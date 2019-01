Der große PS-Preisvergleich: So viel PS erhalten Sie für Ihr Geld

Wem es vor allem um die Leistungsfähigkeit seines Autos geht und dafür so wenig wie möglich Geld ausgeben möchte, sollte einen Blick auf den PS-Preisvergleich werfen. Billig kann da manchmal letztlich im Verhältnis zur PS-Anzahl auch teuer sein.

Viele PS bedeutet viel Power, und die kosten mehr Geld - möchte man meinen. Doch die Preise für ein PS zwischen einem Premiummodell und ein Billigauto sind manchmal weit näher zusammen als man glauben möchte. Die Preise pro PS rangieren zwischen rund 1.860 und 88 Euro. Die 45 beliebtesten Modelle nach Fahrzeugklasse im großen PS-Preisvergleich. Was ein PS kostet und welcher Fahrzeugtyp die meiste Power für den Kaufpreis bietet.

Ein Porsche Cayenne muss nicht mehr kosten als ein Citroön C3 oder ein BMW X5 kann gleich teuer sein wie ein Nissan Qashqai - zumindest wenn man nicht den absoluten Preis vergleicht, sondern den Preis pro Pferdestärke als Bemessungsgrundlage heranzieht. Große Unterschiede treten so auch innerhalb der Modellklassen auf. Unter nur acht Modellen liegt bei SUVs die Preisdifferenz pro PS zwischen 125 und 217 Euro. Welcher Sportwagen ist, gemessen an den PS am billigsten? Der Porsche 911, der Aston Martin DBS, der Lamborghini Hurcian oder der Ferrari 488? Bei welchen Mittelklasse-Hersteller kriegt man mehr PS für sein Geld? Bei Audi, BMW oder Merdedes?

Um das herauszufinden, hat der Online-Shop für Autoteile, kfzteile24.atden durchschnittlichen Preis pro Fahrzeug mit der durchschnittlichen PS-Anzahl der 45 beliebtesten Automodelle unterschiedlicher Fahrzeugklassen in Europa verglichen und so den Fahrzeugpreis pro PS anhand von österreichischen Preisen ermittelt. Daraus lassen sich einige überraschende Erkenntnisse ableiten. Etwa dass die PS von Premiummodellen nicht unbedingt teurer sein müssen als von Günstig-Anbietern. Ein Beispiel: Der Preis für ein PS von einem Citroen C3 und für einen Porsche Cayenne ist gleich hoch und beträgt jeweils188 Euro.

Das selbe Geld für ein PS zahlt man auch für einen BMW X5 und einen Nissan Quasqai. Bei beiden beträgt der Preis 152 Euro pro PS.

Vergleicht man PS und Preis innerhalb einer Fahrzeugklasse machen sich ebenfalls große Unterschiede bemerkbar.

Preis für ein PS eines Kompaktwagen:

Der teuerste Kompaktwagen Audi A3 Sportsback: 203 Euro

Opel Astra: 165 Euro

Nissan Qashqai: 152 Euro

Peugeot 308: 150 Euro

VW Golf: 137 Euro

Skoda Octavia 133 Euro

Mini Cooper: 131 Euro

Der billigste Kompakte: Ford Focus: 90 Euro. Für 23.438 Euro erhält man 261 PS.

Ein preislich nachvollziehbares System ist hinter den Preisen nicht zu erkennen. Zwar ist der Audi ein Premiummodell und ein höherer Preis auch für mehr PS naheliegend, aber schon der Opel Astra oder der Nissan Qashqai rangieren im unteren Qualitätssegment.

Die Preise pro PS für einen SUV: Porsche und Dacia: - Keine große Preisdifferenz

Der teuerste SUV gemessen am Preis pro PS: Peugeot 2008: 232 Euro. Der Preis: 25.289 Euro.

Ford Kuga: 217 Euro

Audi Q7: 203 Euro

Porsche Cayenne: 188 Euro

Ducia Duster: 168 PS

Peugeot 3008: 164 Euro

Volvo XC40: 148 Euro

Toyota 4Runner: 134 Euro

Honda Pilot: 125 Euro

Viel PS für wenig Geld: Madza CX-5: 123 Euro. Für 219 PS zahlt man 26.939 Euro.

Mittelklasse-Wagen im PS-Preis-Check: 3er BMW deutlich billiger als die Mercedes C-Klasse

Mercedes C-Klasse: 203 Euro

Audi A4: 198 Euro

BMW 3er: 171 Euro

Sportwagen: Der Preis ist heiß - von 345 Euro bis 411 Euro

Porsche 911 GT2 RS: 411 Euro

Aston Martin DBS Superleggera: 403 Euro

Lamborghini Huracan: 355 Euro

Ferrari 488 GTB: 345 Euro

Der Ferrari 488 mit 670 PS ist damit im Vergleich der günstigste Sportwagen. Bei einem Kaufpreis von 231.283 Euro, zahlt man pro PS 345 Euro.

Der Smart EQ Fortwo ist der teuerste Kleinwagen im Ranking von autoteile24.at. Mit 287 Euro pro PS landet der Zweisitzer auf Platz 6.

Die 19 teuersten PS pro Fahrzeugmodell

Der Bugatti Chiron schlägt sie alle: Im Preis pro Fahrzeug und für die PS. So liegt der durchschnittliche Preis für einen dieser Supersportwagen bei 2,7 Millionen Euro. Dafür erhält man rund 1.470 PS. Ein PS kostet damit 1.860 Euro. © autoteile24.at

260 PS für nur 90 Euro pro PS: Der Ford Focus ist im PS-Preisvergleich top