsweise das Opel-Entwicklungszentrum in Rüsselsheim weiter betreiben wollen, hält er für fraglich. Zum derzeitigen Sanierungsplan bei Opel gehört unter anderem ein Abbau von 2.000 der 6.400 Stellen im Entwicklungszentrum, der französische Ingenieursdienstleister Segula übernahm bereits Teile der Entwicklungsarbeit in Rüsselsheim.

Die weiteren Entscheidungen rund um Opel könnten auch Auswirkungen auf Österreich haben. Opel betreibt in Wien-Aspern eine Getriebe- und Motoren-Fabrik. Im Frühjahr wurde dort bereits ein Jobabbau angekündigt: Rund 400 der insgesamt knapp 1.200 Stellen wurden gestrichen.